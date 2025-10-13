Авторынок ×
  • Предназначенному для РФ Haval H3 пересмотрели комплектации и добавили новые функции

Предназначенному для РФ Haval H3 пересмотрели комплектации и добавили новые функции

13.10.2025 95 0 0

Цены версий посвежевшего кроссовера китайской марки уже известны. Продажи машин 2025 модельного года начнутся позже.

Брутальный кроссовер Haval H3 появился в российской модельной линейке весной 2024 года. Напомним, на домашнем рынке он представлен под названием KuGou, что можно перевести как Cool Dog или «Крутая Собака». SUV является «родственником» модели DaGou (то есть Big Dog или «Большой Собаки»), которая в РФ продаётся под именем Dargo. Кстати, ранее Kolesa.ru провёл тест-драйв кроссовера, предназначенного для российского рынка.

На фото: Haval H3 для российского рынка

Теперь в местном представительстве Great Wall Motor рассказали о том, что подготовили ряд обновок для Haval H3 2025 модельного года. Так, посвежевшей модели положены дополнительные комплектации и различные новые цифровые возможности. Дата старта продаж посвежевшего кроссовера станет известна позже, а вот цены уже обозначены.

Haval H3 2025 модельного года будет представлен в четырёх комплектациях: пара с передним приводом, ещё две – с полным. К первой группе относятся Elite и Premium, их цена равна 2 549 000 и 2 649 000 рублей соответственно. Ко второй – Premium AWD и Tech+ стоимостью 2 899 000 и 3 199 000 рублей соответственно.

В списке изменений Haval H3 2025 модельного года числится появление USB-разъёма Type-C. Также автомобилю доступны различные сервисы Яндекс Авто: Навигатор, Музыка и Книги (приложения находятся в быстром доступе на центральном сенсорном экране информационно-развлекательной системы). Карта навигации может отображаться либо на тачскрине мультимедиа, либо на дисплее, исполняющем роль виртуальной приборки.

На фото: салон Haval H3 2025 модельного года

Помимо этого, посвежевшему кроссоверу добавили функцию обновления программного обеспечения «по воздуху». Дистанционное обновление производится либо через мобильную сеть телематической системы, либо по сети Wi-Fi. В компании отметили, что эта функция позволит актуализировать данные мультимедиа, голосового управления, телематического блока или электронного модуля управления (отвечает за работу интеллектуальных систем), а также обновлять старые и загружать новые приложения без посещения официального дилерского центра.

Ещё модели доступен голосовой помощник, который является собственной разработкой концерна. В российском офисе отметили, что голосом можно активировать более 150 функций автомобиля – от настройки климат-контроля до активации камеры кругового обзора и проекционного дисплея. В целом система распознает более 800 голосовых команд и умеет различать водительскую и пассажирскую зоны.

На российском рынке Haval H3 доступен с бензиновым 1,5-литровым турбомотором, соответствующим экоклассу Евро-5. Напомним, у базовой переднеприводной версии его отдача составляет 143 л.с., максимальный крутящий момент – 210 Нм, у варианта с полным приводом – 177 л.с. и 270 Нм. В комплект предлагается только безальтернативная семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя «мокрыми» сцеплениями.

кроссовер Россия Китай авторынок Haval Haval H3
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии «Слишком жидко»: почему производители рекомендуют маловязкие масла и стоит ли этому следовать Даже несмотря на почтенный средний возраст автопарка в РФ, превысивший 15 лет, на российском рынке неуклонно растет доля так называемых энергосберегающих моторных масел. Впервые за всю истор... 904 1 1 13.10.2025
Статьи / Мнение без фильтров Да здравствует бензин: моторы, прощайте? Читаю новости и радуюсь, насколько разносторонне развит наш народ. Раньше куда ни плюнь – попадёшь в эпидемиолога. Потом – в политолога или, не дай бог, эксперта в области экономики, цифрови... 2543 2 0 13.10.2025
Статьи / Путешествия По Волоколамскому шоссе: первая ГЭС, две усадьбы и «штурмгешутц» Все-таки дорога, как бы она не называлась – трасса, шоссе, тракт, автобан, хайвей или как-то иначе, это совершенно особый и слегка мистический объект. Неслучайно возникла латинская поговорка... 862 2 3 12.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 13584 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 12589 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 10377 3 7 03.07.2025
Обсуждаемое
28 Mercedes-Benz S-Class (W140) с пробегом: ад для электрика и коррозия п...
4 Голые и смешные: Tesla представила «дешёвые» Model Y Standard и Model...
4 Ferrari показала платформу первого электромобиля: цифры воображения не...
Новые комментарии
Change privacy settings