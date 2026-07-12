5 причин покупать и не покупать Toyota Corolla XI

Как известно, у нас в России Toyota – больше, чем просто марка. Это почти религия: «Тойоты не ломаются!» А раз так, то и при выборе подержанного автомобиля стоит обратить внимание на этот бренд. Например, на Toyota Corolla.

Corolla – главный всемирный бестселлер марки Toyota. Модель, впервые представленная в 1966 году, уже к 2013-му разошлась в количестве более 40 миллионов экземпляров. За это время она успела стать культовой и в Европе, и за океаном, а в 1997 году оказалась самой продаваемой моделью в мире.

За это время сменились 12 поколений модели. Официальные продажи Corolla в России стартовали в 2002 году, и это были машины девятого поколения (Е120). Лучшим по продажам Corolla в России стал 2008 год – тогда по дорогам страны разбежалось более 60 тысяч таких машин. Затем продажи снизились до уровня 30 тысяч машин в год, в 2015-м они упали до пяти тысяч и оставались таковыми до ухода марки с российского рынка. Что делать – импортируемая Corolla оказалась менее привлекательной, чем Toyota Camry, выпуск которой был локализован на заводе компании в Шушарах.

Фото: autowp.ru

Тем временем девятое поколение Короллы сменило десятое, а его – одиннадцатое. Последнее поколение с заводским кодом E210, построенное на модульной платформе TNGA-C, было представлено в 2018 году. В России эти машины достаточно редки, и на вторичном рынке их тоже немного. Нас же интересуют автомобили одиннадцатого поколения с заводскими кодами E160, E170 и E180. На наш рынок поставлялись собранные в Турции европейские версии E170/E180, которые отличались от праворульных E160 для японского рынка. Однако оригинальные «японки» (седаны Corolla Axio и универсалы Corolla Fielder), купленные на японских аукционах, попадаются на вторичном рынке России достаточно часто. Только среди таких машин можно встретить полноприводные варианты, версии с гибридной силовой установкой, а также с 1,5-литровым двигателем 1NZ-FE под капотом.

В Россию поступали автомобили с кузовами седан и универсал и тремя вариантами четырехцилиндровых атмосферных двигателей. Начальные комплектации оснащались 1,3-литровым 1NR-FE мощностью 99 л. с., работающим в связке с 6-ступенчатой механикой. Средний и самый массовый мотор 1ZR-FE объемом 1,6 литра и мощностью 122 л. с. мог сочетаться либо с вариатором Aisin, либо все с той же МКП, а топовый 1,8-литровый 2ZR-FAE (140 л. с.) поступал только в связке с вариатором. Подвеска – классическая для сегмента C: спереди – стойки Макферсон, задняя – полузависимая, со скручиваемой балкой.

В 2015-2016 году модель претерпела рестайлинг, который коснулся оформления передней части, оптики и в меньшей степени – оформления салона. Кроме того, модель получила медиасистему с навигацией.

Фото: Колёса.ру

Corolla всегда стоила достаточно дорого: уже в 2013 году цены на нее укладывались в диапазон от 659 000 до 1 026 000 рублей, что по тем временам было немало. Для сравнения: Skoda Octavia тогда можно приобрести от 590 тысяч рублей. Так что и на вторичном рынке, где сейчас в немалых количествах представлены одиннадцатые Короллы, продавцы назначают весьма солидные цены. За дорестайлинговые седаны с механикой просят от 700 тысяч до 1,7 миллиона рублей, с вариатором – от 750 тысяч до 1,9 миллиона, а за универсалы – от 890 тысяч до 1,5 миллиона. Более молодые варианты после рестайлинга, естественно, стоят дороже. Седаны с механикой – от 1,23 до 1,76 миллиона рублей, с вариатором – от одного до 2,25 миллиона, универсалы – от миллиона до 2,3. Тем не менее «Тойота – это Тойота», и Corolla по-прежнему отличается высокой ликвидностью. Но стоит или нет рассматривать покупку подержанного бестселлера в возрасте порядка десяти лет? Если вы всерьез об этом задумываетесь, то предлагаем ознакомиться с тем, что пишут об этой машине в своих отзывах в Интернете реальные владельцы.

