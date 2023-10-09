Владелец активов Mercedes-Benz выводит на российский рынок марку AITO

«Поднебесная» марка AITO является результатом партнёрства компаний Huawei и Seres (напомним, Seres, то есть бывшая SF Motors, представляет собой созданную в 2016 году дочернюю структуру китайской корпорации Sokon). Первенцем нового бренда стал кроссовер AITO M5, который представляет собой рестайлинговую версию Seres SF5: как Kolesa.ru сообщал ранее, автомобиль получил внешность, которая отчасти напоминает дизайн Porsche Macan.

Автомобили бренда AITO теперь привезли и на российский рынок: об этом рассказали в компаниях «МБ РУС» и «Автодом». Напомним, АО «МБ РУС» ранее называлось АО «Мерседес-Бенц Рус»: о ребрендинге стало известно в конце весны 2023 года. В свою очередь группа компаний «Автодом» является актуальным владельцем российских активов Mercedes-Benz (немецкая марка ушла с авторынка РФ).



На фото: AITO M5 1 / 2 На фото: AITO M5 2 / 2

«Поднебесный» бренд AITO будет официально представлен для российского рынка в рамках выставки «CarX: революция в автобизнесе», которая пройдёт в Москве 10-11 октября. Название премиальной марки является аббревиатурой и расшифровывается как «Adding Intelligence To Auto», что импортёр перевёл как «добавление интеллекта к автомобилю». При этом сообщается, что Huawei отвечает за «интеллект», а Seres – за выпуск машин.



На фото: салон AITO M5

На выставке CarX роли экспонатов будут играть уже упомянутый первенец марки AITO M5 и более крупный флагманский кроссовер М7. Известно, что сейчас обе модели уже доступны клиентам в центрах продаж и сервиса компании «МБ РУС».



AITO M5 – это полноприводный кроссовер с гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 125 л.с., который работает в тандеме с двумя электродвигателями. Совокупная отдача системы составляет 496 л.с., а максимальный крутящий момент – 675 Нм. Известно, что на разгон с места до «сотни» этому SUV требуется 4,6 секунды. Автомобиль оснащается батареей ёмкостью 40 кВт*ч, общий запас хода этого гибрида превышает 1200 км (расчёт вели по используемому в Китае циклу NEDC).

На фото: AITO M7 1 / 2 На фото: AITO M7 2 / 2

Пятиместный кроссовер снабдили комплексом водительских ассистентов, а также информационно-развлекательной системой с Huawei Harmony OS. Длина AITO M5 составляет 4770 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1625 мм, а расстояние между осями – 2880 мм. Объём багажника равен 369 литрам, а при сложенных задних сидениях он вырастает до 776 литров.



На фото: салон AITO M7 1 / 3 На фото: салон AITO M7 2 / 3 На фото: салон AITO M7 3 / 3

Вторая новинка – это AITO M7, флагманский кроссовер бренда с салоном, рассчитанным на шестерых седоков (третий ряд сидений может складываться в ровный пол). Его длина составляет 5020 мм, ширина – 1945 мм, высота – 1775 мм, а колёсная база – 2820 (на 60 мм меньше, чем у двухрядного M5). У этого SUV привод тоже только полный, он оснащается гибридной системой, в основе которой находится бензиновый 1,5-литровый турбомотор, идущий в комплекте с парой электродвигателей; аккумулятор такой же. Суммарная мощность установки – 449 л.с., на разгон до «сотни» флагману нужно 4,8 секунды, а совокупная дальнобойность равна 1100 км.



Согласно официальному сайту АО «МБ РУС», стоимость премиального кроссовера AITO M5 на российском рынке стартует с 6,55 млн рублей, а покупка флагмана AITO M7 обойдётся минимум в 7,45 млн рублей.