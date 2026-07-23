Куда исчезла автомобильная акустика 6×9 дюймов?

Автомобильная акустика в стандарте 6×9 дюймов – популярнейший сегмент. С помощью пары хороших «овалов» всегда можно было получить достойную озвучку салона автомобиля – заметно выше классом, чем скромный штатный звук многих моделей машин. Вот только купить достойные «блины» стало непросто.

Сегодня в России стало почти невозможно приобрести автомобильную акустику брендов, которые всегда считались законодателями мод в массовом сегменте с достаточно высоким качеством – Pioneer, Alpine, JBL, Sony, Panasonic, Kenwood и тому подобных. Все эти и аналогичные компании прекратили свою деятельность в нашей стране, а то, что продается под их именами на маркетплейсах, в девяти случаях из десяти – грубейшие подделки, не имеющие никакого отношения к оригиналу.



Впрочем, отечественные бренды за последние годы успешно заместили значительную долю ассортимента универсальной акустики в большинстве популярных типоразмеров и ниш, заказывая под себя динамики с нужными характеристиками. Правда, не все и не в полной мере.



Вот, например, тот самый популярнейший в России формат 6×9 дюймов – они же «овалы», они же «блины». Это акустика с размерами диффузора 16×24 сантиметра, как правило, коаксиальная – двух- или трехполосная. Традиционно их ценили за возможность создать мощный громкий звук с упругим плотным басом, приличной серединой и приемлемыми высокими при незначительных затратах финансов и усилий. Тот самый вариант «все в одном флаконе» в одной паре головок, которым были характерны такие свойства:



Высокая мощность с большими ходами мидбасового диффузора

Коаксиальная конструкция с несколькими полосами

Бас от 50 Гц или ниже, верха – от 20 кГц или выше

Дело в том, что замена невыразительно звучащей штатной акустики в дверях зачастую упирается в небольшие установочные места оригинальных динамиков. Иными словами, какого размера поставили динамики на заводе, такие же приходится ставить и при подборе аналогов с более высокими качеством и мощностью, и прирост мощности и качества в этом случае ограничен (если мы, конечно, не планируем уродовать интерьер разными проставками и накладками под более крупную акустику в двери). А вот крупные коаксиальные «блины» 6×9 дюймов – по определению более мощные и широкополосные головки, и они отлично интегрируются в задние полки на множестве типов кузовов – седан, хэтчбек, универсал, кроссовер, микроавтобус и т.п.

А что на рынке?

Но давайте посмотрим, что же мы сегодня можем найти в сегменте «шесть на девять» на отечественном рынке, если не учитывать фальшивые «Пионеры» и иже с ними с маркетплейсов за пару тысяч? В принципе, можно разыскать и те самые привычные марки «из прежних времен», ввозимые по серому импорту. Но 25-30 тысяч за пару «блинов» 6×9 от Alpine или Hertz многим может справедливо показаться перебором. А что мы видим у занявших наш рынок брендов, у которых нет проблем с дефицитом, серым импортом и трудностей идентификации оригиналов и подделок? Рассмотрим для понимания раскладов несколько популярных марок, моделей и оценим их по нашим критериям.

Все эти динамики из разных линеек DL Audio – однополосная эстрадная акустика, что видно по диапазону воспроизводимых частот. Иными словами, динамики-«кричалки», серьезно ограниченные по диапазону и сверху, и, что важнее, снизу. Принадлежность к «эстраде» – вовсе не признак низкого качества, а просто набор характеристик для определенного стиля кар-аудио. Но в нашем случае важно, что характеристики – совсем не те, какие принято ожидать от типоразмера 6×9 дюймов, в котором нам нужны мощные универсалы с диапазоном от глубокого баса до середины и высоких.

Тоже DL Audio. Уже лучше по басу, но опять же перед нами всего лишь однополосная акустика. И высокие частоты – не ее сильная сторона. «Каноничные блины» – не такие.

Aura Fireball 690 – 50-15 000 Гц, 70 Вт

Простенькая акустика эконом-класса – небольшой магнит, бумажный диффузор. Классика, безусловно, но не в понимании стандарта «6 на 9».

Aura Venom CL69-MB – 40-6000 Гц, 100 Вт

Очень хорошие показатели по нижнему пределу воспроизводимых частот, но это однополосный мидбас для компонентной установки. Не то…

В разных линейках «Урала» в размерности 6×9 дюймов мы снова встречаем типичных однополосных представителей эстрадной акустики, хотя ищем отнюдь не их.

Урал Классик АС-К6947 – 52-22 000 Гц, 100 Вт

Вот это уже ближе к сути – многоканальные коаксиальные «блины» с широким диапазоном, начинающимся от вполне достойных басовых 55 герц. Но производитель почему-то указывает только максимальную мощность в характеристиках, и «максималка» тут – всего лишь 200 ватт. Что говорит о совсем уж скромном номинале. Снова не вполне то, что хотелось бы.

Aura Storm 69.3 – 50-22 000 Гц, 160 Вт

Из того, что было изучено, под наши вводные полностью подошла только трехполосная Storm 69.3. И хотя цели промониторить абсолютно все, что есть в продаже, не ставилось, но с учетом охвата производителей, чей ассортимент изучался, выводы налицо. На рынке кар-аудио в сегменте динамиков 6×9 дюймов наблюдается однозначное смещение в сторону эстрадной акустики, «кричалок». И, соответственно, очевидный дефицит мощных универсальных «овалов», способных на пару качественно озвучить салон автомобиля как есть – без участия других динамиков, без усилителей, внешних кроссоверов, компонентной установки и т.п.