Ненависть №5: Скучный дизайн

Безудержных восторгов по поводу внешности 11-й «Короллы» никто из владельцев не высказывает. Просто одни считают автомобиль «симпатичным» и заносят дизайн в список достоинств, хотя и отмечают недостаток оригинальности («Внешний дизайн машины понравился, перед отлично смотрится», «Внешний вид стильный, современный»). Но тех, кто ставит в графе «Дизайн» жирный минус, не просто хватает – их довольно много. «Новый дизайн от Тойота – это "что-то с чем-то", машины выглядят так, как будто их по линейке сделали и топором порубили»; «Тойотовский безликий дизайн мне никогда не нравился»; «Надежность у Тойоты всегда была на высоте, но вот дизайн... Извините, но это убожество»; «Во дворе стоит такая черная, паркуется всегда напротив подъезда – и каждое утро меня подташнивает, когда я ее вижу. Тойота и Лексус, к сожалению, совсем съехали с катушек в плане дизайна», – пишут владельцы в отзывах. И это я еще некоторые отзывы вынужден был пропустить, так сказать, по цензурным соображениям.

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Понятно, что оценка внешности субъективна, так что в этом вопросе лучше опираться на собственные впечатления и ощущения. Кому-то, например, может прийтись по душе, что передок Corolla оформлен в том же стиле, что у более чем популярной у нас Camry.

Любовь №5: Зато она экономная

Среди более чем сотни просмотренных отзывов на Toyota Corolla одиннадцатого поколения мне не попалось ни одного, в котором автор сетовал бы на избыточный аппетит этого автомобиля. Нет и обычных споров в обсуждениях – только полный консенсус: «Небольшой расход, причем бензин – АИ-92, по мануалу – от 91. Пробовал АИ-95, разницы никакой ни в динамике, ни в расходе»; «Экономична в плане топлива»; «Расход по городу небольшой, на холостом ходу потребляет мизер топлива». И эта оценка справедлива и для собранных в Турции «европеек», и для праворульных машин с японских аукционов. Конечно, больше всех радуются владельцы автомобилей с гибридной силовой установкой: «Расход топлива около 6 литров, и это очень радовало после предыдущей машины Subaru Impreza с расходом 12-13 литров», «Расход 95-го бензина – 4,5-6 литров по городу, бака хватает на 700 км». Но и владельцы машин с самым распространенным двигателем 1ZR-FE объемом 1,6 л и мощностью 122 л.с. вполне довольны жизнью: «Расход в городе по пробкам 9 литров. По трассе – около 6-7. Если гонять, расход может доходить до 10 литров»; «Зимой с прогревом средний расход 9-10 литров, летом около 6-7 (в городе без пробок)»; «Расход 5,3 минимальный – проверял! Причем из 100 км 12-15 км – езда по городу. Но это если не жать на газ. Максимум потребляет 8,5, больше не получалось никак». Одним словом, конкретные цифры могут различаться в зависимости от условий и манеры вождения, но в целом порядок понятен – 6-7 л/100 км на трассе, 8,5-9 л/100 км в городе. Естественно, «младший» двигатель в линейке, 1NR-FE объемом 1,3 литра и мощностью 99 л.с., и кушает поменьше, тем более что агрегатировался он только с механической коробкой: «Расход порядка 7-8 литров в городе. На трассе – примерно 6». Удивительно другое: версии с флагманским 1,8-литровым двигателем 2ZR-FAE мощностью 140 л. с., которые в поставлявшихся к нам версиях работали исключительно в паре с вариатором, отличаются практически таким же расходом, как и Corolla с двигателем объемом 1,6 л: «Расход на трассе – 6-7, по городу – 9-10», «не более 10 литров по городу и 7 л/100 км по трассе». При этом, несмотря на минимальную разницу в мощности, автомобиль с 1,8-литровым двигателем ощущается как существенно более динамичный: «Тестировал оба движка и, не задумываясь, остановил выбор на 1,8: несмотря на маленькую разницу в “лошадках”, едет он по ощущениям на порядок бодрее».

