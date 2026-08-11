Что будет, если взять Tenet T7, Tenet T4 и смешать их? Не знаем, что вы подумали, но в реальности получится Tenet… T4L. Впрочем, не все так просто, как кажется на первый взгляд. А как оно есть на самом деле, расскажем в нашем материале по итогам первого теста модели.

Опыт эксплуатации кроссовера Tenet T4, появившегося летом прошлого года и ставшего второй моделью в линейке нового российского бренда, показал, что автомобиль в целом неплохо соответствует запросам целевой аудитории. Он во многом отвечает ее потребностям – характеристиками и особенно ценой, поскольку позиционируется как недорогой семейный кроссовер, ориентированный на автомобилистов, ведущих в своем непростом социальном статусе довольно активный образ жизни и часто совершающих длительные поездки за город или между городами. А также на дачу за урожаем, в торговые центры за покупками и так далее.

В этой связи у пользователей возникло одно серьезное пожелание. Как всегда, людям «хотелось бы побольше» – длины, пространства… Чтобы удовлетворить эту нескромную потребность, инженеры пошли на весьма интересную манипуляцию. Они взяли большую часть кузова от Tenet T7, а салон и фронтальную часть – от Tenet T4. В итоге появился Tenet T4L. И, хотя бренд не дает официальной расшифровки, на этом декларативном фоне букву L можно рассматривать как своеобразную аллюзию к определению Long.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Автомобильные мичуринцы

Этот «лонг» получился «лонгом» во всех классических смыслах. Имея габариты 4506×1828×1701 мм, кроссовер по сравнению с простой «четверкой» стал длиннее на 186 мм. Причем 40 из них получила в плюс колесная база, которая теперь составляет 2650 мм. Такие геометрические прибавления позволили увеличить объем багажного отделения до 475 л (или ровно полтора кубометра при полностью сложенных спинках второго ряда). То есть, он вырос на внушительные 135 литров – до объема «семерки».

1 / 2 2 / 2

Сколько это в реальном пространстве, организаторы теста позволили понять наглядным примером. Так, 135 литров это горка из красных кубиков, стоящая рядом с горкой белых – прежним объемом багажного отделения. А чтобы понимание стало еще более доходчивым, поясняем: такой объем позволяет вместить чемоданы трех стандартных размеров по возрастающей и огромного плюшевого медведя, почти в человеческий рост.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Станут ли так забивать багажное отделение будущие владельцы автомобиля – непонятно, но возможность сделать это они получили и при случае могут запросто ею воспользоваться. А вот оснащение «просторнее» не стало. Оно сохранило прежний уровень, что вполне логично. Больший размер и более навороченный функционал – это уже следующая в линейке модель Tenet T7, которая, как было отмечено, и стала основным донором нового кузова. Соответственно, и цена у нее, мягко говоря, немного иная.

Общественность просила добавить дополнительных «плюшек», но в рамках уже существующего ценового позиционирования. Их-то и удалось обеспечить, выполнив описанную конструкционную мутацию путем инженерного скрещивания «четверки» и «семерки». Мичурин о таком в своих трудах ничего не писал. А в сфере механического естества его идеи развили «тенетовцы» – сохранив баланс между стоимостью и оснащением, они дали кроссоверу больший кузов.

Просто взгляните на машину еще раз. Передняя часть не вызывает никаких сомнений – это «четверка» в чистом виде. Потому что оперение, капот, фары, бампер перекочевали к новинке с младшей сестренки. От ветрового стекла и далее к корме – это «семерка» с характерным «порожком» оконной линии в зоне багажного отделения и эффектом «парящей» крыши.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Все как было, но нет

В автомобиле используется уже давно и хорошо у нас известный 1,5-литровый бензиновый турбомотор SQRE4T15C. Он развивает пиковый крутящий момент 210 Нм при 1750-4000 об/мин, а максимальная мощность – 147 л.с. при 5500 об/мин. Несмотря на классическую конструкцию с чугунным блоком, в двигателе применяется множество современных технологических решений. Среди них стоит выделить двойное управление фазами газораспределения DVVT, ГБЦ с интегрированным выпускным коллектором, впускной коллектор с независимым водяным охлаждением интеркулера и турбины, а также электронный термостат. При этом, как показывает опыт эксплуатации, нареканий на мотор минимум, а серьезные проблемы с ним возникают только вследствие приличного износа на пробегах после 200 тысяч километров.

