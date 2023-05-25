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Российское представительство Mercedes-Benz сменило имя

25.05.2023 133 0 0

Местные активы немецкого автопроизводителя отошли Группе компаний «Автодом». О закрытии соответствующей сделки стало известно в конце прошлого месяца.

ГК «Автодом» приобрела российский бизнес Mercedes-Benz после того, как в головном офисе приняли решение об уходе с авторынка РФ. В результате в собственность холдинга перешли официальный дистрибьютор в РФ АО «Мерседес-Бенц Рус», расположенный в Подмосковье завод «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», «Мерседес-Бенц Банк Рус», лизинговая дочерняя компания «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус» и фирма, которая занималась лизингом, факторингом и страхованием машин – «Мерседес-Бенц Капитал Рус».

Как Kolesa.ru сообщал ранее, у «Автодома» есть право осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке, включая гарантийную и постгарантийную поддержку. Также холдинг может возобновить работу местных компаний и отгрузку запчастей с центрального склада.

Теперь, после завершения сделки по передаче долей и акций Mercedes-Benz «Автодому» АО «Мерседес-Бенц Рус» сообщает о ребрендинге: новое название – АО «МБ РУС». В компании пояснили, что соответствующие изменения затронут все «визуальные элементы бренда, сайта и фирменного стиля». В представительстве пообещали сохранить прежний уровень обслуживания клиентов.

«МБ РУС» по-прежнему будет осуществлять продажу, послепродажный сервис и гарантийную поддержку как легковых автомобилей, так и коммерческих машин. В компании пояснили, что основным направлением работы будет обслуживание продукции марки Mercedez-Benz, однако в дальнейшем предполагается развитие сотрудничества с другими автопроизводителями.

Известно, что после ребрендинга компания продолжит работать с партнёрами розничной сети АО «Мерседес-Бенц Рус», возобновляя поставки автомобилей, запасных частей, а также услуги сервиса для легкового и коммерческого транспорта. Помимо этого, в «МБ РУС» отметили, что расширить присутствие на рынке ФРФР  ортиорорпРФ компании поможет статус эксклюзивного дистрибьютора марки Forland, o которой мы подробнее писали ранее.

Напомним, ГК «Автодом» планирует перезапустить бывший завод Mercedes-Benz, который располагается в индустриальном парке Есипово (Московская область). Здесь был налажен выпуск седанов E-Class, кроссоверов GLE, GLC и GLS. Информации о том, какие машины теперь будет производить это предприятие,  пока нет. По предварительным сведениям, на конвейере российской площадки могут оказаться автомобили китайского люксового бренда Hongqi (читается «хунцы», в переводе «красное знамя»), принадлежащего концерну FAW.

Кстати, марка Hongqi в конце прошлого месяца официально объявила о выходе на российский рынок. Эксклюзивным дистрибьютором продукции бренда стало ООО «ФАВ-Восточная Европа» (российская «дочка» FAW). На старте продаж в РФ будут представлены четыре модели, речь идёт о «традиционном» кроссовере HS5, электрическом паркетнике E-HS9, а также паре седанов – H5 и H9.

Россия авторынок бизнес ремонт и обслуживание Mercedes-Benz Forland Hongqi

 

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