Фото: Toyota

Ненависть №4: Скучный салон, но сверчкам нравится

Интерьер тоже не заслужил особых восторгов. Тем не менее многих он вполне устраивает: «Интерьер спокойный, но не дешевый», «Приборка аскетична, да и экранчик из прошлого века, но читается отлично в любых условиях, цифры большие, как для слепых. Из той же серии и цифровые часы – мало того, что они расположены не по центру, так еще и выглядят так, как будто их откуда-то из телевизора советского вынули. Изредка встречаются и похвалы: «Качество материалов на высоте, что создает ощущение премиального автомобиля». Но все-таки с критическими высказываниями сталкиваешься гораздо чаще: «Страшно мне заводить тему про салон, уныло и скучно, материалы полное барахло»; «Чересчур простенький салон, хотя все, что надо – на месте»; «Приборы и управление ими, конечно, скучны, но ничего лишнего, все под рукой, все удобно».

Немало критических стрел авторы выпускают в сторону использованных материалов: «Отвратительные материалы отделки: верхняя часть торпеды, конечно, прекрасна, мягкий пластик хорошего качества, но все, что ниже – это отходы производства, а двери – просто кошмар. Настолько маркого салона я еще не встречал. Черный материал притягивает все, провел чистой рукой по двери – и уже на ткани и пластике светлая полоса, которая просто так не стирается. Сиденья удобные, но отсутствует регулировка наклона подушки. Ткань обивки сиденья также маркая до ужаса»; «Качество материалов не самое высокое. Но в машине такого ценового сегмента кожи наппа и деревянных вставок я не ждал»; «Нет подсветки бардачка. Обивка прочная, но сильно заметны любые пыль и грязь. Подлокотник – аналогично, но зато он мягок и не скользит. Глянцевый пластик на магнитоле и около рычага коробки. Очень заметны пыль, разводы, пальчики».

Фото: Колёса.ру 1 / 3 Фото: Toyota 2 / 3 Фото: Колёса.ру 3 / 3

Многие упоминают о быстром износе кожи на руле. Одним словом, в салоне отмечается режим жесткой экономии: «Исчезла оптитронная подсветка приборов, в комплектации на механике красивые циферблаты вообще недоступны, только в максималке. Вставка на центральной панели из гладкого черного пластика а-ля рояльный лак моментально притягивает пыль. Убивают часики из 90-х годов с тремя резиновыми крохотными кнопочками. Очечник и раньше был никакой, а теперь стал еще меньше, разве что контактные линзы в нем можно хранить – удивляет, конечно, стремление японцев сэкономить на мелочах», «В целом об автомобиле складывается впечатление максимальной экономии. Такого потолка я не видел ни в одной машине, некоторые на форумах даже утверждают, что он из бумаги. Не знаю, из бумаги или нет, но это еще то барахло, при любой чистке он сразу начинает ворситься, появляются потертости. Передняя панель с очень большим количеством пластиковых элементов – неужели нельзя было не проложить антискрип? На бугристой зимней дороге слушаем незапланированный концерт».

Да, скрип и неприятные акустические насекомые, которых водители называют «сверчками», в своих отзывах упоминают очень многие владельцы: «Множество обращений к дилеру по поводу “сверчков”, скрипов в салоне автомобиля»; «Появившийся через год после покупки “сверчок” непобедим и неуловим»; «Скрип... скрип появился буквально через полгода, и по гарантии его не устраняли. Скрипит в районе магнитолы». Источниками скрипов могут быть не только внутренние пластиковые панели, но и ограничители дверей.

Фото: Toyota

Любовь №4: Скучный, зато почти Camry

Очень для многих владельцев недостатки в дизайне салона и качестве использованных материалов полностью компенсируются внутренним объемом. Кое-кто считает, что по этому параметру Toyota Corolla вполне может посоперничать с куда более популярной и крупной Camry, относящейся к сегменту D: «Вместительный салон. Знакомые удивились, что это Corolla, подумали, что Camry, спереди сидел человек ростом 1,9 м, за ним сел 1,85 м, и места в коленях осталось предостаточно»; «Салон очень просторный, сажусь сам за собой свободно, и колени не касаются спинки. Можно с комфортом втроем сидеть»; «Огромный плюс – это огромный салон, как в D-классе. Сзади места больше, чем в Мазде 6 или Опеле Инсигния».

