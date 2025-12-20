Автобусы для народа и минивэны для элиты: премьеры Sollers

Похоже, это становится доброй традицией Sollers – показ новинок под конец года. В этот раз представление было гораздо менее масштабным, чем в 2024 году, но за непринужденной беседой о важности пассажирских перевозок скрывалось немало любопытного. О том, на каких машинах Соллерса будут ездить российские граждане в скором времени, расскажем в нашем репортаже.

В этот раз производитель выкатил на суд публики пять машин. Сдобрить их показ он решил дискуссией о проблемах транспортной мобильности и пассажироперевозок, в ходе которой представитель Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана рассказал профессиональному сообществу, что, оказывается, существует электроника, которую можно использовать в пассажирском транспорте. Затем собравшиеся для себя открыли существование таких систем, как адаптивный круиз-контроль, контроль движения в полосе, помощь при экстренном торможении и прочие удивительные вещи.

Ну а затем все отправились осматривать технику – родом она из Елабуги, причем с одного конвейера, который позволяет собирать до пяти различных моделей. Чем эта техника была в девичестве, угадывается довольно легко. Например, Sollers SF1 – это бывший JAC Refine M3 образца 2014 года, который в свою очередь вызвал множество споров из-за визуальной схожести с Nissan NV200.

Sollers SF1

Не ошибемся, если скажем, что основной премьерой вечера был пассажирский Sollers SF1. Он стал очередным этапом развития линейки компактных городских фургонов Sollers SF1, производство которых стартовало весной этого года.

По технике тут все то же самое, что и в фургоне: бензиновый турбированный двигатель HFC4GB2.4E объемом 1,5 л. Он выдает 136 л. с. мощности при 5500 об/мин и 175 Нм в диапазоне 1500 – 5500 об/мин. Коробка – 5-ступенчатая механика. Экологический класс – пятый, вместимость топливного бака – 55 л. Для малотоннажной техники показатель далеко не самый впечатляющий (и это мы пока не знаем расхода топлива). Передние тормозные механизмы дисковые, задние – барабанные.

Очень радует, что эта модель сертифицирована по категории М1. То есть, это легковой автомобиль, рассчитанный на семь мест, включая водителя. Компоновка – 2+2+3. Все опции, доступные в фургоне, есть и у пассажирского минибасика, который производитель позиционирует как машину для семейного использования, такси, корпоративных шаттлов и прочих подобных задач. Одним словом, весьма бюджетный автомобиль, предлагающий выгодное сочетание эргономических, технологических и ценовых параметров. Собственно, во многом именно поэтому каких-либо заводских VIP или иных представительских исполнении не планируется – равно как и полного привода (машина заднеприводная), и других конфигураций салона.

Но и в существующем виде Sollers SF1 оснащен неплохо. У него действительно большое багажное отделение, есть подогрев рулевого колеса, сидений, форсунок стеклоомывателя, парктроники, светодиодные ходовые огни, электропривод стекол и прочие полезные фишки. Однако без изысков: вместо климат-контроля, например, тут простой кондиционер.

Сдвижная дверь пока только с одной стороны. Если появится запрос, возможно, появится и вторая на противоположном борту. Хорошо, что она не предполагает смелого дизайнерского решения, которое сразу бросалось в глаза на красном фургоне, стоявшем по соседству – черное обрамление дверной ручки. Это действительно отважно придумано. Вероятно на случай, если кто-то ручку не заметит.

Кресла в пассажирском салоне не предполагают легкого демонтажа, как у многих европейских одноклассников, а сам салон не отличается широкой вариативностью трансформации. Но закреплены сиденья надежно, прочно, и потому, скорее всего, не стоит нарушать их фиксацию пикниковой самодеятельностью на пленере.

Начало производства намечено на первый квартал 2026 года. Цена пока не разглашается, но понимая, что стоимость фургона стартует от 1,99 миллиона рублей, примерно представить себе, во что обойдется пассажирская модификация, несложно.

Sollers SP7

Тем, кто чувствует в себе силы претендовать на VIP, Соллерс рекомендует обратить взор на минивэн Sollers SP7. В нем легко угадывается JAC RF8, продажи которого стартовали в России совсем недавно. В отличие от SF1, это совсем свежая модель, выпускаемая с 2023 года. В Китае есть даже гибридная версия и вроде как на подходе полностью электрическая. Но у нас, по крайней мере пока, собирается чисто «двсный» автомобиль. Его производство по технологии полного цикла стартовало летом текущего года.

У люксового минивэна 2-литровый «евро шестой» мотор N20TG мощностью 237 л. с. и моментом 390 Нм, агрегатируемый с 8-ступенчатым автоматом. Предлагаются два стандартных исполнения модели: 7-местное и 4-местное в формате бизнес-купе. Существует и широкая вариативность кастомизации и трансформации салона. Как раз то, чего по статусу не положено SF1. Уже в базе машина щедро укомплектована шестью подушками безопасности, цифровой приборкой, климатом, электроприводом обеих сдвижный дверей и крышки багажного отделения, адаптивным круизом и массой всего электрорегулируемого и электронноконтролирующего. Да еще и с камерами. Производитель уверяет даже, что задний диван можно трансформировать в полноценное спальное место. К сожалению, на презентации сделать этого не удалось, но вот попытки добраться до этого дивана оказались, мягко говоря, трудозатратными. В общем, на полноценном тесте обязательно рискнем провернуть операцию по его раскладыванию в полном масштабе.

