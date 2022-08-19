Первые серийные седаны и универсалы нового поколения Vesta NG (New Generation) сошли с конвейера Ижевского автозавода 22 февраля 2022 года. Однако уже 5 марта LADA Ижевск ушёл в простой из-за дефицита комплектующих. К этому моменту на ижевской площадке успели собрать около 800 автомобилей Vesta NG. Теперь они встречаются по одному-два экземпляра у многих дилеров по всей стране и потихоньку утекают к покупателям. Стоит ли машина тех сумасшедших денег, что за нее просят? И чего ждать от проекта Vesta?

Назад в будущее​

Серийное производство LADA Vesta стартовало в сентябре 2015 года на компактном и современном заводе LADA Ижевск. При этом изначально модель должны были выпускать на модернизированной третьей нитке конвейера АВТОВАЗа в Тольятти. Тогда принципиально новая вазовская модель, построенная на собственной платформе LADA B/C с корнями «Проекта С» и компонентами Альянса Renault-Nissan, под руководством главы АВТОВАЗа Бу Андерссона вышла точно в срок. И даже финансовый кризис не смог повлиять на сроки, хотя и скорректировал базовую цену с прогнозируемых 400 000 рублей до 514 000 рублей.

Lada Vesta 09.2015–н.в. 1 / 4 Lada Vesta 09.2015–н.в. 2 / 4 Lada Vesta 09.2015–н.в. 3 / 4 Lada Vesta 09.2015–н.в. 4 / 4

Российская машина оказалась немногим дешевле иностранных конкурентов сегмента В, и россияне приняли ее со скепсисом. Сыграли роль предубеждения – автомобилисты припомнили АВТОВАЗу все его прошлые грехи при постройке автомобилей. Однако оригинальный Х-образный дизайн экстерьера от талантливого Стива Маттина, эргономичный и просторный интерьер, богатое оснащение, хорошо зарекомендовавший себя мотор ВАЗ-21129 (1,6 и 106 л.с.) в паре с механикой Renault либо ВАЗ или роботом АМТ, качественная сборка по неплохой цене сделали свое дело. Вскоре Vesta стремительно начала набирать популярность, особенно в регионах, где трудно переоценить солидный дорожный просвет и энергоемкую подвеску.

Lada Vesta Cross 04.2018–н.в. Lada Vesta CNG 06.2017–н.в.

Первые партии получились «сырыми» – нормальное явление при выводе новой модели и в рамках мирового автопрома. Завод оперативно устранил много детских «болячек» – посторонние звуки в подвеске, слабые ограничители дверей и многое другое. Появились опции и доработки вроде антенны-плавника, бескаркасных «дворников», плоского и запираемого лючка бензобака, кнопки открывания на крышке багажника, заднего плафона освещения и заднего подлокотника, электроскладываемых зеркал, кожаного руля с обогревом, глубоких подстаканников, современной мультимедиа семейства EnjoY и т. д.

Lada Vesta SW Cross 09.2017–н.в. Lada Vesta SW 09.2017–н.в.

Планомерно семейство LADA Vesta пополнилось универсалами SW и SW Cross, «вседорожным» Sedan Cross, «заряженным» седаном Vesta Sport и метановой Vesta CNG. Был представлен даже прототип электрической Vesta EV.

Непростые времена

В конце 2018-го АВТОВАЗ собрал владельцев LADA Vesta и показал на слайдах концепт интерьера Vesta Facelift или Vesta «Фаза-2» по заводской классификации. «Веставодов» изменения в салоне порадовали, однако спустя год модель претерпела только промежуточное обновление. Помимо некоторых вышеупомянутых «фишек» главным нововведением стала связка мотора Renault H4M (1,6 и 113 л.с.) и вариатора Jatco JF015E. Появился ярко-синий металлик «Дайвинг». В 2020 году вазовцы частично устранили «масложор» атмосферника ВАЗ-21179 (1,8 и 122 л.с.), модернизировав головку блока цилиндров. С таким агрегатом шли механика Renault и робот АМТ.