Фото: Колёса.ру

Очень пристойно выглядит и опционное наполнение, особенно в топовых комплектациях: «Есть камера заднего вида, блютуз, климат-контроль, кожаный руль»; «Полная комплектация “Престиж+” – это просто удобства, производители все придумали, чтобы этот автомобиль был лучшим и по цене, и по комфортности»; «Полную комплектацию Тойота Королла я свободно могу сравнить с Тойота Камри, только Королла дешевле». Но и тут авторы отзывов отмечают некое стремление сэкономить и выражают свое недоумение: почему даже в недешевых комплектациях электростеклоподъемниками снабжены только передние двери, а даже для топовых целый ряд блоков медиасистемы, к примеру – навигационный, приходилось докупать дополнительно.

Фото: Колёса.ру 1 / 2 Фото: Колёса.ру 2 / 2

А вот багажник владельцы оценивают по-разному. Одни считают, что объем у него более чем достаточный: «Хороший для седана багажник, влезет детская коляска и много еще чего». Но другие уверены, что багажник в Королле – так себе: «Багажник скромный – четыре колеса летней резины не влезло». Опять же кто-то отмечает отсутствие в багажнике штатных мест для аптечки и других нужных в дороге мелочей. Естественно, все это касается только автомобилей с кузовом седан. Универсал куда объемистей: «Багажный отсек огромный, пол ровный, сиденья задние раскладываются, и места становиться еще больше. Можно спать», «Места в Филдере задним пассажирам больше – сидушки не двигаются, но спинка меняет степень наклона. Сидеть и спереди, и сзади комфортнее и удобнее».

Фото: Колёса.ру

Ненависть №3: Спокойствие, только спокойствие

Большинство авторов отзывов в интернете сходятся в том, что если вы ищете автомобиль для драйва, эмоций и острых ощущений, Corolla вам не подходит. Это признают даже те, кто в целом вполне доволен автомобилем: «Если ты ставишь цель машине довезти тебя из точки А в точку Б, и она это сделала без приключений и происшествий, то это уже хорошая машина, и ты начнешь ее любить»; «Королла – автомобиль для потребителя, выбирающего головой, а не эмоциями»; «Автомобиль для уравновешенных характером любителей японского автопрома». Если любые габаритные огни едущей перед тобой машины не приводят тебя в тихое бешенство и не вызывают желания немедленно и бескомпромиссно обогнать мерзавца, то Corolla с любым мотором вполне пригодна для повседневного использования и в городе, и на трассах. И все же многим не хватает именно динамики: «Двигатель 1,3 литра, конечно, слабоват для этого автомобиля»; «Мотор 1,6 слабоват, хочется помощней».

Есть, конечно, и те, кто высказывается достаточно резко: «Унылая старперская машина», «Королла хороша только для пенсионеров и для тех, кто с “тазов” на нее пересел. А сказки, что мотор 1,6 рвет с места, пусть бабе в кедах рассказывают». Но простим авторам этих высказываний их максимализм, тем более, что вариаторы действительно не умеют «рвать с места» и не любят резких ускорений. Как написал в своем отзыве один из владельцев, полностью довольных своей Короллой, «автомобиль, наверное, действительно не для молодежи, которая ждет драйверских ощущений от вождения или кричащего шика и лоска. Я для себя определил главные приоритеты – надежность, комфорт (без изысков), безопасность и... еще раз надежность!»

Фото: Колёса.ру

Вместе с тем все приведенные цитаты вовсе не означают, что авторы отзывов считают одиннадцатую Короллу медлительной Тортиллой на трассе и полным «овощем» в городе. Нет, автомобиль умеет ездить достаточно быстро, и в городском потоке человек за рулем этого автомобиля не чувствует себя чужим на празднике жизни: «Достаточно динамичная для городского режима вождения, а также уверенно ведет себя на трассе. Парковаться в узких местах тоже удобно благодаря хорошей маневренности». Просто все в этом автомобиле – и силовой агрегат, и подвеска – рассчитано на спокойную езду.

