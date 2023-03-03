Новая Lada Vesta: началось серийное производство

Седаны и универсалы теперь делают на головном предприятии в Тольятти. В продажу обновленные машины рассчитывают запустить в мае.

Рестайлинговое семейство Lada Vesta дебютировало еще в феврале 2022 года на ижевском заводе, ведь на тот момент он и выпускал «четырехдверки» и универсалы. Отметим, АВТОВАЗ такую Весту считает новым поколением, ей даже присвоили индекс NG (New Generation), хотя это все-таки рестайлинг. В прошлом же году должны были начаться массовые продажи, но из-за всем известных событий выход модели на рынок отложили, а затем было объявлено о переносе производства Vesta из Ижевска на головное предприятие в Тольятти. При этом небольшую партию рестайлинговых машин, которую успел собрать завод Lada Ижевск, все же отправили к дилерам – без официального пресс-релиза, да и на сайте Лады эти версии не появлялись (кстати, минувшим летом Kolesa.ru опубликовал обзор обновленной Весты, выставленной в одном из салонов). И вот теперь сам АВТОВАЗ начал промышленное производство модернизированной Весты.

В мероприятии, посвященном старту серийного выпуска, приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ-Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент АВТОВАЗа Максим Соколов

Как отметили в пресс-службе компании, Lada Vesta – это «высоко-локализованный автомобиль». Кузов, мотор, детали шасси, коробка передач, кресла и другие элементы интерьера делают в России (всего более 200 деталей и узлов), а суммарный уровень локализации Весты превышает 4500 баллов (по Постановлению №719), и это «далеко опережает подавляющее большинство новых легковых автомобилей, сборка которых была организована в России в последний год». Еще сообщается, что поставки на АВТОВАЗ также осуществляют новые партнеры из дружественных стран.



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Как передает корреспондент Kolesa.ru, побывавший на запуске Весты, машины делают на серьезно реконструированной линии, планируемый объем производства – порядка 100 000 единиц в год. Существенно нарастить выпуск собираются с лета. АВТОВАЗ будет производить «четырехдверку», универсал и кросс-версию последнего. Кросс-седана в планах пока нет (у дореформенной Весты есть такая версия).

Что же касается, собственно, рестайлинга, то Весте достались новые фары (оптика – светодиодная) и бамперы, еще заменили радиаторную решетку (у кросс-универсала она с «сотами»). Внутри – иные передняя панель, карты дверей и блок управления климатической установкой (у нового блока три «кругляша» с экранчиками внутри вместо двух с маленьким дисплеем посередине).



Объявлено, что «в базе» Lada Vesta имеет пару подушек безопасности и ABS. Для модели также предусмотрены (в зависимости от комплектации) 17-дюймовые колеса, обогрев лобового стекла, зеркал и передних сидений, парктроник, мультимедийная система и «многое другое».

На старте продаж Весту впервые предложат с восьмиклапанным мотором 1.6 мощностью 90 л.с., шестнадцатиклапанник на 106 л.с. должен вернуться позже. В планах также есть двигатель 1.8 и двухпедальные версии, но пока – только «механика».

По плану, обновленная Lada Vesta поступит в продажу в мае текущего года – «после накопления необходимого запаса готовых автомобилей». Цены и комплектации объявят к этому сроку. Дореформенная Веста по прайсу сегодня стоит от 1 121 900 рублей, но таких машин у дилеров почти не осталось, а те, что есть, продают по совсем другим ценам.