Поскольку мало кто читает инструкции, то даже такой, на первый взгляд, простой прибор, как портативное автомобильное литий-ионное пусковое устройство, способен преподнести неприятные сюрпризы в виде травм или пожаров. Давайте разберёмся, от чего защищены эти популярные гаджеты, а чего они всерьёз боятся. И нужно ли бояться их автолюбителям.

Что безопасно?

Все защиты пускового устройства заключены в чёрной коробочке на проводах с «крокодилами», эдаком «чёрном ящике». Разные производители заявляют наличие до десятка разных защит, но этот список обычно составляется по принципу «чем больше, тем лучше», и входят в него иногда в том числе и разные маркетинговые глупости. Фактически же самые важные защиты «чёрного ящика» это:

защита от короткого замыкания

защита от переполюсовки

защита от перегрузки

защита от обратного тока

защита от перегрева

защита от переразряда

Этот список из шести позиций успешно обеспечивает защиту пользователя, аккумулятора и электроники автомобиля, а также – безопасность аккумулятора самого бустера в большинстве ситуаций. С бустером, когда к нему подключены «крокодилы» с блоком защиты, можно творить всё что угодно, и всё это он должен пережить без ущерба. Можно замыкать «крокодилы» накоротко, подключать к машине, путая полярность, крутить стартер автомобиля сколь угодно долго. Ничего плохого не произойдёт, даже если после запуска двигателя подключённый бустер забудут под капотом. Всё это гарантирует правильный и качественный блок защиты – тот самый «чёрный ящик» на пусковых проводах.

Для этого в «чёрном ящике» стоят не два с половиной китайских транзистора, а полноценный микроконтроллер с соответствующей прошивкой. Он управляет обмоткой очень мощного реле, способного кратковременно пропустить через свои контакты несколько сотен ампер. И основа алгоритма работы «чёрного ящика» заключается в том, что контакты этого реле в режиме ожидания всегда разомкнуты. Пока контроллер «чёрного ящика» не убедился, что «крокодилы» не замкнуты накоротко и что они верно подключены к аккумулятору, он не включит реле, и напряжение на «крокодилах» не появится.

Защита от переполюсовки (подключения к аккумулятору машины минусом к плюсу) обеспечивается встроенным в «чёрный ящик» простеньким программным вольтметром, являющимся частью прошивки контроллера. Когда вы закрепляете «крокодилы» на клеммах автомобильного аккумулятора, этот вольтметр измеряет напряжение АКБ и определяет его полярность. Если полярность неверная, то контроллер не даёт команду «добро» на включение реле, напряжение на «крокодилах» не появится, и бустер не сработает. То же самое касается защиты от короткого замыкания (касания «крокодилами» друг друга). Контроллер, упрощенно говоря, выполняет еще и роль микроамперметра, измеряя ток, протекающий между клеммами в дежурном режиме. Если ток не равен нулю, контроллер расценивает это как аварийно замкнутые клеммы и опять же не включает реле, пока клеммы не перестанут контактировать.

Защита от перегрузки аккумулятора самого бустера, а также защита от обратного тока (чтобы через «крокодилы» на аккумулятор бустера не пошло 14 вольт от генератора, когда автомобиль заведётся) обеспечивается установленным в «чёрном ящике» датчиком тока, роль которого может выполнять токовый трансформатор или обычный шунт (как на картинке ниже). Контроллер работает и в качестве амперметра и видит протекающий через «крокодилы» ток и его направление. Если ток превысит допустимый для литиевого аккумулятора бустера или пойдет в обратном направлении (когда мотор заведётся и генератор начнет вращение), контроллер выключит реле и разомкнёт цепь.

Следующая защита – от перегрева аккумулятора бустера, который может произойти, если стартером пытаются крутить коленвал слишком долго, да ещё и раз за разом. На литий-ионной батарее закреплён термодатчик, который сообщает контроллеру о высокой температуре аккумулятора. Контроллер же опять-таки отключает реле, пока бустер не остынет и с термодатчика не придёт разрешающий сигнал.

