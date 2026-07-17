Рычагов меньше, оцинковки больше: знакомство с обновлённой Niva Legend

20 июля из ворот сборочного цеха АВТОВАЗа выкатится первая Niva Legend, получившая целый комплекс обновлений, которые должны вдохнуть новую жизнь в автомобиль, остающийся на конвейере вот уже 50 лет. Конечно же, добрая старая Нива, общий тираж которой перевалил за три миллиона экземпляров, давно уже выпала из когорты бестселлеров, но спрос на неё остается стабильным – а значит, есть смысл её совершенствовать, подтягивать к современным стандартам. Насколько, конечно, это вообще возможно в отношении модели, сконструированной более полувека назад.

Нынешнее обновление не стоит называть фейслифтингом хотя бы потому, что внешне автомобиль практически не изменился. Единственная деталь, позволяющая с первого взгляда идентифицировать обновленную Niva Legend, – пластмассовая накладка-обтекатель решётки-воздухозаборника на капоте. Эта деталь должна предотвратить или по крайней мере минимизировать попадание в воздушный тракт пыли и капель воды. Все изменения – внутри, и главное из них – пересадка сердца.

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Отныне под капотом Niva Legend прописался 1,8-литровый восьмиклапанник ВАЗ-11184 мощностью 90 л.с. – тот самый, который приводит в движение Niva Travel. Прибавка в семь «лошадок» вроде бы не такая уж большая, но главное – разница в крутящем моменте. 1,7-литровый мотор мог максимально выдать 129 Нм, причём на 4000 оборотов в минуту. У ВАЗ-11184 максимальный крутящий момент больше на 24 Нм, причём на уровень в 80% от пикового значения двигатель выходит уже на 1000 об/мин. А это значит, что резко уменьшается или по крайней мере купируется главный недостаток Нивы на бездорожье – нехватка тяги на низах. Появляется возможность внатяг проходить препятствия, которые раньше приходилось преодолевать исключительно ходом.

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Но замена двигателя потянула за собой массу других изменений, в том числе – в подкапотном пространстве. Пришлось разработать новую систему крепления двигателя, с новым главным кронштейном и новыми опорами. Новый укороченный впускной тракт отличается корпусом воздушного фильтра с крышкой на клипсах, что позволяет менять фильтр без применения каких-либо инструментов. Сечение выпускного тракта увеличено с 42 до 48 мм, и, как сказал начальник управления проектирования силовых агрегатов Григорий Лычев, дышать двигателю стало легче.

Улучшена была и ситуация с контролем теплового режима. Оказалось, что при расположении электровентиляторов перед радиатором эффективная площадь охлаждения составляет всего 178 квадратных сантиметров. Перенос вентиляторов за радиатор позволил увеличить её более чем втрое, до 626 квадратных сантиметров.

Специфика геометрии подкапотного пространства заставила сконструировать принципиально новый кронштейн навесных агрегатов и рампы форсунок. Эта же специфика заставила оснастить автомобиль новым бачком омывателя достаточно сложной формы. Забегая вперед, скажу, что организовать работу омывателя заднего стекла из единого источника с передним не удалось – в багажнике по-прежнему торчит заливная горловина заднего бачка.

Подумали и об улучшении акустического комфорта: капот обзавелся единой формованной накладкой довольно сложной формы вместо четырёх отдельных кусков. Сложность формы обусловлена в том числе и сохраненной схемой расположения запасного колеса, под капотом. Наконец, двигатель получил «санкционностойкий» контроллер М74.91, программное обеспечение которого было откалибровано и оптимизировано именно под работу мотора под капотом Niva Legend. Эти настройки должны оптимизировать работу двигателя, обеспечив получение номинальной мощности, максимального момента и улучшение топливной экономичности.

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Андрей Александрович Кромм, директор проекта «Семейство автомобилей Нива», сказал, что практически все изменения внесены в конструкцию Niva Legend «по просьбам трудящихся», то есть по результатам нареканий, высказанных владельцами. И все годы существования Нивы владельцы жаловались на эргономически неправильное расположение рычага коробки передач, к которому приходилось тянуться. В Сети можно найти множество рецептов кустарного лечения этой болячки с переносом рычага назад, ближе к водителю, и передачей движений рычага на вилку через тягу. Теперь всё это реализовано в заводских условиях, а тяга спрятана под пластиковой накладкой тоннеля.

