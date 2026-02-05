Качать насосом или нажать на кнопку? Как работал эфирный «пускач» из СССР

Многие считают красивые баллончики с броскими этикетками «быстрый старт» порождением постсоветской эпохи, однако нечто подобное было отлично известно автолюбителям и во времена СССР. Правда, пользоваться этими средствами было не так уж просто.

Аэрозоли под общим условным названием «холодный старт» знают почти все автовладельцы. Даже те, кто ими никогда и не пользовался. Быстро испаряющийся даже на морозе (в отличие от бензина) диэтиловый эфир в аэрозольной упаковке в принципе не нужен исправному мотору с заряженным аккумулятором, но на старом двигателе с частично растерянной компрессией или на моторе с недозаряженной батареей, чей стартер не обеспечивает нужной интенсивности вращения коленвала, «пшикалка» помогает мотору быстро завестись без долгого и вредного «маслания» стартером.

Многие считают эти баллончики порождением уже «новой эпохи», постсоветской, однако во времена СССР «быстрый старт» был отлично известен. Промышленность выпускала две специализированные жидкости: «Арктика» для бензиновых двигателей и «Холод Д-40» для дизельных. Причем, если сравнивать с современными «быстрыми стартами», были они не из дешевого сегмента автотоваров, а, скорее, из премиального.

Дешевые флаконы «быстрого старта» и сегодня содержат фактически один лишь диэтиловый эфир, что помогает завести мотор, но делает это грубо, с ударными явлениями при вспышках и с риском появления задиров на цилиндрах. Более дорогие составы содержат в себе «замедлители» вспышки и противозадирные смазки. Эти же компоненты входили и в состав «Арктики» и «Холода Д-40». К ним относятся изопропилнитрат и газовый бензин (легкая фракция с высокой испаряемостью), маловязкие масла с противозадирной присадкой и еще ряд составляющих. Фасовались советские «быстрые старты» в упаковку двух типов: одноразовые алюминиевые «патроны», напоминающие современные баночки с соусами из фастфуда, и в такие же аэрозольные баллоны, как и сегодня.

Пусковое приспособление 6ПП-40

Для пуска двигателя с помощью «Арктики» в одноразовых упаковках применялось так называемое «пусковое приспособление 6ПП-40», которое знакомо многим интересующимся советским автопромом и вовлеченным в автомобильную сферу энтузиастам. Обзоров этого устройства в Интернете достаточно много, и поэтому разыскивать его вживую для нашей публикации мы не стали.

Дикость агрегата внушала невольное уважение: в салоне машины нужно было смонтировать своего рода ручной насос с пистолетной рукояткой, рядом с которым располагался металлический бачок с герметичной резьбовой крышкой, соединенный с насосом трубкой. В этот бачок перед запуском двигателя помещался одноразовый алюминиевый патрон-контейнер с жидкостью «Арктика», прокалывался штоком с иглой, после чего насосом через бачок вручную прокачивался воздух. Он гнал пары эфира во впускной коллектор, с которым бачок был также соединен медной трубкой. Ну а затем оставалось только включить зажигание и стартер, причем не прекращая свободной рукой (если таковая еще оставалась) накачивать насосом воздух.

Обзоров «пускового приспособления 6ПП-40», как уже сказано, в Интернете немало, поскольку оно было достаточно массовым (им во множестве оснащались ГАЗики, «шишиги», Уралы и еще без счету машин для северных регионов СССР). Раздобыть 6ПП-40 с рук можно без труда даже сегодня – от зачуханного и разукомплектованного, но бесплатного до нового с хранения тысячи за три рублей. С контейнерами с жидкостью «Арктика» дела обстоят сложнее, но они тоже периодически всплывают в продаже рублей по 50-100, когда кто-то очищает от мусора старый гараж.



Гораздо более редким было иное приспособление для зимнего пуска, даже не получившее имени собственного и оставшееся только с цифровым заводским индексом. Речь идет об автоматическом распылителе жидкостей «Арктика» и «Холод Д-40», расфасованных в те самые аэрозольные баллоны. Этот «пусковой бустер» именовался скромным индексом 17.3741, если был предназначен для работы на автотехнике с напряжением бортсети 12 вольт, и 171.3741 – для машин с 24-вольтовой бортсетью. Эти устройства были экзотикой даже в советские времена, сейчас же они и вовсе почти не встречаются. Один из наших читателей, коллекционер советского авторетро, позволил нам ознакомиться с редким экземпляром.

