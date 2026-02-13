Новинки ×

Опубликовано 13.02.2026 87 0 0
Новый Land Rover Freelander: первые изображения

В прошлом месяце стало известно о том, что британская компания готовит новый кроссовер с хорошо знакомым именем Freelander. Пользуясь имеющимися шпионскими фотографиями, мы решили представить, как он будет выглядеть.

Freelander был впервые представлен в 1997 году, став первой моделью Land Rover с несущим кузовом и независимой подвеской. Кроссовер второго поколения дебютировал в 2006 году и продержался на конвейере до 2014 года, после чего его сменил паркетник с новым именем Discovery Sport. Теперь же в Land Rover решили вернут к жизни старое имя, причём в последствии его будет носить целая линейка автомобилей (вероятно, его сделают отдельным брендом). Первенцем станет герой этой статьи, прототипы которого ранее уже неоднократно были замечены фотошпионами.

Land Rover Freelander последнего (второго по счёту) поколения
Land Rover Freelander последнего (второго по счёту) поколения
Land Rover Freelander последнего (второго по счёту) поколения
Land Rover Freelander последнего (второго по счёту) поколения
Land Rover Freelander последнего (второго по счёту) поколения
Land Rover Freelander последнего (второго по счёту) поколения
На первый взгляд кузов новинки очень похож на нынешний Defender. При более близком рассмотрении становится понятно, что паркетник будет заметно более компактным — прежде всего, по высоте. У него схожие «скрытые» стойки лобового стекла под небольшим наклоном, при этом боковое остекление гораздо более узкое. Есть вероятность, что за задними дверьми появятся широкие наклонённые стойки в цвет кузова, которые станут отсылкой к предыдущим поколениям модели (включая Discovery Sport). Боковые зеркала расположены на ножках, а дверные ручки здесь клавишного типа. Передняя часть пока практически полностью скрыта маскировкой, проглядываются лишь общие очертания узких горизонтальных фонарей. Аналогичная история и с кормой кроссовера, которая сделана вертикальной, а из деталей видно лишь низкое расположение фонарей.

Рендер нового Freelander

Новый кроссовер станет плодом сотрудничества компаний Land Rover и Chery. В его основу ляжет платформа E0X, которую уже используют такие модели, как Exlantix ET и ES, Luxeed S7 и R7. По мнению профильных китайских СМИ, Freelander может получить гибридную силовую установку мощностью до 560 л.с.

Рендер нового Freelander

Премьера нового Freelander ожидается в течение этого года. Между тем, в конце прошлого месяца показали обновлённый классический Defender, получивший отделку в стиле Octa.  

Новые комментарии
