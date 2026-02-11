Обновлённый Haval H3 в России: без «рюкзака» и в пересмотренных комплектациях. Есть цены

Кроссовер Haval H3 с брутальным обликом стартовал в России в 2024-м. Осенью прошлого года модель слегка освежили – тогда ей расширили онлайн-сервисы, еще появилась новая базовая комплектация. А теперь Haval H3 вновь модернизировали, и на этот раз обновок больше. Также напомним, что для нашего рынка кроссовер производят на собственном заводе концерна GWM (Great Wall Motor) в Тульской области.

Главное – Haval H3 переделали корму. Кроссовер получил новую багажную дверь – без чисто декоративного «рюкзака». Вместо «накладки» теперь ниша для крепления номерного знака. Увеличена площадь заднего стекла, еще добавлен стеклоочиститель с омывателем. Что же касается «личика», то у переднеприводных версий оно прежнее. А вот полноприводным исполнениям досталась новая радиаторная решетка – она полностью черная и с интегрированной крупной надписью Haval. Габариты H3 не изменились. Длина равна 4520 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1745 мм, колесная база – 2710 мм.

Слева — дореформенный Haval H3, справа — обновленный кроссовер

Скромные доработки есть и в салоне. Управление круиз-контролем и ограничителем скорости перенесли с подрулевого рычажка на левую спицу руля. Добавлен средний подголовник для второго ряда сидений, плюс на галерке появился откидной центральный подлокотник с парой подстаканников. А в багажнике богатых комплектаций теперь есть жесткая полка, эти исполнения также получили подсветку макияжных зеркал в противосолнечных козырьках.

Полноприводный обновленный Haval H3

Haval H3 с передним приводом по-прежнему оснащается бензиновой турбочетверкой 1.5 (143 л.с., 210 Нм), которая соответствует экологическому классу Евро-5. Для кроссовера с полным приводом турбодвигатель 1.5 модернизировали: он все так же выдает 177 л.с. и 270 Нм, но теперь этот мотор относится к экоклассу Евро-6. Как отметили в российском представительстве GWM, расход топлива полноприводного Haval H3 снизился – 10,4 л/100 км в городском цикле и 8,2 л/100 км в смешанном цикле. Показатели H3 4WD с дореформенным 1.5T – 10,8 л/100 км и 8,3 л/100 км. Как и раньше, кроссовер предложен только с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

Сверху — дореформенный Haval H3, внизу — обновленный кроссовер

Как и паркетник предыдущего модельного года, обновленный Haval H3 представлен в трех комплектациях – Elite, Premium и Tech Plus. При этом базовая версия теперь доступна и для переднеприводного, и для полноприводного кросса (прежде самое дешевое исполнение было исключительно у H3 2WD). Наполнение комплектаций снова пересмотрено.

Обновленный Haval H3 1 / 3 Обновленный Haval H3 2 / 3 Обновленный Haval H3 3 / 3

Вариант Elite упростили: в этой версии паркетник отныне имеет тканевую отделку салона (была экокожа), из списка оборудования убрали передние датчики парктроника, подогрев задних сидений и камеры кругового обзора (теперь только камера заднего вида). Остались светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, задний парктроник, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подогрев руля и передних кресел, двухзонный климат-контроль, виртуальная приборка и мультимедийная система (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма). Как и в случае с обновленным Haval H7, мультимедиа младшего кроссовера наряду с сервисами Яндекс теперь поддерживает онлайн-сервис VK Видео.

Дореформенный Haval H3. У переднеприводного кроссовера 2026 модельного года такое же оформление передней части

Все, чего лишился Haval H3 Elite 2026 модельного года, появляется начиная с версии Premium. В этой комплектации еще есть электропривод багажной двери, контурная подсветка интерьера (предусмотрено 64 цвета) и беспроводная зарядка для смартфона. Топовое исполнение Tech Plus (доступно только для полноприводного кроссовера) – это еще панорамный люк в крыше, система бесконтактного открывания багажника, адаптивный «круиз», системы удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон и предупреждения о столкновении сзади.

Обновленный переднеприводный Haval H3 Elite оценили в 2 699 000 рублей, H3 Premium 2WD обойдется в 2 899 000 рублей. Полноприводный кроссовер 2026 модельного года в версии Elite стоит 3 049 000 рублей, в версии Premium – 3 199 000 рублей, за топовый Haval H3 Tech Plus 4WD просят 3 499 000 рублей. Дореформенный паркетник 2026 года выпуска без учета акций стоит 2 749 000 – 3 449 000 рублей. При этом у дилеров есть и машины 2025 года выпуска (2 699 000 – 3 399 000 рублей).