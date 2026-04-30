Ещё один на подходе: анонсирован очередной новый бренд для авторынка РФ

Официальных подробностей о ещё одной «российской» марке пока практически нет, известно лишь, что под ней планируется выпускать модели премиального сегмента.

Российский холдинг «АГР», появившийся в 2023 году, на сегодняшний день отвечает за несколько автомобильных проектов в стране, причём большинство из них реализуются с китайским партнёром – компанией Defetoo. Сегодня марка официально анонсировала появление на авторынке РФ очередного местного бренда, которому было решено присвоить название Esteo (логотип на заглавном фото).

В пресс-службе холдинга «АГР» отметили, что это четвёртый совместный проект партнёров, а также, что выпускаемая под ним продукция будет относиться к премиальному сегменту. Ещё производитель отметил, что под маркой Esteo в РФ будут представлены модели как на новых источниках энергии (NEV), так и с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Известно, что производство автомобилей бренда Esteo будут налажено на мощностях заводов, принадлежащих холдингу «АГР». По предварительным данным, речь может идти о предприятии в Шушарах под Санкт-Петербургом. Напомним, ранее эта площадка принадлежала американскому концерну General Motors, затем корейской марке Hyundai. Недавно здесь стартовал выпуск машин недавно появившегося бренда Jeland (ещё один совместный проект АГР и Defetoo).

Официальная информация о моделях Esteo появится позже. Очевидно, что под этой маркой в РФ будут выпускать автомобили китайского бренда, входящего в обширный портфель корпорации Chery. Вероятно, донорами могут стать модели поднебесных смежных марок Exeed и Exlantis. Стоит отметить, что ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) на несколько моделей Esteo был выдан ещё в феврале 2026 года.

На сегодняшний день российское семейство кроссоверов Exeed включает в себя такие модели как LX (рекомендованная розничная цена стартует с отметки 2,85 млн рублей), TXL (от 3,88 млн рублей), RX (от 4,6 млн рублей) и VX (от 5,19 млн рублей). А в линейку Exlantis входят седан ES (от 6,17 млн рублей) и SUV с буквенным индексом ET (от 6,99 млн рублей). Какой окажется стоимость моделей марки Esteo, станет известно позже.

Напомним, первым совместным проектом холдинга «АГР» и Defetoo стал запуск марки Tenet, под которой на заводе под Калугой (прежде предприятие принадлежало немецкому концерну Volkswagen) налажен выпуск кроссоверов T4, T7 и T8. «Донорами» для них стали модели Chery – Tiggo 4, Tiggo 7L и Tiggo 8 Plus соответственно.

В феврале этого года были анонсированы бренды Jeland (под ним с индексом J6 на заводе в Шушарах выпускается кроссовер Jaecoo J6 с другими эмблемами) и Tenet Plus (ожидается, что под ним в РФ начнут продавать модели марки Lepas). Ещё на прошлой неделе на моторном заводе под Калугой стартовал выпуск двигателей для автомобилей Tenet и Jeland. Помимо этого, в списке проектов АГР числится организация производства автомобилей под местной маркой Solaris на предприятии в Санкт-Петербурге (ранее им владел Hyundai).