Пополнение парка техники: в Россию привезут малотоннажные и среднетоннажные шасси Forland

О том, что группа компаний «Автодом» закрыла сделку по приобретению российских активов немецкого производителя Mercedes-Benz, стало известно в начале текущей недели. В результате в собственность холдинга перешли АО «Мерседес-Бенц Рус» (официальный дистрибьютор в РФ), подмосковный завод «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», «Мерседес-Бенц Банк Рус», «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус» (лизинговая «дочка») и «Мерседес-Бенц Капитал Рус» (эта фирма занималась лизингом, факторингом и страхованием машин).

Сейчас ГК «Автодом» и АО «Мерседес-Бенц Рус» продолжают определять дальнейшие планы расширения совместного бизнеса. В ходе этого процесса в конце апреля в городе Чжучэн (провинция Шаньдун, Китай) стороны подписали дистрибьюторское соглашение на поставку в Россию техники китайской марки Forland. Компании получили эксклюзивные права на импорт малотоннажных и среднетоннажных шасси этого бренда.

На фото: Forland L3

Согласно пресс-релизу, компании намерены наладить поставки на российский рынок широкого ассортимент шасси Forland полной массой от 3,5 до 18 тонн. По плану старт продаж продукции бренда должен пройти уже во второй половине текущего года. ГК «Автодом» и АО «Мерседес-Бенц Рус» собираются в дальнейшем ещё начать сотрудничать с местными кузовопроизводителями и продавать в РФ полнокомплектные автомобили с наиболее востребованными у потребителей типами кузовов.



По словам генерального директора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, компания начала вести переговоры с маркой Forland в конце 2022 года. «Для нас сегмент коммерческого транспорта – важное стратегическое направление бизнеса, которое мы планируем расширять, в том числе привлекая надёжных партнёров из России и других стран», — отметил он. Глава «Автодома» также пообещал потребителям «максимально комфортные условия покупки и эксплуатации» и «доступное сервисное обслуживание в кратчайшие сроки».

На фото: Forland L7

Гендиректор АО «Мерседес-Бенц Рус» Наталья Королева добавила, что новое соглашение позволит компании «расширить портфель продуктов» и предложить клиентам «уровень сервиса, который будет соответствовать их высоким требованиям». Фирма рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с центрами продаж и сервиса, а также на привлечение новых заинтересованных в новых сегментах партнёров.



Марка Forland работает на глобальном рынке и выпускает технику для различных бизнес-сегментов. В перечень продукции входят в том числе обещанные РФ малотоннажные и среднетоннажные грузовые автомобили. Техника этого бренда используется для удовлетворения производственных и бытовых нужд клиентов.

Напомним, новый владелец бывшего завода Mercedes-Benz в Подмосковье намерен в дальнейшем перезапустить предприятие. Правда, в ГК «Автодом» по-прежнему не сообщают, какие машины теперь будут сходить с этого конвейера. По неофициальной информации, площадку в Есипово могут начать использовать для выпуска автомобилей китайского люксового бренда Hongqi (в переводе «красное знамя»). Кстати, сегодня Hongqi официально объявила о выходе на российский рынок.