Ну и последнее – это защита от переразряда аккумулятора бустера. Чтобы литиевая батарея не пострадала от глубокого разряда, контроллер постоянно измеряет напряжение на ней до реле. Если оно упало до минимума, реле не включится – бустер придется ставить на зарядку.

Что опасно?

И всё же возможны ситуации, от которых защиты в бустере просто нет. Их, по сути, две.

Первая – это короткое замыкание непосредственно на выходном силовом разъеме, к которому подключаются «крокодилы» с «чёрным ящиком». Разъём на корпусе бустера – это контакты, к которым напрямую подключён его литиевый 12-вольтовый аккумулятор. Защит на этом разъёме никаких нет и быть не может.

Контакты разъёма обычно не выходят за пределы корпуса и всегда прикрыты резиновой крышечкой, но если крышечку поднять и закоротить контакты проволокой, скрепкой или каким-то подходящим металлическим предметом, то будет большой «кабум». Литиевый аккумулятор, способный отдавать несколько сотен ампер, мгновенно и с обильными искрами сожжёт или оплавит замыкающую контакты перемычку.

Чем это чревато? Током, разумеется, не убьёт ни при каких обстоятельствах. Как гласит бородатый, но толковый анекдот, 12-вольтовым аккумулятором можно убить тёщу, только если уронить его ей на голову со шкафа. Однако травмы глаз, лица и рук от разлетающихся в разные стороны капель расплавленного металла, как при сварке, получить можно запросто. При определённых условиях способны отгореть перемычки между пакетами батареи, а также не исключено и воспламенение аккумулятора от внутреннего перегрева. Впрочем, если не лезть в разъём металлическими предметами, в режиме нормальной эксплуатации (с подключенными «крокодилами») и в режиме хранения (с закрытой крышечкой) бустер никакой опасности не представляет.

Впрочем, нужно отметить ещё одну потенциальную опасность, которая, как ни странно, заложена в том самом «чёрном ящике», отвечающем за их отсутствие. Если возможность короткого замыкания непосредственно на разъёме бустера лежит вне зоны ответственности «чёрного ящика» (КЗ там возможно, лишь когда он не подключён), то опасность короткого замыкания на клеммах при активации режима «boost» – это уже риск, заложенный в конструкцию намеренно. Но для нашей же пользы.

Что делает нажатие кнопки «boost» на «чёрном ящике»? Оно принудительно (но коротко – обычно на 30 секунд) включает реле в обход контроллера и деактивирует все защиты от переполюсовки, короткого замыкания, перегрузки. Этот режим необходим, когда аккумулятор машины разряжен в ноль, и автоматика «чёрного ящика» (тот самый вышеупомянутый «вольтметр») не может определить полярность батареи и правильность подключения «крокодилов». В этой ситуации «boost» является ручным принудительным (и вынужденным) режимом. И вся ответственность за правильность подключения, отсутствие замыкания между «крокодилами», а также за перегрузку батареи бустера (ибо аккумулятор автомобиля на нуле и не вносит свой вклад в ток стартера) ложится на автовладельца.

Поскольку защиты от короткого замыкания и переполюсовки (да и других защит) больше нет, пользоваться режимом «boost» нужно очень аккуратно и внимательно. Сперва подключаем «крокодилы» к клеммам аккумулятора автомобиля, трижды (!) проверив, верна ли полярность, и только после этого нажимаем кнопку. Вариант, когда кнопку нажимают и затем лезут подключать «крокодилы», очень опасен и неприемлем. По невнимательности перепутать полярность и сжечь электронику машины очень просто, и тогда вы получите крайне дорогое «прикуривание», буквально золотое. На его фоне неизбежный выход из строя самого бустера в плане ущерба – сущие копейки.