Модификация бизнес-купе будет отделана еще круче с дополнительной вибро- и шумоизоляцией, динамической подсветкой, собственной мультимедийкой и персональным планшетом для управления функциями салона. То есть, это будет самый «жирный» VIP в лучшем смысле этого слова. Хотя рояльный лак на подлокотниках дверей и на центральной консоли автора этих строк как-то не впечатлим. Видимо, он (автор, а не лак) еще не созрел до такого неимоверного премиума. Да и массивный «хрустальный кристалл» селектора коробки передач вызывает в памяти смутные ассоциации с приснопамятной розочкой в эпоксидке на дедовской «трешечке». Трудно пережить такую шикарность без подготовки, до нее еще надо дорасти. Хотя в целом видно, что производитель постарался вложиться в машину. Она изготовлена плотно и аккуратно, без откровенных ляпов при сборке и попыток сэкономить на качественных материалах. Детали хорошо подогнаны, зазоры выдержаны. А премиальность лишний раз подчеркивается большим, чем у SF1, объемом топливного бака – 65 литров.

Продажи Sollers SP7, судя по всему, начнутся в первом квартале 2026 года по цене от 4,99 миллиона рублей. JAC RF8 сейчас предлагается от 4,7 миллиона, но это с учетом спецпредложения – минус 300 тысяч от базового прайса. Причем, похоже, с нового года он станет дороже. А российский SP7, по идее, должен дешеветь. Соллерс намерен добиться глубочайшего уровня локализации модели, перейдя от сварки, окраски и сборки, осуществляемых в данный момент, к штамповке и применению двигателя отечественного производства, местных компонентов безопасности и элементов интерьера.

Sollers SF5

Модель SF5 – это, если говорить кратко, наследник Sollers Atlant. В двух словах история такова: в 2022 году, когда началось его производство в России, JAC у себя в Китае выпустил второе поколение модели Sunray, которая легла в основу этого фургона. Теперь, спустя три года, эта генерация добралась и до нас – с середины года машина производится в нашей стране.

Она комплектуется уже локализованным 2,7-литровым дизельным двигателем HFC4DE1-1D мощностью 150 л.с. и моментом 355 Нм пятого экологического класса. Коробка – долгожданный автомат. Он родом из КНР, но его родословная берет свое начало в Японии от хорошо всем известного Aisin.

Другая не менее долгожданная «фишка» – подстаканники. Их запихнули совсем вниз, но они есть, и это очень удобно. Даже не знаешь, чего профессионалы ждали с большим нетерпением: автомат или эти подстаканники? А еще появились мягкие подлокотники и такие же вставочки в передней панели. Красота, одним словом.

Машина уже довольно серьезно локализована. Утверждается, что в ней, помимо мотора, используются российские телематический блок, АКБ, радиаторы, сиденья, воздушный отопитель салона и остекление. Судя по веселенькому дизайну перегородок на полках под потолком салона, они тоже могут быть нашего производства. Кроме того, у автомобиля оцинкованный кузов, изготовленный в России. Ожидается, что 2026 год модель встретит уже на 70% отечественной.

Базовый фургон стоит 3,92 миллиона. Микроавтобус на 15 пассажирских мест – примерно на 200 тысяч рублей дороже аналогичного Атланта. Его производство пока продолжится, но ближе к концу следующего года он будет полностью замещен «пятеркой».

Sollers SF7

Sollers SF7 – самый большой микроавтобус в линейке. Изначально он должен был быть Атлантом XL, но не стал им. И это, наверное, самое интересное. Дело в том, что это изначально не JAC, но с таким же, как у «пятерки», локализованным джаковским мотором и фундаментально мерседесовской родословной. Идет она от совсем не известной в нашей стране компании Vanche, которая выпускает свои линейки малотоннажной техники V6 и V7 по мотивам Mercedes-Benz Sprinter W906 родом из нулевых.

Пытаясь догнать беспечно убегающее время, автомобиль примолодили и прихорошили. Он получил современные системы ABS и ESC, задние парковочные датчики, систему контроля давления в шинах, фронтальные подушки безопасности, светодиодные ходовые огни, подогрев зеркал, предпусковой подогреватель двигателя, кондиционер, круиз-контроль, электростеклоподъемники и мультифункциональное рулевое колесо. Коробка – 6-ступенчатая механика.

Внутри довольно комфортно даже при максимально плотной 23-местной компоновке. Все-таки колесная база 4325 мм при габаритах машины 7490×2000×2875 мм – это вам не фунт изюму. С такими размерами можно создавать вполне просторные салоны.

Как видим, плотное сотрудничество Соллерса и китайского автопрома – главным образом в лице JAC, продолжает успешно развиваться. Представители компании все чаще и больше говорят о собственных разработках, но не совсем понятно, почему в качестве партнера избран не профильный ВУЗ, а МГТУ им. Н. Э. Баумана. Ничего не имеем против «Бауманки», это действительно уважаемое и авторитетное учебное заведение, но оно ориентировано совсем на другие вещи. Да, у него есть кафедра колесных машин, но это, мягко говоря, немного иные машины, предназначенные для вполне конкретных целей отнюдь не повседневно-бытового применения. В трактовке университета это «транспортно-технологические средства и комплексы» со всеми вытекающими последствиями. А Соллерсу, как представляется, необходимы именно инженеры-автомобилисты, способные разрабатывать и производить транспорт для перевозки самых обычных людей и грузов. Впрочем, откуда нам знать, куда конкретно стремится Sollers. Может быть, как раз именно такие компетенции ему сейчас и нужны.