Пусковое приспособление 17.3741

Конструкция устройства под названием 17.3741 весьма проста. Это автоматический распылитель жидкости «Арктика», фасованной в аэрозольные баллоны объемом 400 миллилитров. Распылитель представлял собой держатель аэрозольного баллона с электромагнитным приводом его клапана, монтируемый на два болта через два уха под капотом автомобиля, на раме трактора или иной строительной, военной или специализированной техники.

Ничто формально не мешало устанавливать его на Волгу или Жигули, тем более что, в отличие от уж очень специфического в обращении насоса 6ПП-40, пользоваться гаджетом под названием 17.3741 было чрезвычайно удобно. Но редкость или даже отсутствие в продаже как самих устройств, так и расходников для них, не позволили этим «пускачам» стать сколь-либо распространенными. В общем-то, отсутствие в продаже расходников, то есть аэрозольных баллонов «Арктика», и не мотивировало заводы изготавливать сами распылители.



Устройство удерживало баллон с «Арктикой» в раскладном П-образном держателе с винтом поджима, который крутился без инструментов, вручную, за удобный маховичок. Держатель раскладывался, в него вставлялся баллон, после чего он поджимался снизу маховичком, сверху прижимаясь к резиновому уплотнителю. В теплое время года баллон извлекался из держателя, а сам держатель складывался.



Включение пускача – простая подача тока на обмотку его электромагнита, приводящего в движение клапан баллона с жидкостью. Сила тока, надо сказать, приличная – 12 ампер для моделей, рассчитанных на 12-вольтовую бортсеть, и 6 ампер у модификации для бортсети 24 вольта. Решение с инженерной точки зрения, к слову, так себе: потребляемый ток слишком высок для ситуации, когда требуется работа такого устройства (плохая испаряемость топлива, густое масло и промерзший аккумулятор). Отнимать у стартера 12 ампер, чтобы просто дунуть эфиром в коллектор – непозволительная роскошь. По-хорошему, для привода клапана аэрозольного баллончика (которому, откровенно говоря, немного-то и нужно для срабатывания) следовало бы придумать менее энергопрожорливую механику. Например, на основе двигателя с редуктором или рычагов.



Для установки распылителя 17.3741 под капотом требовалось предусмотреть для него место, удобное для легкой смены баллона, к тому же подальше от горячих частей двигателя, а при необходимости – экранировать его от жара мотора и выхлопа. Для подключения выхода устройства к впускному коллектору в последнем сверлилось отверстие, нарезалась резьба, и распылитель с коллектором соединялись медной трубочкой типа топливной. Требовалось это для того, чтобы обойти воздушный фильтр – распылять эфир до фильтра неэффективно (все оседает на нем), да и сам фильтр портился: как мы уже говорили, жидкость «Арктика» содержала в себе масло.



Подключение по электрической части было предельно простым: обмотка электромагнита привода клапана баллона просто включалась параллельно стартеру. Не нужны были никакие дополнительные реле и лишние провода, вдобавок таким образом обеспечивался оптимальный алгоритм работы – аэрозоль поступала во впускной коллектор в то время, когда вращался стартер.

Подытоживая, следует задать лежащий на поверхности вопрос: а были ли такие устройства – электромагнитное или с насосом – эффективнее или удобнее, чем простой ручной «пшик» из баллончика во впускной коллектор без всякого вспомогательного железа? Надо сказать, что в сравнении с баллончиком в чистом виде у устройств для распыления были и плюсы, и минусы.



В плане монтажа и предварительных подготовительных действий использование обычного баллончика гораздо проще. Для него нужно лишь просверлить в крышке кожуха воздушного фильтра или непосредственно в коллекторе небольшое отверстие, затыкаемое резиновой пробочкой. Грянул мороз, вынул пробочку, пшикнул после фильтра – и заводи. Для вышеописанных же приспособлений усилий требовалось гораздо больше. В случае устройства с насосом нужно было смонтировать в салоне сам насос, провести через моторный щит медную трубку под капот, врезать ее в коллектор… В ситуации с электромагнитным распылителем – установить его под капотом, опять-таки соединить трубкой с мотором, да еще и на трубке не забыть накрутить антивибрационную спираль из нескольких витков, чтобы она не треснула от колебаний двигателя.

Плюсы же заключались в более эффективной работе эфира. Струйка из баллончика, пшикнутая в неработающий мотор, на три четверти оседала каплями на ледяном коллекторе и оказывалась бесполезна. А вот распылители, как насосный, так и электромагнитный, работали при вращающемся коленвале, и жидкость сразу попадала в поток всасываемого воздуха, подхватываясь им, диспергируясь и уносясь в цилиндры.