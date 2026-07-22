Как правильно слить бензин из бака современного автомобиля

Во многих случаях создание персонального резерва топлива – вовсе не паранойя, а вполне рациональная тактика опытных водителей, которые не готовы рисковать и играть в лотерею с бензоколонками. Не говоря уже про никуда не исчезнувшую необходимость заправки малой мототехники – садовой, строительной, водной. Получить канистру с топливом без лишних проблем сегодня возможно лишь посредством слива бензина из бака собственного автомобиля. Вот только проделать это не так уж просто.

Разумная, то есть некоммерческая запасливость традиционно была сильной стороной советского, а затем российского автолюбителя. Эта запасливость годами выручала, а иногда даже спасала. Еще не так уж давно наши деды и отцы создавали гаражные резервы всего, что получилось даже не купить, а «достать» для своей ласточки. В гаражах скапливались шины и диски, сайлентблоки и шаровые, фляги с маслом и тосолом… Цены росли на глазах, сильно опережая зарплаты, а некоторые позиции регулярно становились дефицитом и вообще исчезали с прилавков.

Фото: кадр из фильма«Королева бензоколонки»

Поскольку сегодня на большинстве заправочных станций топливо в канистру не наливают, слив бензина из бака в канистру в ряде случаев необходим и неизбежен. Способов сделать это формально два. Первый – через горловину, шлангом: самотеком или с помощью дополнительной внешней электропомпы. Второй – с помощью штатного бензонасоса автомобиля.

Для первого варианта требуется тонкий, жесткий и бензостойкий шланг. К сожалению, никакие резиновые шланги, даже изначально предназначенные для перекачивания топлива, для современного автомобиля не подойдут. На большинстве машин от топливной горловины непосредственно до бака идет причудливый лабиринт, который толстый и мягкий резиновый шланг не в силах преодолеть. Изучение множества историй про слив топлива из современных автомобилей показывает, что для этого оптимально подойдет жесткая полиэтиленовая трубка (маркировка полиэтилена – PE). Такая трубка продается на метраж на маркетплейсах и в магазинах пневматического оборудования, и ее потребуется не менее двух метров, а лучше взять 2,5-3 метра.

Практически в любую машину пройдет трубка с внешним диаметром 6 мм и внутренним 4 мм, но, если повезет, сгодится и трубка с внешним диаметром 8 мм и внутренним 6 мм. В любом варианте такая магистраль накладывает ограничения по производительности слива – налить 20-литровую канистру через нее быстро не получится. Без дополнительных насосов, то есть самотеком, потребуется минут сорок или даже час. Но это неизбежность, которую нужно просто принять без дискуссий.

Фото: Евгений Балабас 1 / 2 Фото: Евгений Балабас 2 / 2

Перед началом процесса желательно выяснить из технической документации, как выглядит магистраль от заливной горловины к топливному баку на конкретно вашем автомобиле. Нагуглить это несложно. Как правило, вы увидите хитросплетение трубок довольно сложной формы, но в большинстве случаев тонкий жесткий шланг способен это все преодолеть. Посмотреть на трубопровод со стороны желательно, чтобы понимать, во что может упереться шланг и как его нужно покрутить, чтобы продолжить проталкивание до погружения в топливо, а также в каком месте имеется тупик (отвод для воздуха, например, или для адсорбера). Торец трубки, кстати, желательно слегка обработать ножом, чтобы сгладить грани – это облегчит ее проход по лабиринту.

Фото: arena.ai

Достала ли трубка до уровня топлива, определить несложно – достаточно в процессе проталкивания периодически дуть в трубку. Нет сопротивления воздуху – толкаем дальше. Есть сопротивление и слышится бульканье – мы на месте!

Фото: Евгений Балабас

Чтобы стартовал процесс самотека, можно опять-таки воспользоваться ртом, а можно вооружиться каким-нибудь 12-вольтовым насосом – наподобие помпы для аквариума. Такой девайс мы когда-то испытывали на умение откачивать масло из картера через щуп, после чего промывали бензином – и горячее масло, и топливо он без проблем выдержал.

Причем использовать этот насос можно как с целью запуска самотека, так и для ускорения процесса в целом. С насосом выйдет как минимум втрое быстрее, а единственное неудобство – соединять его штуцеры с полиэтиленовой трубкой придется с помощью каких-нибудь кусочков резиновых шлангов, трубочек и хомутов, которые окажутся под рукой, поскольку жесткую, скользкую и абсолютно не обладающую эластичностью полиэтиленовую трубку надеть на него не получится.

Фото: Евгений Балабас

Еще один способ слива бензина из бака – воспользоваться штатным бензонасосом автомобиля. Но здесь уже потребуются некоторые работы внутри машины, а не только снаружи, что не всем по силам. С помощью бензонасоса топливо можно слить как непосредственно со штуцера насоса, так и подключившись к топливной магистрали со стороны капота – к рампе или регулятору давления.

В самом простом варианте снимается подушка заднего сиденья, открывается лючок бензонасоса, отсоединяется трубка подачи, и вместо нее на штуцер насоса надевается шланг. Тут не требуется «гастроскопия» с тонкими и жесткими полиэтиленовыми трубками – можно взять бензостойкий армированный шланг с внешним диаметром 10-12 мм и внутренним 8-10 мм. Через него 20-литровая канистра наполняется всего лишь минут за пять-семь.

Сложность заключается лишь в подаче напряжения на бензонасос – нужно найти в монтажном блоке его реле, вынуть и вставить перемычку между разомкнутыми контактами. У некоторых автомобилей запустить насос принудительно можно через диагностический разъем (также с помощью перемычки), но и в том, и в другом случае нужно все же обладать минимальными знаниями в области электрики. Ну и про пожарную безопасность нельзя забывать – если не уверены в своих силах, лучше все же воспользоваться откачкой через горловину.