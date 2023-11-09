Luxeed S7: дебютная модель нового совместного бренда Chery и Huawei выходит на рынок

Китайский IT-гигант Huawei хочет стать крупным игроком в китайском автобизнесе и развивает параллельно сразу несколько проектов в этом направлении: производит комплектующие для электромобилей, сотрудничает с другими автопроизводителями в области ПО и запускает собственные бренды. У Huawei уже есть автомобильная марка AITO (производит электромобили и plug-in гибриды), которая недавно вышла на российский рынок, а Luxeed — совсем новый премиальный электромобильный бренд, запущенный в августе этого года совместно с компанией Chery.

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Дебютной моделью Luxeed стал крупный купеобразный седан S7 (его можно также назвать фастбеком) на разработанной Chery модульной платформе E0X с 800-вольтовой электрической архитектурой. Габаритная длина Luxeed S7 — 4971 мм, ширина — 1963 мм, высота — 1474 мм, колёсная база — 2950 мм. Подвеска — полностью независимая, адаптивная, пневматическая, многорычажная спереди и сзади. Мощные тормозные механизмы поставляет Brembo.



Все подробности о силовой установке пока не раскрыты, известно только, что базовая версия седана будет иметь единственный электромотор на задней оси мощностью 215 кВт (292 л.с.). У двухмоторной полноприводной версии задний мотор такой же, а передний выдаёт 150 кВт (204 л.с.). Запас хода на одной зарядке — 550-800 км по циклу CLTC в зависимости от модификации, топовой будет самая динамичная Max RS с запасом хода в 630 км.



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Салон — совершенно типовой для китайских «электричек» такого класса: пухлый руль сплюснут, чтобы не перекрывать отодвинутый к лобовому стеклу щиток приборов, центральный мультимедийный экран наоборот максимально приближен к водителю и переднему пассажиру. Luxeed S7 стал первым автомобилем с новейшей интегрированной операционной системой Huawei ﻿HarmonyOS 4, дающей широчайшие развлекательные возможности, на неё же завязана работа самообучаемого голосового помощника и многочисленных электронных ассистентов водителя. Кожаные кресла с интегральными, но регулируемыми подголовниками снабжены множеством настроек и выдвижными подпорками для ног. Площадь прозрачной крыши — 2,6 м2. Объём багажника — 420 л.



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Предпродажные цены Luxeed S7 находятся в диапазоне от 258 000 юаней (3,27 млн рублей в переводе по текущему курсу) за базовую одномоторную версию до 358 000 юаней (4,54 млн рублей) за полноприводную топ-версию Max RS. Реальные цены, как водится в Китае, будут чуть ниже, их объявят 28 ноября, тогда же начнутся полноценные продажи.



Появление бренда Luxeed в РФ — вопрос времени, причём, полагаем, довольно скорого: будет либо официальный запуск, либо новенькие Luxeed S7 хлынут в нашу страну через серых дилеров.