Целый куст рычагов управления трансмиссией в XXI веке выглядит как странный анахронизм. Вот от него и избавились: новая раздаточная коробка наконец-то управляется одним рычагом. Правда, с пластиковой накладки тоннеля исчезли подстаканники, зато появилось штатное место для смартфона. Руль – от Гранты, с подушкой безопасности. Кстати, датчик удара, который должен запускать срабатывание подушки, специально откалиброван таким образом, чтобы подушки не срабатывали на бездорожье при контакте с грунтом. Рулевая колонка тоже новая.

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Исправлен и еще один врождённый дефект – крепление раздаточной коробки на две опоры. По идее, этого должно хватить для радикального уменьшения уровня вибраций и для обеспечения меньшей уязвимости раздатки при контакте с препятствиями на бездорожье. Пришлось внести изменения и в коробку переключения передач, в которой появились новый картер сцепления, новый блок шестерён заднего хода и 5-й передачи и новая шестерня 5-й передачи вторичного вала. Передний и задний мосты получили кованые полуосевые шестерни дифференциалов с изменённой геометрией и увеличенным с 22 до 24 количеством шлицов и кованые сателлиты. Соответственно, 24 шлица обрели и полуоси.

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Серьёзные изменения произошли и в передней подвеске. Теперь здесь используются рычаги, унифицированные с Niva Travel. Стабилизатор, который до того выполнял помимо основной функции и функцию поддержки переднего моста, переехал назад, за дифференциал, и работает теперь только на стабилизацию. Пружины теперь изготавливаются методом холодной навивки, а стойка опоры буфера сжатия удлинена на 10 мм для исключения контакта шин и кожухов. Наконец, весь передний угловой модуль унифицирован с Niva Travel, а передние тормоза получили вентилируемые диски.

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Решена проблема с передними буксировочными проушинами. Раньше они крепились к передней кузовной панели, а теперь – к специальным кронштейнам, которые одновременно являются кронштейнами крепления стабилизатора, то есть – к силовым элементам. Но тут есть одна коллизия: пластиковый бампер комплектации Urban полностью перекрывает доступ к этим проушинам. Конструкторы решили, что для этой комплектации правильней оставить вкручиваемую проушину, но и «нормальные» проушины убирать не стали – сочли экономически невыгодным. Я бы, конечно, предложил снабдить пластиковый бампер Urban лючками в нижней части, открывающим доступ к проушинам, но бог с ним, ВАЗовским конструкторам виднее.

Ну и вишенка на торте – оцинковка кузова! Собственно говоря, Niva Legend осталась единственной моделью АВТОВАЗа, полностью лишённой оцинковки. И вот – туш, фанфары, брызги шампанского… Оцинковку получили капот, передняя и задняя панели, задняя дверь и крыша. На самом деле такой набор вызывает определённые вопросы: у большинства современных автомобилей как раз крыша остается единственной деталью без оцинковки. То, что передняя и задняя панели и капот штампуются теперь из оцинкованного металла – это правильно, именно эти детали очень часто получают мелкие повреждения лакокрасочного покрытия, после чего начинают корродировать. Но вот то, что без оцинковки остались пол, пороги и боковины – очень жаль. Естественно, мы задали сотрудникам завода вопрос, почему так произошло. Ответ оказался весьма банален… Замена «чёрных» панелей на оцинкованные требует и замены сварочного оборудования, и серьёзных изменений в технологии. На каких-то участках завод это сделать смог, а вот на полную замену у него просто не хватило ресурсов. Но вот изменить силовую схему кузова с внедрением целого ряда усилителей, в том числе – под крепление трансмиссионных агрегатов, заводу удалось.

Цены на обновлённую Niva Legend пока ещё не объявлены – они появятся тогда, когда машины начнут поступать на дилерские склады, то есть в конце августа – сентябре. Понятно, что цена всё-таки вырастет – в автомобиль внедрено довольно много всяческих новшеств. Однако заводчане клятвенно обещали, что автомобиль в принципе останется в той же ценовой категории, и по-прежнему будет самым дешёвым автомобилем с полным приводом на российском рынке. И ещё один вопрос, который волновал коллег, собравшихся на презентацию обновленной Niva Legend: сколь долгим видится жизненный цикл этой модели? Ответ Леонида Александровича Орлова, директора по продуктам и программам, был прост и однозначен: Нива останется в производственной линейке завода до тех пор, пока она будет востребована потребителем. Так что признаков того, эпоха Нивы близка к завершению, пока что не видно.