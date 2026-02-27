Стартовало производство новых седанов и универсалов Lada Vesta Sport

Обычные обновлённые седаны и универсалы Lada Vesta дебютировали в феврале 2022-го, причём тогда с конвейера завода в Ижевске успела сойти первая партия рестайлинговых машин. В начале весны того же года производство было остановлено из-за нехватки комплектующих, затем выпуск Вест было решено перенести на предприятие в Тольятти: в результате «рестарт» серийного производства модели прошёл в марте 2023 года.

Напомним, у дорестайлинговой модели была версия Sport, тогда как у обновлённого варианта пока что есть только «оспортивленный» вариант с прибавкой Sportline к названию: соответствующая четырёхдверка появилась начале ноября 2023 года, а универсал Lada Vesta SW Sportline поступил в продажу в январе 2024-го.

Теперь возвращается и модификация Sport. Как сегодня, 27 февраля 2026 года, рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа, был дан старт производству обновлённой версии Vesta Sport. Известно, что эту новинку тоже предложат в кузовах седан и универсал. Пока что российский производитель не раскрывает данные о ценах и комплектациях спортивных четырёх- и пятидверок, информация появится на старте продаж.

На фото: Lada Vesta Sport

Сообщается, что модель была разработана с учётом опыта инженерного подразделения Lada Sport, который был получен в шоссейно-кольцевых гонках различных классов. Vesta Sport и Vesta SW Sport получили доработанную более жёсткую спортивную подвеску с иными настройками пружин и амортизаторов. Клиренс составляет 158 мм, помимо этого, шире стала колея. Ещё в компании отметили, что спортивные седан и универсал получили «тормозную систему с повышенной эффективностью».

Lada Vesta Sport оснащается бензиновым двигателем Evo объёмом 1,8 литра, однако его максимальная мощность повышена со стандартных 122 л.с. до 147 «лошадок». Как рассказали в компании, мотор получил спортивные распределительные валы и иную систему холодного впуска. Кроме того, выпускная система получила увеличенный диаметр, а в контроллере двигателя оригинальная прошивка.

Сообщается, что в итоге прирост мощности оказался равен 21%, максимальный крутящий момент вырос на 8%. «Все доработки выполнены с сохранением запаса прочности и соответствия экологическому стандарту Евро-5», — отметили в пресс-службе АВТОВАЗа. У Lada Vesta Sport этот двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Внешность Vesta Sport и Vesta SW Sport изменили за счёт аэродинамического обвеса и шильдиков с названием версии, расположенных на радиаторной решётке и корме. Салон оформлен в чёрно-красной цветовой гамме, рулевое колесо и рычаг коробки передач отделаны кожей, передние кресла получили развитую боковую поддержку. Сообщается, что в бортовой компьютер добавлены функции фиксации времени и скорости прохождения дистанции для участия в трековых заездах.

Дата начала продаж новых версий Lada Vesta Sport станет известна позже. Стоит ожидать, что такие седан и универсал окажутся дороже, чем актуальные исполнения с прибавкой Sportline к названию. Так, рекомендованная розничная цена «оспортивленной» четырёхдверки равна 2 325 000 – 2 355 000 рублей, пятидверки – от 2 495 000 до 2 525 000 рублей.