Коробка тоже пользуется хорошей репутацией – в паре с «турбочетверкой» работает 6-ступенчатый преселективный робот Getrag 6DCT260 с двумя сцеплениями в масляной ванне. Как видно из индекса, предельный момент, который коробка способна переварить, это 260 Нм, так что 210 «ньютонов», выдаваемые мотором, для нее не составят проблем и позволят функционировать с определенным запасом. Это, естественно, добавляет надежности.

В салоне все привычно и понятно – за исключением некоторых деталей это салон «четверки». В нем сохранились все его достоинства и, в частности, большое количество физических клавиш. Отдельно хочется сказать большое спасибо за три крайние слева на модуле под дефлекторами. Это «домик», позволяющий моментально включить домашний экран мультимедийной системы, «два экранчика» – так же моментально осуществляющие переключение в Android Auto или Apple CarPlay, а также «нотка в кружочке» – с ее помощью незамедлительно активизируется музыкальный источник (например, радио). Это очень удобно и избавляет от многочисленных переключений «методом тыка» в экран при использовании систем синхронизации со смартфоном.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Из нового – более хваткое и солидное рулевое колесо, усеченное снизу для упрощения входа и выхода водителя. Кроме того, среди отличий имеются передние сиденья с отдельными подголовниками – у простой «четверки» они были интегрированы в спинку и не имели регулировки. Новая интерпретация, конечно же, удобнее благодаря возможности настройки. Комфортность посадки повышает и довольно развитая боковая поддержка спинок и подушек.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Но залезать рослым людям в кроссовер надо аккуратно. Несмотря на увеличение высоты салона (еще одно отличие от младшей версии), высота дверных арок, похоже, совершенно не изменилась. Поэтому тем, кто выше условных «метр семьдесят», придется сильно нагибаться, чтобы втиснуться в машину. Однако когда человек оказывается внутри, он в полной мере ощущает увеличение пространства, не только по горизонтали, но и по вертикали. После того, как автору этих строк ростом почти 1,9 метра удалось занять подобающее положение за рулем, над головой до потолка свободно проходил его же кулак.

В ручном режиме

Увеличение размеров автомобиля и, главным образом, колесной базы значительно повысило его устойчивость на скоростной дороге. Во время теста это проявилось со всей очевидностью – кроссовер стал более стабильным. Для машины, которая используется для дальних поездок это скорее благо, чем недостаток.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Плюс добавилась полностью независимая многорычажная подвеска на задней оси. Она еще больше усилила стабильность, что в дальней дороге, опять же, большой плюс, поскольку в конечном итоге способствует снижению усталости водителя – когда машину не нужно постоянно подлавливать и подруливать, напряжение, вызываемое избыточным контролем, конечно же, значительно снижается. Tenet T4L не злоупотребляет вниманием со стороны водителя – он сам вполне уверенно держит заданный курс и не норовит соскочить с него при первой же возможности, в каком бы режиме движения кроссовер ни ехал.

А таких режимов у него всего два: «Эко» и «Спорт». Естественно, хотелось бы побольше, но, как говорится, чем богаты (производитель уверяет, что работает над расширением списка режимов) – для обыденных условий перемещения в пространстве, в принципе, вполне достаточно. Тем более, что оба этих режима реализуют собой как бы два диаметрально противоположных стиля. «Эко» – он и экологичный, и экономичный. В нем отдается предпочтение работе мотора с небольшими оборотами коленвала, что подразумевает достаточно быстрый переход на более высокие передачи. А «Спорт», со своей стороны, значительно более дерганый и дерзкий.

1 / 2 2 / 2

Однако, как показали тесты, в любом режиме работы коробка вносит серьезные коррективы в поведение машины, ибо она имеет широкий диапазон адаптивности. Если в «Эко» управлять педалью акселератора с высокой активностью, она в рамках своих допусков уходит в более частое использование повышенных оборотов и позволяет задерживаться на каждой передаче дольше для более энергичного драйва. Но, как только вы начинаете «тошнить» и ехать 40-50 км/ч, не отваживаясь на обгон, она очень быстро отыгрывает обратно. И на очередном светофоре вы четко ощутите, что разгон снова стал происходить с ленцой, а динамика куда-то испарилась.