Любовь №3: Не драйверская, зато комфортная

Недостаток динамики, который ощущают многие авторы отзывов о Toyota Corolla XI, практически полностью компенсируется ездовым комфортом. Кто-то его отмечает мимоходом, а кто-то откровенно восхищается. «Подвеска по-тойотовски мягонькая, радует. Дорогу держит очень уверенно, по трассе не болтает, вариатор ровный»; «На скорости 170 дорогу держит прекрасно. Подвеска в меру мягкая, в отличие от “корейцев”. Плавность хода достойная. Движок не резкий, но зато эластичен и тяговит на низах»; «Подвеска очень комфортная – ямки, ямы и ямищи глотает, не замечая. Есть небольшие крены, но автомобиль не гоночный, посему не считаю минусом. Движка вполне хватает для любых маневров. Полная тяга появляется при 4000 оборотов. Работает тихо, прогревается быстро».

Конечно, мягкость подвески имеет свои последствия: «На лежачих полицейских необходимо оттормаживаться до 30 км/ч», «Подвеска стала мягче, но раньше срабатывает на пробой». Тем не менее владельцы дают более чем положительную общую оценку ездового комфорта: «Очень удобный в вождении и эксплуатации автомобиль, особенно в большом мегаполисе. В то же время приходилось ездить на большие расстояния (в Санкт-Петербург, затем в Карелию и обратно). В пути не уставал, все удобно», «Ездил с семьей на юг, 2100 км в одну сторону. Ехать комфортно, подвеска глотает все неровности, так что на дальние расстояния на этом городском автомобиле ходить можно». И главное, что в настройке подвески соблюден определенный баланс: «Подвеска мягкая, в то же время управляемость не падает», «Ходовка – великолепный баланс между управляемостью и комфортом. Руль четкий».

Фото: Колёса.ру

В плане управляемости авторы отзывов хвалят не таланты в азартном прохождении напряженных поворотов, а траекторную устойчивость: «Едешь 120 км/ч по МКАДу – машина идет как по рельсам. Электроусилитель отменный. Не надо подруливать, держать обеими руками руль, нет никакого чувства страха и постоянного напряжения – полное ощущение безопасности и контроля над автомобилем», «Высокая курсовая устойчивость для этого класса на горных серпантинах».

Хвалят владельцы и остальные компоненты, обеспечивающие комфорт в поездках, – удобные сиденья, регулируемый по углу и вылету руль.

Несколько менее однозначны оценки вариатора. Кому-то его работа в связке с атмосферниками пришлась по душе: «Мотор нового поколения с двойным изменением фаз очень эластичен и тяговит. Вариатор выше всяких похвал, движка 1,6 хватает мне за глаза, при этом он экономичен». Но есть и те, кого неспособность вариатора быстро ускоряться с места раздражает и даже пугает: «Со второстепенной выезжал на главную перед автобусом, будучи убежденным, что успею. Но дальше второй передачи не включилось, и автобус, стремительно нагоняя, лишь чудом меня объехал».

Фото: Колёса.ру

Ненависть №2: Не стоит она столько

Очень многие авторы отмечают, что чуть ли не религиозное отношение к марке привело к тому, что в нашей стране многие модели Toyota были откровенно переоценены. В число таких моделей, по их мнению, входит и Corolla: «Не то качество, не та цена, не те ходовые качества. Не стоит она столько»; «Хороший автомобиль, но своих денег не стоит»; «Цена на автомобиль завышена – ну не стоит Тойота Королла столько». Так, конечно, считают не все, есть и те, кто пишет, что автомобиль находится «в приемлемом ценовом диапазоне» и «лучший вариант по соотношению цена/качество». Но на каждый отзыв, в котором цена занесена в список достоинств, приходится как минимум три-четыре отзыва, авторы которых записали цену в главные недостатки.

В этом случае речь идет об официальных ценах в дилерских центрах Toyota, и написаны эти отзывы были тогда, когда марка еще не ушла с российского рынка. Но если посмотреть на сегодняшний вторичный рынок, то ситуация будет точно такой же: Corolla с пробегом стоит заметно дороже одноклассников других марок сопоставимого возраста и в сопоставимых комплектациях. И сравнение с ними далеко не всегда оказывается в пользу Toyota: «К машине вопросов нет, просто у тех же Сиида, С4, Фокуса, Октавии более качественный салон. У Сиида, С4, Октавии лучше шумоизоляция. По предельным (скоростным) возможностям очень близкие характеристики, но Октавия со 122-сильным движком более динамична. Те же С4, Церато, Элантра могут комплектоваться двигателями 150 л.с., и Королле таким автомобилям противопоставить нечего, а что уж говорить о 180-сильной Октавии».