По одним сведениям, запуск рестайлинговой модели планировался на осень 2021-го, по другим – ещё раньше. Тогда помешал кризис с поставками полупроводников, который начался в конце 2020-го. Дефицит был вызван пандемией COVID-19, разрывами в цепочках поставок и ростом спроса на технологии. В течение прошлого года проводились лишь активные испытания и тесты предсерийных экземпляров новой Весты. В феврале серийная Vesta NG сходит с конвейера. В рамках премьеры АВТОВАЗ раскрыл внешность седана и кросс-универсала, а салон, цены и комплектации решили оставить на «сладкое». Ориентировочно в мае планировалось организовать тест-драйв Vesta NG для представителей СМИ, а в июне объявить о запуске продаж. Но 5 марта проект поставили на холд из-за дефицита электронных компонентов, которые поставляли из других стран по линии Renault.

В России нарушились логистические цепочки поставщиков, почти все автозаводы одним за другим остановились. Самыми дефицитными компонентами стали ABS, ESP и подушки безопасности. В мае Renault и вовсе продала АВТОВАЗ государственному ФГУП НАМИ (разработчик Aurus), а главой Волжского автогиганта стал Максим Соколов. С тех пор АВТОВАЗ занимается импортозамещением комплектующих. Активизировались как китайские, так и российские поставщики.

До объявления простоя на ижевской площадке успели собрать около 800 автомобилей Vesta NG. Товарные машины длительное время стояли на складе готовой продукции. АВТОВАЗ рассчитывал оперативно возобновить выпуск модели, но после ухода французов сделать это оказалось, мягко говоря, трудно. Поэтому в июле LADA Ижевск всё-таки отгрузил новые Весты в дилерскую сеть.

Цены – космос!

С этого момента начинается самое интересное. Официально АВТОВАЗ не стал объявлять запуск продаж, рекомендованные цены и комплектации на Vesta NG из ограниченной партии, в том числе и «вседорожные» версии. АВТОВАЗ запретил дилерам передавать СМИ и блогерам лимитированные Vesta NG для съёмок и проведения тестов. Распродадут и так, без лишней огласки! Долгожданная новинка в продаже вроде есть, но это не афишируют. В шоу-румы Vesta NG выставили не все дилеры, в основном машины скромно стоят на заднем плане автосалона. Если посетитель проявляет интерес, менеджер аккуратно покажет автомобиль и рассчитает покупку.

С ценами на Vesta NG и вовсе происходит странное. В дилерской системе, к примеру, седан с механикой стоит 1 631 400 рублей, а универсал с вариатором 1 815 400 рублей. Ограниченная партия представлена исключительно в комплектациях Comfort Plus и Luxe. Естественно, дилеры на выкупленные у завода Vesta NG начали ставить дополнительное оборудование – привет, коврики, защита, антикор, дефлекторы, сигнализация, тонировка и так далее! В итоге дешевле, чем за два миллиона, Vesta NG найти невозможно. Некоторые дилеры и вовсе задрали планку до заоблачных 2,5-2,6 млн рублей. А что вы хотели? Эксклюзив! Но даже за эти деньги машину берут, и ограниченная партия Vesta NG будет распродана в ближайшие месяцы. Кто эти покупатели? Ценители новинок, владельцы старых Вест, фанаты Лады, вазовские работники.

Мне повезло следить за историей Весты с самых первых дней, с тестов предсерийных экземпляров 2015 года. Поэтому при первой возможности я поехал к одному из дилеров LADA в Тольятти, чтобы познакомиться с новинкой хотя бы в статическом формате и прицениться.