Впрочем, знайте – это не приговор, это не навсегда. Стоит только от души попедалировать правой ногой следующий десяток километров, как коробка снова возвращается к более свободному стилю движения. Аналогично и в «Спорте» – каждая из программ имеет свой диапазон адаптивности, работающий как в одну, так и в другую сторону. Поэтому очень многое зависит от водителя: об этом нельзя забывать, иначе вам постоянно придется биться с регулярно меняющимися настройками.

Хотя всегда есть вариант перейти на ручное управление трансмиссией. Оно будет эмоциональнее и живее стандартных режимов. Для этого селектор надо просто перевести в крайнее левое положение (к сожалению, подрулевых лепестков нет) и перещелкивать в зависимости от того, что вы хотите получить. Механическая часть достойно справляется со своими обязанностями: коробка не подтупливает, не пытается выкручивать до последнего и не позволяет себе ничего лишнего – сама не повышает и лишь в крайних случаях понижает передачу. При этом на дисплее регулярно появляются подсказки, когда и куда лучше переключаться.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Однако придется привыкать к тому, что прибавлять передачи нужно движением вперед, а убавлять, соответственно, назад. С одной стороны, это выглядит вполне логично. Но с другой – выработанные водителями привычки заставят их немного помучиться и переучиться. Но вряд ли это займет много времени – на тесте у его участников, избравших этот путь, за несколько часов сформировался новый комплекс навыков, который оказался вполне полезным приобретением. Так сказать руки размять.

Только не ждите от ручного режима невозможного. Автомобиль в нем не поедет быстрее, но двигаться будет энергичнее. При этом показатели расхода топлива особо не изменятся. Производитель в любом случае обещает в смешанном цикле 7,7 литра на 100 км.

Без излишеств, но по сути

Новинка доступна в двух комплектациях, самая доступная из которых – «Актив» – стартует от 2 259 000 рублей. В таком ценовом сегменте автомобиль, конечно же, вряд ли способен предложить водителю невероятный набор передового функционала вроде электронных ассистентов движения или массажа ступней. Но в рамках этого бюджета производитель постарался предоставить максимум возможного.

Поэтому в Tenet T4L есть кластер из двух экранов диагональю по 10,25 дюйма (правый – сенсорный) с разрешением 1920×720. Кроме того, присутствуют беспроводные протоколы Android Auto и Apple CarPlay, что крайне редко встречается на машинах подобного ценового уровня. Плюс фирменная телематика Tenet – настоящая, взрослая с широким набором возможностей.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Кроме того, из нетипичных для данного бюджета опций – наличие двухзонного климат-контроля. У него отдельная сенсорная панель управления, тоже уже хорошо знакомая автомобилистам. А вот лоток для смартфона – это всегда всего лишь лоток для смартфона, поскольку беспроводной зарядки для машины не предусмотрено априори. Подогрев сиденья – это тоже подогрев именно сиденья, то есть подушки без спинки.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Но у машины есть LED-оптика, круиз-контроль, шесть динамиков с неплохим звуком, электрический стояночный тормоз с «автохолдом», датчики давления и прочие не слишком навороченные, но вполне современные функции. Хотя куда интереснее, что, следуя общегуманитарной концепции «для дома, для семьи», Tenet T4L получил в ОТТС фаркоп – с ним машина может буксировать прицеп массой не более 750 кг.

1 / 2 2 / 2

Дилеры уже получили набор оборудования для установки сцепного устройства – он обойдется в районе 50-60 тысяч рублей. Тем же, кто до прицепов еще не дорос, но уже освоил велосипед, предлагается специальный кронштейн для его перевозки. Если доплатить 170 тысяч рублей, можно замахнуться на топовую комплектацию «Прайм». За эту сумму владелец кроссовера получит электропривод складывания зеркал, систему кругового обзора, передние датчики парковки, двухзонный климат-контроль и подогрев задних сидений.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Ничего большего для модели не предлагается, хотя ходят упорные слухи о полном приводе. Пока они не подтверждаются, но и не опровергаются производителем, а потому – ждем-с! Вполне возможно, что в недалеком будущем кроссовер Tenet T4L 4×4 все-таки окажется одной из очередных премьер бренда.