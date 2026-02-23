Мнение без фильтров ×
23.02.2026 224 1 0
Прощай, дилер: почему россияне массово уходят на вторичку

Если верить статистике, россияне внезапно полюбили автомобили с пробегом. Но если полагаться на здравый смысл – люди просто научились считать деньги. Калькулятор оказался убедительнее рекламы.

Вторичный рынок празднует ренессанс. В январе нынешнего года треть всех сделок пришлась на машины дешевле миллиона рублей. Это не ностальгия по старым добрым временам, а просто арифметика. В 2025 году в Россию ввезли 493 тысячи подержанных легковых автомобилей – рекорд за последние годы. Фактически страна проголосовала кошельком за вторичку.

Теперь посмотрим на противоположный берег. Средняя цена нового автомобиля в России подбирается к четырём миллионам рублей, а кредиты при нынешних ставках превращают покупку в квест «доживи до последнего платежа». В итоге потенциальный покупатель смотрит на ценник и уходит листать сайты объявлений. Люди охотятся за машинами возрастом 3-5 лет, которые уже пережили первый скачок амортизации. 

Это как покупать смартфон не в день релиза, а через несколько месяцев – цена сильно ниже, функции те же, маркетинговой мишуры меньше. Вторичный рынок сегодня – не свалка усталого железа, а территория прагматиков. Покупатели выбирают транспорт без космической переплаты за запах новой машины. Но массовый уход на вторичку – это ещё и сигнал рынку новых автомобилей.

Если покупатели столь явно предпочитают б/у, то дело не в любви к ретро, а в дисбалансе цены и ценности. Ведь мы не стали беднее в один день. Мы стали осторожнее. Машина больше не символ успеха, а строчка в бюджете, которая должна быть разумной. И если новый автомобиль сегодня – дорогое обязательство, то подержанный – компромисс без иллюзий.

А если цены продолжат расти быстрее доходов, вторичка окончательно перестанет быть альтернативой. Она станет нормой. А новый автомобиль – экзотической игрушкой для тех, кто покупает не средство передвижения, а ощущение новизны. И, возможно, лёгкое головокружение от суммы в договоре купли-продажи.

авторынок авто и общество авто с пробегом Мнение без фильтров
1 комментарий
23.02.2026 10:14
4qwerty

Ведь мы не стали беднее в один день.

Максимально иронично читать такое накануне годовщины того самого одного дня

1

Новые комментарии
