Бизнес ×
30.04.2026 48 0 0
Ещё один на подходе: анонсирован очередной новый бренд для авторынка РФ

Официальных подробностей о ещё одной «российской» марке пока практически нет, известно лишь, что под ней планируется выпускать модели премиального сегмента.

Российский холдинг «АГР», появившийся в 2023 году, на сегодняшний день отвечает за несколько автомобильных проектов в стране, причём большинство из них реализуются с китайским партнёром – компанией Defetoo. Сегодня марка официально анонсировала появление на авторынке РФ очередного местного бренда, которому было решено присвоить название Esteo (логотип на заглавном фото).

На фото: актуальный кроссовер Exeed LX (для российского рынка)

В пресс-службе холдинга «АГР» отметили, что это четвёртый совместный проект партнёров, а также, что выпускаемая под ним продукция будет относиться к премиальному сегменту. Ещё производитель отметил, что под маркой Esteo в РФ будут представлены модели как на новых источниках энергии (NEV), так и с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Известно, что производство автомобилей бренда Esteo будут налажено на мощностях заводов, принадлежащих холдингу «АГР». По предварительным данным, речь может идти о предприятии в Шушарах под Санкт-Петербургом. Напомним, ранее эта площадка принадлежала американскому концерну General Motors, затем корейской марке Hyundai. Недавно здесь стартовал выпуск машин недавно появившегося бренда Jeland (ещё один совместный проект АГР и Defetoo).

На фото: кроссовер Exeed TXL

Официальная информация о моделях Esteo появится позже. Очевидно, что под этой маркой в РФ будут выпускать автомобили китайского бренда, входящего в обширный портфель корпорации Chery. Вероятно, донорами могут стать модели поднебесных смежных марок Exeed и Exlantis. Стоит отметить, что ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) на несколько моделей Esteo был выдан ещё в феврале 2026 года.

На сегодняшний день российское семейство кроссоверов Exeed включает в себя такие модели как LX (рекомендованная розничная цена стартует с отметки 2,85 млн рублей), TXL (от 3,88 млн рублей), RX (от 4,6 млн рублей) и VX (от 5,19 млн рублей). А в линейку Exlantis входят седан ES (от 6,17 млн рублей) и SUV с буквенным индексом ET (от 6,99 млн рублей). Какой окажется стоимость моделей марки Esteo, станет известно позже.

На фото: кроссовер Exeed RX

Напомним, первым совместным проектом холдинга «АГР» и Defetoo стал запуск марки Tenet, под которой на заводе под Калугой (прежде предприятие принадлежало немецкому концерну Volkswagen) налажен выпуск кроссоверов T4, T7 и T8. «Донорами» для них стали модели Chery – Tiggo 4, Tiggo 7L и Tiggo 8 Plus соответственно.

В феврале этого года были анонсированы бренды Jeland (под ним с индексом J6 на заводе в Шушарах выпускается кроссовер Jaecoo J6 с другими эмблемами) и Tenet Plus (ожидается, что под ним в РФ начнут продавать модели марки Lepas). Ещё на прошлой неделе на моторном заводе под Калугой стартовал выпуск двигателей для автомобилей Tenet и Jeland. Помимо этого, в списке проектов АГР числится организация производства автомобилей под местной маркой Solaris на предприятии в Санкт-Петербурге (ранее им владел Hyundai).

Россия Китай авторынок производство новинки бизнес Exeed Chery Esteo
Обновлено 01.05.2026
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Колёсная база Нужно ли менять масло после зимы: что важно знать перед летом Зима нагружает двигатель сильнее, чем кажется: холодные пуски, густое масло, короткие поездки. Именно поэтому весной нужно задавать вопрос не «менять или нет», а «когда и что заливать». Разб... 75 0 0 30.04.2026
Статьи / Авторынок Семь причин купить Hongqi HS5 Кроссовер Hongqi HS5 трудно назвать мегапопулярным: премиальные автомобили такими не бывают по определению. Однако с каждым днём на дорогах этих машин становится всё больше и больше. За что... 357 0 1 30.04.2026
Статьи / Авто и технологии Рентген, инцидентология и отсутствие выбора: как устроена система контроля качества АВТОВАЗа Скажите честно, положа руку на сердце, какие марки у вас ассоциируются со словом «качество»? Mercedes-Benz? Porsche? Toyota? А что скажете о марке Lada? Даже и не вспомните, наверное. В комп... 804 17 2 29.04.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 23973 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 20041 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 10973 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
17 Рентген, инцидентология и отсутствие выбора: как устроена система конт...
9 Страшная, большая и тяжёлая: первый обзор обновлённой BMW 7 Series
6 Лужков, «Бычок» и капелька Mercedes-Benz: нужный, но неизлечимый ЗиЛ-5...
Новые комментарии
Change privacy settings