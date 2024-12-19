Кроссовер Luxeed R7 от Huawei и Chery обзавёлся гибридной версией и подешевел

Luxeed R7 дебютировал в Китае в сентябре этого года как электромобиль, а теперь в соответствии с запросом рынка в гамму оперативно добавлена plug-in гибридная версия типа range extender.

Бренд Luxeed, созданный IT-гигантом Huawei совместно с Chery, начал работу в прошлом году, его дебютной моделью стал электрический седан Luxeed S7, второй моделью — соплатформенный кроссовер Luxeed R7, в сумме их продажи в Китае за первые 11 месяцев текущего года, по данным CAAM, составили 52 372 шт. — это очень хороший результат для столь молодого бренда. Гибридные версии должны дополнительно подстегнуть интерес потребителя к моделям Luxeed, первым такую версию обрёл кроссовер R7.

Снаружи и внутри гибридный Luxeed R7 ничем не отличается от электрического, ключевые размеры тоже не изменились: габаритная длина — 4956 мм, ширина —1981 мм, высота — 1634 мм, колёсная база — 2950 мм. Уже в «базе» есть адаптивная пневматическая подвеска, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — независимая многорычажная. Салон — строго пятиместный. Объём багажника — 796 л, со сложенными спинками заднего дивана — 2098 л, переднего багажника у гибридной версии нет.

В движение гибридный Luxeed R7 приводит единственный расположенный на задней оси электромотор мощностью 200 кВт (272 л.с.), разгон до 100 км/ч занимает 7,4 с, максимальная скорость — 200 км/ч. Установленный спереди под капотом 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 156 л.с. механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею ёмкостью 37 кВт·ч. С полностью заряженной батареей без включения ДВС автомобиль может проехать 251 км по циклу CLTC, в гибридном режиме с полностью заряженным баком (67 л) — 1570 км.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

В Китае гибридный Luxeed R7 стоит от 249 800 юаней (3,52 млн рублей в переводе по текущему курсу), тогда как самая дешёвая одномоторная электрическая версия (292 л.с., 82 кВт·ч, 667 км на одной зарядке) стоит от 259 800 юаней (3,66 млн рублей). В стандартное оснащение входят 12,3-дюймовый приборный экран, 15,6-дюймовый мультимедийный экран, трёхзонный климат-контроль, два лотка с беспроводной зарядкой для смартфонов, мощная аудиосистема с 15 динамиками, богатый набор электронных ассистентов водителя и другие удобства.

Добавим, что Luxeed — это один из четырёх брендов, созданных Huawei в рамках дочерней структуры HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), она отвечает за развитие головного направления автобизнеса китайского IT-гиганта. Три других бренда — это AITO, Stelato и Maextro. Бренды AITO и Stelato были запущены совместно с Seres и BAIC соответственно, а партнёром самого молодого бренда Maextro стала компания JAC.