Фото: Toyota

Любовь №2: Для семьи – в самый раз

Очень многие авторы отзывов подчеркивают, что Toyota Corolla XI в любых вариантах отлично подходит на роль семейного автомобиля. И эти «семейные ценности» вбирают в себя многие достоинства модели. Некоторые из этих достоинств мы уже обсудили, о некоторых мы еще поговорим.

Так что же важно для семейного автомобиля? Прежде всего – достаточные внутренние объемы. Вот что пишут по этому поводу владельцы: «Багажник вместительный, с семьей ездил два раза на юг, места хватило всем и багажу с коляской», «Машина прекрасно подходит для семьи. Двое детей не мешают друг другу на заднем сиденье, два кресла прекрасно размещаются». Отдельного упоминания заслуживает универсал Королла Филдер: «Тойота Королла Филдер – очень практичный автомобиль для семьи. Годится и для перевозки, и даже путешествий». Достаточно важным обстоятельством является и то, что при складывании задних сидений получается площадка с ровным полом, то есть, во время путешествия родители могут устроиться на ночевку в палатке, а детей уложить в машине. Или наоборот.

Нужно только учесть, что по проходимости Corolla не отличается особыми талантами даже в рамках сегмента. Не самый большой дорожный просвет и хрупкие бамперы заставляют при съезде с асфальта быть особо осторожными. Для кого-то все это стало причиной сменить машину на кроссовер: «Из-за ограниченных возможностей проехать к месту отдыха (клиренс и отсутствие полного привода) решил продать».

Фото: Андрей Судьбин

На спокойную атмосферу в семье может влиять даже внутреннее оснащение автомобиля: «Двухзонный климат контроль в таком классе – редкость, очень удобно. Мне жарко, а жене всегда холодно, выставляем климат по потребности – мне 19 градусов, жена себе ставит 26, и все довольны». Вот уж действительно – «важней всего погода в доме».

Наконец, Corolla полностью оправдывает репутацию автомобиля, который не высасывает из владельца деньги на постоянные, но всегда неожиданные ремонты: «Если нужна универсальная машина, которая не растранжирит ваш семейный бюджет, берите и не думайте», «Надежный, качественный и простой в эксплуатации автомобиль! Отлично подходит для семьи, для отдыха на природе. Она действительно подходит и молодым семейным парам, и тем, кто постарше. На природу, на отдых, на дачу, в магазин за покупками, да хоть куда..... “Тойота – управляй мечтой”. Не зря так говорят. Она действительно помогает осуществить мечту».

Ненависть №1: Шумоизоляция, которой нет

Вот в чем авторы отзывов весьма единодушны, так это в том, уровень шумоизоляции салона Toyota Corolla XI никак нельзя назвать достаточным. Просто высказывают это мнение они с разной степенью категоричности. Кто-то пишет: «Шумоизоляция слабовата. Но это если придираться» или «Шумоизоляция средняя. На арках сделал шумку почти сразу. При высоких скоростях уровень шума не раздражает». Кто-то вообще отмечает «отличную шумоизоляцию», но таких буквально единицы. И большинство ее ругают, и порой – весьма резко.

«Колесные арки вообще пустые. Надо клеить обязательно. При общей тишине в салоне при наезде на лужу звук очень громкий»; «Общая шумность в салоне потрясающая. При езде по трассе ощущение полета в самолете, в основном шум от колес»; «На трассе вообще хочется выйти из машины, шумоизоляции нет!»; «Основной поток шума был от колесных арок. Гул от шершавого асфальта нагло наполнял весь салон. А камешки, что летели от колес и бились о подкрылки, делали это так шумно, будто между мной и камешками был только этот самый подкрылок», – пишут владельцы в своих отзывах. И это далеко не все их критические высказывания.

