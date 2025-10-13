Предназначенному для РФ Haval H3 пересмотрели комплектации и добавили новые функции

Брутальный кроссовер Haval H3 появился в российской модельной линейке весной 2024 года. Напомним, на домашнем рынке он представлен под названием KuGou, что можно перевести как Cool Dog или «Крутая Собака». SUV является «родственником» модели DaGou (то есть Big Dog или «Большой Собаки»), которая в РФ продаётся под именем Dargo. Кстати, ранее Kolesa.ru провёл тест-драйв кроссовера, предназначенного для российского рынка.

На фото: Haval H3 для российского рынка

Теперь в местном представительстве Great Wall Motor рассказали о том, что подготовили ряд обновок для Haval H3 2025 модельного года. Так, посвежевшей модели положены дополнительные комплектации и различные новые цифровые возможности. Дата старта продаж посвежевшего кроссовера станет известна позже, а вот цены уже обозначены.

Haval H3 2025 модельного года будет представлен в четырёх комплектациях: пара с передним приводом, ещё две – с полным. К первой группе относятся Elite и Premium, их цена равна 2 549 000 и 2 649 000 рублей соответственно. Ко второй – Premium AWD и Tech+ стоимостью 2 899 000 и 3 199 000 рублей соответственно.

В списке изменений Haval H3 2025 модельного года числится появление USB-разъёма Type-C. Также автомобилю доступны различные сервисы Яндекс Авто: Навигатор, Музыка и Книги (приложения находятся в быстром доступе на центральном сенсорном экране информационно-развлекательной системы). Карта навигации может отображаться либо на тачскрине мультимедиа, либо на дисплее, исполняющем роль виртуальной приборки.

На фото: салон Haval H3 2025 модельного года

Помимо этого, посвежевшему кроссоверу добавили функцию обновления программного обеспечения «по воздуху». Дистанционное обновление производится либо через мобильную сеть телематической системы, либо по сети Wi-Fi. В компании отметили, что эта функция позволит актуализировать данные мультимедиа, голосового управления, телематического блока или электронного модуля управления (отвечает за работу интеллектуальных систем), а также обновлять старые и загружать новые приложения без посещения официального дилерского центра.

Ещё модели доступен голосовой помощник, который является собственной разработкой концерна. В российском офисе отметили, что голосом можно активировать более 150 функций автомобиля – от настройки климат-контроля до активации камеры кругового обзора и проекционного дисплея. В целом система распознает более 800 голосовых команд и умеет различать водительскую и пассажирскую зоны.

На российском рынке Haval H3 доступен с бензиновым 1,5-литровым турбомотором, соответствующим экоклассу Евро-5. Напомним, у базовой переднеприводной версии его отдача составляет 143 л.с., максимальный крутящий момент – 210 Нм, у варианта с полным приводом – 177 л.с. и 270 Нм. В комплект предлагается только безальтернативная семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя «мокрыми» сцеплениями.