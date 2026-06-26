GMC рассекретила новый большой пикап Sierra 1500 с пересмотренной моторной гаммой

Марка GMC, принадлежащая американскому концерну General Motors, выпускает полноразмерный пикап Sierra актуального пятого поколения с 2018 года, первое обновление он пережил в 2021-м. Продажи этой модели в США росли в течение последних трёх лет: по итогам 2025-го «штатные» дилеры реализовали в общей сложности 353 347 экземпляров, что на 18,3% больше чем годом ранее. Правда, в текущем году у модели пока «минус»: за первый квартал грузовик разошёлся по стране тиражом 75 607 единиц (на 3,7% меньше, чем в январе-марте 2025-го).

Теперь марка GMC представила ещё раз обновлённый пикап Sierra 1500 (в компании его позиционируют как следующее поколение), который последовал за ближайшим родственником – на прошлой неделе дебютировал посвежевший Chevrolet Silverado. Внешность модели изменили за счёт увеличенной радиаторной решётки иной формы, новой головной оптики (доступна функция приветственной анимации, в том числе для задних фонарей), другого оформления нижней части переднего бампера.

На фото: новый пикап GMC Sierra 1500

Интерьер GMC Sierra 1500 тоже получил порцию обновок. Для топовой модификации пикапа Denali Ultimate предусмотрены: виртуальный щиток приборов диагональю 12,2 дюйма, центральный тачскрин информационно-развлекательной системы на 16,3 дюйма, сенсорный экран для переднего пассажира – на 11,5 дюйма, а также 15-дюймовый проекционный дисплей и камера вместо салонного зеркала заднего вида (на 8,5 дюйма).

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Ещё для салона посвежевшего большого пикапа предусмотрены физические кнопки для управления рядом функций, устройство для беспроводной зарядки пары смартфонов, панорамная крыша, новая центральная консоль MultiPro, элементы декора из натурального дерева, в некоторых версиях – отсек для хранения вещей за центральным тачскрином, а также комплекс систем Super Cruise. Для исполнения AT4X предусмотрены 35-дюймовые шины Goodyear Wrangler Territory MT, амортизаторы Multimatic, более жёсткие сидения и иной руль.

В ходе обновления GMC Sierra 1500 пересмотрели моторную гамму (по тому же принципу, что и у Chevrolet Silverado). Теперь в гамму будут входить новые атмосферные двигатели V8 (с модернизированными системами сгорания, охлаждения и впрыска топлива) объемом 5,7 и 6,6 литра. Подробности об их мощности и крутящем моменте производитель пока не раскрывает.

На фото: салон нового пикапа GMC Sierra 1500 1 / 3 На фото: салон нового пикапа GMC Sierra 1500 2 / 3 На фото: салон нового пикапа GMC Sierra 1500 3 / 3

Помимо этого, в гамме по-прежнему числятся 3,0-литровый турбодизель V6 Duramax (максимальная мощность у актуальной версии равна 309 л.с.), а также рядный четырёхцилиндровый двигатель TurboMax, его объём равен 2,7 литра, отдача – 314 л.с. Оба работают в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач.

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Известно, что обновлённый полноразмерный пикап GMC Sierra 1500 появится в дилерских центрах до конца 2026 года, цены станут известны позже. На американском рынке стоимость стартовой версии актуального грузовика сейчас составляет 38 300 долларов (эквивалентно примерно 2,97 млн рублей по текущему курсу), а за топовый вариант просят не менее 84 400 долларов (около 6,55 млн рублей).