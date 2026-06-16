Дебютировал новый пикап Chevrolet Silverado, в том числе топовые версии ZR2 и High Country

Принадлежащая концерну General Motors американская марка Chevrolet выпускает свой полноразмерный пикап под названием Silverado с 1998 года. Модель четвёртой генерации появилась в 2018 году, её продажи в Штатах росли в течение последних трёх лет. Так, в 2025-м американские дилеры реализовали 581 тыс. экземпляров, что на 3,7% больше, чем годом ранее. Теперь компания рассекретила новый Silverado, который в Chevrolet назвали следующим поколением, грузовику приурочили 2027 модельный год.

На фото: Chevrolet Silverado 1500 2027 модельного года 1 / 2 На фото: Chevrolet Silverado 1500 2027 модельного года 2 / 2

Chevrolet Silverado 1500 лишился исполнения LT, ему на смену пришёл вариант «просто» Silverado, а помимо него в семейство входят Work Truck, Custom, Custom Trail Boss, Trail Boss, а также топовые ZR2 и High Country. Новому полноразмерному пикапу достались иные задние фонари и светодиодная головная оптика сложной формы, а также новая радиаторная решётка и «оквадраченные» накладки на колёсных арках.

На фото: новый Chevrolet Silverado Work Truck

В салоне тоже имеются обновки. На передней панели (вне зависимости от исполнения) установлены виртуальный щиток приборов диагональю 12,2 дюйма, а также центральный тачскрин информационно-развлекательной системы на 16,3 дюйма. Для топовых версий ZR2 и High Country предусмотрены ещё сенсорный дисплей диагональю 11,5 дюйма, предназначенный для переднего пассажира и цифровое салонное зеркало. В списке оснащения также числится устройство для беспроводной зарядки двух смартфонов.

На фото: новый Chevrolet Silverado ZR2 1 / 2 На фото: новый Chevrolet Silverado ZR2 2 / 2

Новый Chevrolet Silverado получил пересмотренную моторную гамму. В ней остались 3,0-литровый турбодизель V6 Duramax (максимальная мощность у нынешней версии – 309 л.с.) и обновленный рядный четырёхцилиндровый двигатель TurboMax объёмом 2,7 литра (314 л.с.). В линейку добавились новые двигатели V8 объемом 5,7 и 6,6 литра, однако подробности о них производитель пока держит в секрете.

Известно, что новые моторы пришли на смену бензиновым вариантам EcoTec3 V8 объёмом 5,3 и 6,2 литра, которыми оснащается актуальный большой пикап. Их максимальная отдача равна 360 и 426 л.с. соответственно. Оба могут работать в паре либо с восьмиступенчатым автоматом, либо с 10АКП.

На фото: новый Chevrolet Silverado High Country 1 / 2 На фото: новый Chevrolet Silverado High Country 2 / 2

В списке особенностей Chevrolet Silverado Custom Trail Boss 2027 модельного года числятся: 34-дюймовые внедорожные шины, детали во внешности, тканевые вставки на сидениях, ремни безопасности с красной отделкой. Исполнению ZR2 положены 35-дюймовые шины, дифференциалы с электронной блокировкой спереди и сзади, амортизаторы Multimatic DSSV и декор из углеволокна в салоне. В свою очередь, Silverado High Country получил оригинальные 22-дюймовые колёсные диски, обновлённый логотип, панорамный люк, различные декоративные элементы, в том числе из натурального дерева.

На фото: салон нового Chevrolet Silverado High Country 1 / 5 На фото: салон нового Chevrolet Silverado High Country 2 / 5 На фото: салон нового Chevrolet Silverado High Country 3 / 5 На фото: салон нового Chevrolet Silverado ZR2 4 / 5 На фото: салон нового Chevrolet Silverado Trail Boss 5 / 5

Согласно плану компании, продажи нового Chevrolet Silverado должны начаться до конца 2026 года, цены будут обнародованы позже. Отметим, стоимость актуальной стартовой версии пикапа – Work Truck – на американском рынке равна 39 695 долларов (эквивалентно примерно 2,88 млн рублей по текущему курсу), а за Silverado ZR2 просят не менее 74 990 долларов (около 5,44 млн рублей).