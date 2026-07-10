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  • Esteo объявил о старте предзаказов на большой кроссовер Exlantix ET8, цена известна

Esteo объявил о старте предзаказов на большой кроссовер Exlantix ET8, цена известна

10.07.2026 890 0 0
Esteo объявил о старте предзаказов на большой кроссовер Exlantix ET8, цена известна

На российском рынке рекомендованная розничная стоимость новинки, оснащаемой последовательной гибридной установкой, равна 7 490 000 рублей.

Одним из совместных проектов российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo стал запуск в конце апреля 2026 года новой «местной» марки, которой досталось название Esteo. Ранее мы сообщали о том, что дилеры уже начали собирать предзаказы на брутальный SUV с индексом V27, совсем недавно гамму пополнил городской среднеразмерный паркетник с буквенным индексом MX, а теперь дошла очередь и до полноразмерного кроссовера Exlantix ET8.

На фото: Exlantix ET8
На фото: Exlantix ET8
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На фото: Exlantix ET8
На фото: Exlantix ET8
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Компания анонсировала новинку в сегменте F для российского рынка во второй половине прошлого месяца. Близнецом для Exlantix ET8, судя по всему, стал Chery Fulwin T11, дебютировавший в родном Китае в октябре 2025 года. Габаритная длина нового SUV от Esteo составляет 5205 мм, ширина – 1998 мм, высота – 1800 мм, а расстояние между осями – 3120 мм. Дорожный просвет у кроссовера – 200 мм, а объём багажного отделения при сложенных сиденьях третьего ряда равен 1835 литрам.

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Exlantix ET8 получил головную оптику сравнительно узкой формы, причём фары соединены друг с другом светящейся полоской, под которой находится надпись в виде названия суббренда. Нижняя часть переднего бампера получила большой воздухозаборник с чёрными вертикальными планками и серебристым «U-образным» элементом. Модели положены 21-дюймовые легкосплавные колёсные диски, обвес по периметру кузова, а корма украшена «монофонарём» с ромбовидным световым рисунком по бокам.

Трёхрядный салон рассчитан на шестерых седоков, во втором ряду – два капитанских кресла. На передней панели установлен 30-дюймовый мультимедийный тачскрин, который при необходимости может делиться на две зоны, его разрешение – 6K, ещё систему снабдили голосовым помощником на базе ИИ. Для пассажиров второго и третьего рядов предусмотрен потолочный экран диагональю 15,6 дюйма. Кроссовер снабдили устройством для беспроводной зарядки смартфонов, проекционным дисплеем, акустикой с 23 динамиками и сабвуфером, встроенным боксом с функцией охлаждения / подогрева.

На фото: салон Exlantix ET8

В списке оснащения числятся: 10 подушек безопасности, комплекс водительских помощников, трёхзонный климат-контроль, двойное остекление боковых окон, панорамная крыша с электросдвижными шторками, атмосферная подсветка и функция ароматизации салона, кресла первых двух рядов с функциями вентиляции и массажа, для пассажиров – с режимом Zero Gravity и выдвижной оттоманкой, а также откидной столик с покрытием Soft Touch. Зимний пакет включает в себя подогрев сидений и руля, обогрев лобового и заднего стёкол, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал.

Exlantix ET8 оснащается последовательной гибридной установкой, в состав которой входит 1,5-литровый турбомотор, не имеющий механической связи с колёсами и исполняющий роль генератора для тяговой батареи ёмкостью 40 кВт*ч, в движение кроссовер приводят пара электродвигателей. Совокупная отдача REEV-системы равна 469 л.с., а максимальный крутящий момент – 634 Нм.

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На разгон с места до «сотни» этому SUV требуется 5,4 секунды, а его максимальная скорость равна 199 км/ч. При движении чисто на электротяге запас хода составляет 180 км, а общая дальнобойность полноразмерного SUV (при полном топливном баке и полностью заряженной тяговой батарее) превышает 1100 км.

Сейчас дилеры Esteo уже начали собирать предзаказы на Exlantix ET8. На российском рынке рекомендованная розничная стоимость большого кроссовера составляет 7 490 000 рублей (цена указана без учёта действующих предложений).

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Обновлено 11.07.2026
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