Возврат к канонам?

Впрочем, некоторые производители видят странность создавшейся ситуации и намеренно стараются удержать традиции, подвергаемые размыванию. «Овалы» Ultera RS69 в полной мере сохраняют (или возвращают?) все лучшие каноны этого типа акустики для тех, кому не требуется шумный «эстрадный стиль» в автозвуке. Мощность, частотный диапазон и особенности конструкции этих коаксиальных «блинов» – как у типичных исчезнувших представителей класса марок уровня Pioneer, Kenwood, Sony и прочих, знавших толк в классических «6 на 9» и дававших цельный и мощный полноспектровый звук.

К слову, новое имя на отечественной сцене кар-аудио – не такое уж новое. Разработчик линейки динамических головок Ultera – компания Neoline. Да-да, тот самый бренд Neoline, который вы все хорошо знаете по одним из лучших видеорегистраторов и радар-детекторов. Изучив особенности рынка, компания сформировала собственную линейку автомобильной акустики класса «выше среднего» в максимально популярных размерностях, сделав для начала упор на модели, наиболее подходящие для тех пользователей, которые планируют заменить посредственно звучащие головки в штатных аудиосистемах автомобилей. Особенностью семейства Ultera является применение высококачественных материалов и решений, характерных для значительно более дорогой акустики, а также особое внимание к дизайну, с чем есть проблемы у бюджетных моделей конкурентов.

Упор в материалах сделан на сочетание качества звука и долговечности самой акустики. Сегодня многим уже не удается менять автомобили, как раньше, каждые 3-4 года, и машину (новую или приличную подержанную) покупают с прицелом на более долгосрочную эксплуатацию. Соответственно, качество звучания аудиосистемы должно также оставаться стабильным долгие годы. Стекловолоконные диффузоры на бутил-каучуковых подвесах и шелковые купола твиттеров, используемые во всей линейке динамиков Ultera, – это одни из лучших акустических материалов, сохраняющих неизменные характеристики в широчайшем диапазоне температур и влажности, характерных для автомобиля.

Двухполосная модель Ultera RS69 в размерности 6×9 дюймов поставляется в крупной коробке, внутри которой располагаются два индивидуальных «полубокса» из толстого гофрокартона для каждой из пары головок, исключающие даже намек на повреждение при транспортировке.

Динамики укомплектованы прочными, не склонными к резонансам защитными грилями и набором крепежа.



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90 ватт номинальной и 360 ватт пиковой у Ultera RS69 – это очень хороший показатель. Перегрузочная способность головок с крупными и тяжелыми магнитными системами очень высокая, в четыре раза превышающая номинальную мощность. Что очень важно для отработки без искажения басовых пиков, характерных для «правильных блинов». У бюджетных головок вообще и «эстрадных» в частности разница между максимальной и номинальной мощностями обычно не превышает 2-2,5 раза.

Подвод сигнала через фильтр к твиттеру обеспечивается плоскими жилами-плетенками, проложенными по центрирующей шайбе (спайдеру). Это очень серьезное решение, используемое в высококачественной акустике. В основной массе простых моделей провода круглого сечения к твиттеру проходят просто насквозь через диффузор мидвуфера, что приводит к их преждевременному излому и иногда к стукам о диффузор на высокой громкости.

Кстати, сопротивление катушек RS69 составляет 3 Ома, что позволяет безболезненно получить на 15-20% больше мощности от головного устройства или усилителя по сравнению со стандартными четырехомными динамиками. Такой импеданс часто встречается в компонентных и коаксиальных сериях многих брендов.

Нижняя граница частотного диапазона в 50 Герц дает плотный, напористый бас. Ударная динамика барабанов слегка избыточна, но звучания это не портит. «Бочка», разумеется, не столь выразительна, как в системах с отдельным сабвуфером, но вполне полноценная. Умеренные искажения на басах обеспечивает широкий честный бутилкаучуковый подвес без всяких «оптимизационных игр» с шириной и материалами, характерных для недорогой акустики. Быстрые и прозрачные средние частоты почти без искажений – их залогом стал очень легкий и при этом жесткий стекловолоконный диффузор. Дюймовый твиттер, отвечающий за потолок в 20 кГц, оснащен шелковым куполом, что смягчает высокие, не давая им переходить в «бритвенную» резкость – но это не хорошо или плохо, а просто вопрос вкуса.



Чувствительность – выше средней по классу. Для хороших «овалов» в их традиционном понимании чувствительность 90 дБ – норма. Тут же этот параметр составляет 92 дБ (1Вт/1М). Более высокая чувствительность уже характерна как раз для эстрадных «кричалок».

Подытожим

На сегодняшний день семейство акустики от Neoline состоит из 4 моделей в наиболее ходовых размерностях. Помимо «овалов» RS69, это:

RS52, 5,25-дюймовые коаксиальные двухполосники 70-20 000 Гц, 240/60 Вт

RS65, 6,5-дюймовые коаксиальные двухполосники 60-20 000 Гц, 280/70 Вт

RS65C, 6,5-дюймовые компонентные двухполосники 60-20 000 Гц, 280/70 Вт



Очевидно, что линейка Ultera вообще и модель RS69 в частности заслуживают, чтобы присмотреться к ним в первую очередь тем, кто проводит замену штатных головок на новых автомобилях или «рефреш» аудиосистем на машинах с пробегом. Высококачественные материалы, безупречная сборка и достойные характеристики аналогичны акустическим компонентам, заявляемым как заметно более дорогие. В дальнейшем же семейство акустики от Neoline наверняка будет расширяться – ждем!