Фото: Андрей Судьбин

Кроме колесных арок владельцы называют в числе источников шума и двигатель: «Шум движка – как дрель, спасибо вариатору, как на обгон пошел, так 6 тысяч оборотов на протяжении всего маневра. Как будто муха у тебя в ухе»; «Нету шумоизоляции, причем буквально. Под капотом, крышей и в остальных местах – тонкая японская бумага, сделанная из отходов. До какой степени жадные эти японцы!» Ругают и вариатор: «Шум в салоне при разгоне до 80 км/ч от коробки-вариатора. Она шумит всегда, как пояснил сотрудник “Тойота-центра”». Отмечают и аэродинамические шумы: «Появился свист в районе зеркала заднего вида у водителя, и на скорости около 100 км/ч он сильно усиливается и раздражает». Владельцы пытаются решить этот вопрос установкой подкрылков и дополнительной шумоизоляции, но помогает это далеко не всегда: «Установил комплект локеров (подкрылков). Стало потише в области арок, но несущественно». Одним словом, слабую шумоизоляцию владельцы считают самым главным недостатком модели.

Любовь №1: Надежность, которая есть

А вот что в Corolla владельцы ценят больше всего – так это надежность, и пишут об этом они на редкость единодушно: «Машина по надежности – топ!»; «Надежность и уверенность в машине. Она во всем – в каждой кнопке, в каждой лампочке»; «Надежность: это Тойота (хоть и турецкой сборки), и этим все сказано! Ничего, абсолютно ничего не ломалось! Вообще ничего!».

В отзывах авторы ведут виртуальный спор, «у кого больше пробег с визитами в сервис только по поводу планового ТО», причем участвуют в нем и те, кто покупал машину на вторичном рынке: «Проехал 85 тысяч километров, проблем не было совсем, при этом был вторым владельцем», «Проехав почти 120 тысяч (суммарно 240 тыс.), не вложил в подвеску ни рубля. Все живое и рабочее, не требующее вложений». Ну а чемпионом оказался автор отзыва, использовавший автомобиль для работы в качестве такси: «Продал Короллу. Реальный пробег был 323 с лишним тысячи км. Можете смеяться, но проблем никаких не было».

И в унисон с ним звучат заявления других авторов: «Пробег 72 тысячи, менял только масло, фильтры, передние тормозные колодки. Больше ничего не ломалось и не ремонтировалось», «Проехал 120 000 км – не делал ничего. Плановая замена масла и фильтров, масло поменял на 80 000 в вариаторе и колодки поменял один раз по кругу».

Фото: Андрей Судьбин

Конечно, есть и отзывы владельцев, которым не повезло и которые все-таки нарвались на необходимость внепланового вмешательства: «По гарантийным заменам: замена вариатора на 57 тысячах километров, замена суппортов и колодок по кругу, ну и мелочи типа ограничителей раскрытия дверей, три раза по кругу – толку нет, скрипят», «На 95 тысячах накрылась рулевая рейка, подшипник, втулки стабилизатора. Хорошо, что до конца гарантии успел». По свидетельству одного из участников обсуждения, «рейка у них у всех накрывается к 100 тысячам км».

Довольно слабое лакокрасочное покрытие упоминается во многих отзывах, но не как специфическая болезнь модели Corolla, а как общая тенденция в современной автомобильной промышленности. А вот про поломки вариатора практически никто не пишет: «Страх на счет вариаторной коробки у людей неоправданный! Эти коробки довольно хороши, главное – обслуживать вовремя и нормальными расходными материалами».

В очень многих отзывах упомянута надежность работы 11-й Короллы в условиях низких температур: «Заводится при минус 20 с брелока за один оборот», «Тойота Королла – машина очень надежная, и я не променяю ее на “немца” с мифическим качеством, владельцы которых боятся эксплуатировать автомобили в морозы ниже -30, так как там то сальники выдавливает, то еще что».

Фото: Toyota

А в целом надежность и неприхотливость Toyota Corolla ни у кого сомнений не вызывает. Более того, один из авторов отзывов рассказал, как он искал идеальный автомобиль: «Идеальный автомобиль для меня – это тот, который кроме заправки и регламентированного ТО ничего не желает», и что нашел свой идеал именно в Королле. С ним солидарны и другие авторы: «При нормальной ежедневной езде такой автомобиль можно использовать и 10 лет без лишних вложений», «Качество Тойоты не подводит, и если нужна машина, чтобы много ездить, а не стоять в сервисах, то рекомендую. За шесть лет эксплуатации поменял только колодки по кругу и предохранитель прикуривателя», «Про нее можно сказать, что она – как жена, с которой прожил 20 лет и знаешь, чего от нее ждать. Знаешь, что заведется, довезет и не подведет».