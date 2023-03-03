Новая Lada Vesta: началось серийное производство

Рестайлинговое семейство Lada Vesta дебютировало еще в феврале 2022 года на ижевском заводе, ведь на тот момент он и выпускал «четырехдверки» и универсалы. Отметим, АВТОВАЗ такую Весту считает новым поколением, ей даже присвоили индекс NG (New Generation), хотя это все-таки рестайлинг. В прошлом же году должны были начаться массовые продажи, но из-за всем известных событий выход модели на рынок отложили, а затем было объявлено о переносе производства Vesta из Ижевска на головное предприятие в Тольятти. При этом небольшую партию рестайлинговых машин, которую успел собрать завод Lada Ижевск, все же отправили к дилерам – без официального пресс-релиза, да и на сайте Лады эти версии не появлялись (кстати, минувшим летом Kolesa.ru опубликовал обзор обновленной Весты, выставленной в одном из салонов). И вот теперь сам АВТОВАЗ начал промышленное производство модернизированной Весты.
Как отметили в пресс-службе компании, Lada Vesta – это «высоко-локализованный автомобиль». Кузов, мотор, детали шасси, коробка передач, кресла и другие элементы интерьера делают в России (всего более 200 деталей и узлов), а суммарный уровень локализации Весты превышает 4500 баллов (по Постановлению №719), и это «далеко опережает подавляющее большинство новых легковых автомобилей, сборка которых была организована в России в последний год». Еще сообщается, что поставки на АВТОВАЗ также осуществляют новые партнеры из дружественных стран.
Как передает корреспондент Kolesa.ru, побывавший на запуске Весты, машины делают на серьезно реконструированной линии, планируемый объем производства – порядка 100 000 единиц в год. Существенно нарастить выпуск собираются с лета. АВТОВАЗ будет производить «четырехдверку», универсал и кросс-версию последнего. Кросс-седана в планах пока нет (у дореформенной Весты есть такая версия).
Что же касается, собственно, рестайлинга, то Весте достались новые фары (оптика – светодиодная) и бамперы, еще заменили радиаторную решетку (у кросс-универсала она с «сотами»). Внутри – иные передняя панель, карты дверей и блок управления климатической установкой (у нового блока три «кругляша» с экранчиками внутри вместо двух с маленьким дисплеем посередине).
Объявлено, что «в базе» Lada Vesta имеет пару подушек безопасности и ABS. Для модели также предусмотрены (в зависимости от комплектации) 17-дюймовые колеса, обогрев лобового стекла, зеркал и передних сидений, парктроник, мультимедийная система и «многое другое».
На старте продаж Весту впервые предложат с восьмиклапанным мотором 1.6 мощностью 90 л.с., шестнадцатиклапанник на 106 л.с. должен вернуться позже. В планах также есть двигатель 1.8 и двухпедальные версии, но пока – только «механика».
По плану, обновленная Lada Vesta поступит в продажу в мае текущего года – «после накопления необходимого запаса готовых автомобилей». Цены и комплектации объявят к этому сроку. Дореформенная Веста по прайсу сегодня стоит от 1 121 900 рублей, но таких машин у дилеров почти не осталось, а те, что есть, продают по совсем другим ценам.
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ведро...
Мотор от Гранты, это мощно)