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Представленная в салоне новая Vesta Cross с вариатором оценена в 2 300 000 рублей с учетом «допов» (примерно на 300 тысяч рублей). Я включил в сделку шестилетний корейский седан по Трейд-ин и госпрограмму льготного автокредитования со скидкой 20% от цены. Сумма платежа ожидаемо оказалась некомфортной. Всё-таки при наличии времени лучше продавать старый автомобиль самостоятельно, а за кредитом идти напрямую в банк и уже с готовым решением отправляться к дилеру.

Оно того стоит?

Рестайлинг модели проведен под руководством Стива Маттина и влиянием Renault. Структура кузова, а также капот, крылья и двери прежние, но головная оптика полностью светодиодная, поворотники фар выполнены в стиле Renault и подчеркивают узнаваемость. Рисунок переднего бампера стал сложнее и агрессивнее. Крупноячеистая решетка радиатора отсылает к концепту XCODE. Форсунки омывателя так и не «переехали» с капота на пластиковое жабо. Эмблема ладьи спереди и надпись LADA сзади стали крупнее. Фонари за счёт светодиодов акцентируют Х-образный стиль (обычная лампочка осталась у поворотников). Крышка багажника (или пятая дверь у SW) получила оригинальную форму с четко выраженной выштамповкой под камеру заднего вида и освещение номерного знака. Удивило отсутствие декоративной накладки (жабо) между крышкой багажника и задним стеклом – выглядит неэстетично, и в этом месте будет скапливаться снег, грязь, листья. Задний бампер теперь обладает модными фальш-патрубками. Ещё вазовцы изменили геометрию выхлопной системы, благодаря чему она полностью скрыта за бампером. Замаскирована и буксировочная проушина. К сожалению, не вернулся усилитель под бампером.

Под капотом доработка одна – уплотнитель нового образца, который закрывает щель как над решеткой радиатора, так и над оптикой. По ОТТС у модели до сих пор прописаны прежние двигатели и коробки: ВАЗ-21129 (1,6 и 106 л.с.) и ВАЗ-21179 (1,8 и 122 л.с.) в паре с 5-ступенчатой механикой, а также мотор Renault H4M (1,6 и 113 л.с.) в связке с бесступенчатой автоматической трансмиссией. Однако производство французского «атмосферника» приостановлено в связи с лишь частичной локалиазцией на АВТОВАЗе, а поставки японского вариатора и вовсе прекращены из-за санкций.

В интерьере изменения глобальные. Салон Vesta NG отличает мягкая передняя панель (редкость среди моделей В-класса) с современной архитектурой и крупной декоративной вставкой. Улучшено качество отделочных материалов. Пластик дверных карт, блок стеклоподъёмников и всего остального и на вид, и на ощупь стали приятнее. Дверные карты – с мягкими вставками. Передние электростеклоподъемники – с режимом AUTO. Панель приборов, блок климат-контроля, пульт бесключевого доступа и кнопка «Старт-Стоп» – всё это от Renault. «Приборка» отображает два колодца и дисплей бортового компьютера по центру. Спидометр и тахометр выполнены с фирменной оранжевой подложкой, на любителя – читается посредственно.

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Новый руль удобен в хвате, выглядит стильно и получил множество кнопок с измененной логикой. Так, справа появились клавиши управление маршрутным компьютером и аудиосистемой. Кнопки управления телефоном, подогревом руля, круиз-контролем, ограничителем скорости располагаются слева. Установлены и качающиеся клавиши. Семидюймовая мультимедиа EnjoY Pro хоть и мелковата, но с сервисами Яндекса, поддерживает множество функций и отличается хорошим откликом.

Есть и эргономические просчеты. Высокий селектор вариатора, увы, затрудняет управление красивым и «богатым» блоком климат-контроля. Кнопки передней панели нажимаются мягче и располагаются логичнее, однако в этот блок вынесены клавиши трехступенчатого обогрева передних сидений, а их места на центральном тоннеле закрыты заглушками. Издержки ограниченной партии?

