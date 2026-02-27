Рестайлинг ×
  • Стартовало производство новых седанов и универсалов Lada Vesta Sport

Стартовало производство новых седанов и универсалов Lada Vesta Sport

27.02.2026 70 0 0
Стартовало производство новых седанов и универсалов Lada Vesta Sport

«Подогретые» версии модели оснащаются бензиновым двигателем Evo объёмом 1,8 литра, его отдача повышена до 147 л.с.

Обычные обновлённые седаны и универсалы Lada Vesta дебютировали в феврале 2022-го, причём тогда с конвейера завода в Ижевске успела сойти первая партия рестайлинговых машин. В начале весны того же года производство было остановлено из-за нехватки комплектующих, затем выпуск Вест было решено перенести на предприятие в Тольятти: в результате «рестарт» серийного производства модели прошёл в марте 2023 года.

Напомним, у дорестайлинговой модели была версия Sport, тогда как у обновлённого варианта пока что есть только «оспортивленный» вариант с прибавкой Sportline к названию: соответствующая четырёхдверка появилась начале ноября 2023 года, а универсал Lada Vesta SW Sportline поступил в продажу в январе 2024-го.

Теперь возвращается и модификация Sport. Как сегодня, 27 февраля 2026 года, рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа, был дан старт производству обновлённой версии Vesta Sport. Известно, что эту новинку тоже предложат в кузовах седан и универсал. Пока что российский производитель не раскрывает данные о ценах и комплектациях спортивных четырёх- и пятидверок, информация появится на старте продаж.

На фото: Lada Vesta Sport

Сообщается, что модель была разработана с учётом опыта инженерного подразделения Lada Sport, который был получен в шоссейно-кольцевых гонках различных классов. Vesta Sport и Vesta SW Sport получили доработанную более жёсткую спортивную подвеску с иными настройками пружин и амортизаторов. Клиренс составляет 158 мм, помимо этого, шире стала колея. Ещё в компании отметили, что спортивные седан и универсал получили «тормозную систему с повышенной эффективностью».

Lada Vesta Sport оснащается бензиновым двигателем Evo объёмом 1,8 литра, однако его максимальная мощность повышена со стандартных 122 л.с. до 147 «лошадок». Как рассказали в компании, мотор получил спортивные распределительные валы и иную систему холодного впуска. Кроме того, выпускная система получила увеличенный диаметр, а в контроллере двигателя оригинальная прошивка.

Сообщается, что в итоге прирост мощности оказался равен 21%, максимальный крутящий момент вырос на 8%. «Все доработки выполнены с сохранением запаса прочности и соответствия экологическому стандарту Евро-5», — отметили в пресс-службе АВТОВАЗа. У Lada Vesta Sport этот двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Внешность Vesta Sport и Vesta SW Sport изменили за счёт аэродинамического обвеса и шильдиков с названием версии, расположенных на радиаторной решётке и корме. Салон оформлен в чёрно-красной цветовой гамме, рулевое колесо и рычаг коробки передач отделаны кожей, передние кресла получили развитую боковую поддержку. Сообщается, что в бортовой компьютер добавлены функции фиксации времени и скорости прохождения дистанции для участия в трековых заездах.

Дата начала продаж новых версий Lada Vesta Sport станет известна позже. Стоит ожидать, что такие седан и универсал окажутся дороже, чем актуальные исполнения с прибавкой Sportline к названию. Так, рекомендованная розничная цена «оспортивленной» четырёхдверки равна 2 325 000 – 2 355 000 рублей, пятидверки – от 2 495 000 до 2 525 000 рублей.

универсал седан Россия АВТОВАЗ авторынок производство новинки рестайлинг Lada Lada Vesta Sport Lada Vesta Lada Vesta SW Sport
Обновлено 28.02.2026
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Куда на самом деле «исчезает» масло? Падение уровня масла на щупе — одна из самых частых фобий автовладельцев. Всегда ли это приговор цилиндро-поршневой группе или нормальное явление? 670 0 0 27.02.2026
Статьи / Колёсная база Как правильно выбирать стеклоомывающую жидкость зимой Зимой стеклоомывающая жидкость напрямую влияет на видимость и безопасность. При отрицательной температуре неподходящий состав густеет или кристаллизуется, нарушая работу системы. Разберёмся,... 213 0 0 27.02.2026
Статьи / Практика Вечный, но лишь условно: почему ломается датчик давления масла, как его проверить и заменить Один из датчиков автомобиля, о присутствии которого многие иногда просто забывают, – это датчик давления моторного масла. В этом нет ничего необычного: пока он работает исправно, о нем никто... 235 0 0 27.02.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 77151 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47174 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 19917 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
15 Прощай, дилер: почему россияне массово уходят на вторичку
7 Яндекс вместо дизеля и третий ключик: обзор обновленных Haval H7 и H9
4 Ничего не понятно, но очень интересно: начинаем длительный тест-драйв...
Новые комментарии
Change privacy settings