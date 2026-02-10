Новинки ×
Опубликовано 10.02.2026 323 0 0
К запуску на российском авторынке готовится ещё один местный бренд – Tenet Plus

Производство машин под новоиспечённой маркой будет налажено на мощностях двух заводов «АГР Холдинга», старт выпуска намечен на первое полугодие 2026-го.

Российский холдинг «АГР», появившийся летом 2023 года, сейчас занимается выпуском автомобилей под маркой Solaris, он налажен на заводе в Санкт-Петербурге (им ранее владел Hyundai). Второй проект – производство автомобилей под маркой Tenet на заводе в Грабцево под Калугой (прежде принадлежал концерну Volkswagen). Недавно компания анонсировала появление нового бренда под названием Jeland, а теперь стало известно о планах по выводу на рынок ещё одной местной марки – Tenet Plus.

Тизер первенца нового бренда Tenet Plus (высветленная версия)

Новый проект – по организации производства в РФ машин под маркой Tenet Plus – «АГР Холдинг» тоже реализует совместно с китайской компанией с Defetoo (как и в случае с «просто» Tenet и Jeland). В компании пока не показали, как будет выглядеть логотип нового бренда, а также не рассказали подробностей о грядущих моделях.

Пока что в пресс-службе холдинга «АГР» лишь заявили, что автомобили будут выделяться за счёт «выразительного дизайна и динамичного характера» и добавили, что «модельный ряд Tenet Plus разработан с учётом российских условий эксплуатации с фокусом на надёжность и продуманные инженерные решения».

На фото: Chery Tiggo 8 нового поколения, предназначенный для китайского рынка
На фото: Chery Tiggo 8 нового поколения, предназначенный для китайского рынка
1 / 2
На фото: Chery Tiggo 8 нового поколения, предназначенный для китайского рынка
На фото: Chery Tiggo 8 нового поколения, предназначенный для китайского рынка
2 / 2

Судя по первому и единственному тизеру будущей новинки, первенцем новоиспечённого местного бренда снова станет кроссовер. Пока что нет информации о том, какая китайская марка окажется «донором» для моделей Tenet Plus. Не исключено, что это Lepas – входит в состав Chery, появился весной прошлого года. Хотя ближайшим родственником анонсированной новинки может стать модель другого суббренда Чери или же самой материнской марки.

В целом, судя по тизеру, профиль во многом перекликается с кроссовером Lepas L8 и одним из вариантов Chery Tiggo 8 нового поколения, предназначенного для китайского рынка (дебютировал в конце сентября 2025-го). Хотя дверные ручки у первенца Tenet Plus оформлены иначе.

На фото: кроссовер Lepas L8
На фото: кроссовер Lepas L8
1 / 3
На фото: кроссовер Lepas L8
На фото: кроссовер Lepas L8
2 / 3
На фото: кроссовер Lepas L8
На фото: кроссовер Lepas L8
3 / 3

В российской компании рассказали о том, что производство автомобилей под маркой Tenet Plus будет организовано по полному производственному циклу. Выпуск планируется наладить одновременно на двух заводах, принадлежащих «АГР Холдингу», старт намечен на первую половину 2026 года. Официальной информации о производственных площадках пока нет, но можно предположить, что речь идёт о предприятиях под Калугой и в Санкт-Петербурге (ранее принадлежал GM и Hyundai).

Напомним, ранее мы предположили, что под маркой Jeland в РФ будут выпускать кроссоверы Jaecoo, а «донором» для первенца, скорее всего, станет кроссовер Jaecoo J8. Тем временем, актуальный модельный ряд «просто» Tenet на сегодняшний день включает в себя три кроссовера – T4, T7 и T8 – это соответственно Chery Tiggo 4, Tiggo 7L и Tiggo 8 Plus с иными логотипами и шильдиками. В дальнейшем на конвейер встанет флагманский кроссовер Tenet T9 (копия российского Chery Tiggo 9), позже в гамму войдёт пока безымянный седан D-сегмента (вероятно, его «клон» – Chery Arrizo 8).

кроссовер Россия Китай авторынок производство новинки Tenet Plus Chery Lepas

 

Новые комментарии