Форма тоннеля, подстаканников и центрального подлокотника не изменилась. Площадка у основания центральной консоли вмещает смартфон или ключ-карту, а также два USB-разъема и розетку 12 В. И площадкой неудобно пользоваться, когда рядом стоят стаканчики. Поэтому вазовцам стоит вспомнить тот самый концепт интерьера Vesta NG, в котором эргономика была более продуманной благодаря центральному тоннелю с вместительной площадкой, электроручником, шайбой LADA Ride Select и шторкой подстаканников. Перчаточный ящик тоже проще – меньшего объема, из дешевого пластика, а микролифт бардачка слабый.

В багажнике седана и универсала ничего нового. У SW и SW Cross до сих пор большое и продуманное багажное отделение с различными нишами и шторкой.

В общем, обновлённая LADA Vesta производит более солидное впечатление. Нововведения повлияли на ощущения от качества салона, а именно об этом журналисты и владельцы Вест давно просили АВТОВАЗ. Но с учетом того, что Весту планируется выпускать вплоть до 2028 года, провести такой рестайлинг можно было 2-3 года назад и сосредоточиться на технической части. К примеру, Весте не хватает 1,8-литрового двигателя увеличенной мощности, турбомотора, 6-ступенчатой механики, полноценного «автомата» или серьезно доработанного робота АМТ. Полный привод и двухрычажную подвеску (были разработаны ещё в рамках «Проекта С») стоило бы оставить преемнику Весты – седану С-класса, который выйдет не раньше 2026 года. Но всё это дальняя перспектива.

(Не) надо торопиться

А пока на заводе LADA Ижевск 4 августа собрали последнюю Ладу Весту. АВТОВАЗ запустил проект переноса производства модели из Ижевска в Тольятти. Производительность Ижевского – завода 32 автомобиля в час, и этого недостаточно для удовлетворения ожидаемого спроса. В свою очередь необходимо сократить логистические издержки и загрузить мощности АВТОВАЗа. Тольяттинская площадка планирует за 2023-2024 годы выйти на производственный объем в 800 тысяч машин в год. Веста вернётся в родную гавань весной 2023-го. Выпускать семейство будут на первой нитке, так называемой В0.

Со стартом массового производства модели предрекают некое упрощение. Не исключено, что на первых порах Vesta NG будет предлагаться исключительно в базовой комплектации Comfort и даже с 8-клапанником ВАЗ-11182 мощностью 90 л.с. Хотя АВТОВАЗ возобновил сборку 16-клапанного 106-сильного ВАЗ-21129 и работает над локализацией ВАЗ-21179.

Скорее всего, произойдёт замещение электроники Renault и других импортных компонентов российскими, от «дружественных» поставщиков. В перспективе должна появиться и версия «Техно» с цифровой панелью приборов, вертикальным планшетом мультимедиа, двухцветной панелью, шайбой LADA Ride Select, передними парктрониками. И такие Vesta NG есть! Но их изготовлено совсем мало, и все остались в корпоративном парке АВТОВАЗа.



АВТОВАЗ постепенно возвращает на Лады ранее оказавшееся в дефиците оборудование. С конца августа 2022-го на машины вернут подушки безопасности. Производство автомобилей с антиблокировочной системой тормозов (ABS) начнется в 2023 году. Следующий шаг – возвращение системы курсовой устойчивости (ESP).

Что будет с ценами? Пока менеджеры шепотом советуют дождаться массового выпуска Vesta NG в 2023-м. Глядишь, и АВТОВАЗ назначит официальную цену на модель, и дилеры умерят аппетиты в отсутствие дефицита. По заявлениям президента АВТОВАЗа Максима Соколова, компания пытается сдерживать цены. Остаётся надеяться, что у Волжского автогиганта вместе с дилерами это получится. Иначе, как во времена СССР, Лада становится недоступной обычным рабочим гражданам.

Редакция благодарит руководителя автопортала RCI News Валерия Карташова за предоставленный материал и фото.