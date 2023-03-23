На конвейер бывшего завода Mercedes-Benz в РФ могут встать модели китайской люксовой марки

Информация о том, что немецкий автопроизводитель готовится к уходу с российского рынка, появилась ещё летом 2022-го. Официально представители местного офиса Mercedes-Benz подтвердили намерение компании избавиться от активов в РФ в конце октября. В списке активов числился и завод в индустриальном парке Есипово (Московская область), который успел проработать всего несколько лет – производственная площадка была запущена в 2019 году.

На фото: завод Mercedes-Benz в Подмосковье

Покупателем российского бизнеса Mercedes-Benz стал инвестор и дилер немецкого бренда – группа компаний «Автодом». В конце прошлого года сообщалось о том, что будущий новый владелец (сделка не завершена, так как пока находится на рассмотрении правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций) намерен перезапустить завод в Подмосковье в середине 2023-го, предполагалось, что на этом предприятии будет налажен выпуск линейки автомобилей премиум-класса. Правда, тогда представитель ГК «Автодом» не рассказал, о каком бренде идёт речь, и подчеркнул, что переговоры продолжаются.



На фото: кроссовер Hongqi HS5, который сертифицировали для РФ

О потенциальном партнёре ГК «Автодом» сегодня рассказали «Известия»: по данным издания, на бывшем заводе Mercedes-Benz в РФ могут начать собирать автомобили китайской люксовой марки Hongqi. Напомним, название бренда читается «Хунцы», а в переводе означает «красное знамя», сам он входит в состав государственного «поднебесного» концерна FAW (First Automobile Works).



По данным источников издания, первыми на российский рынок могут выйти кроссоверы Hongqi. Ранее Kolesa.ru уже сообщал о том, что в РФ сертифицировали паркетник HS5 и роскошный седан H9. Отметим, в списке недавних новинок бренда числятся ещё минивэн HQ9 и лифтбек H6. По словам гендиректора «Автосмарта» (это «дочка» ГК «Автодом») Максима Шишко, основной задачей компании является создание «полноценной замены» Mercedes-Benz, BMW и Audi. Он обозначил их как «привычные для нас бренды, которых продавалось по 150-200 тыс. машин в год» и добавил, что «потенциал у этого сегмента высокий».



На фото: седан Hongqi H9, который сертифицировали для РФ

Ещё один источник издания считает, что автомобили бренда Hongqi действительно могут начать собирать на заводе в Подмосковье, но, вероятно, совместно с другими моделями «материнской» марки FAW. Отметим, согласно официальному сайту в РФ, в продаже здесь сейчас можно найти пару кроссоверов – FAW Bestune T77 и Besturn X40.



Согласно выданному ранее ОТТС, Hongqi HS5 в России будет доступен с бензиновой 2,0-литровой «турбочетвёркой», отдача которой составляет 218 л.с., а максимальный крутящий момент – 340 Нм. Двигатель работает в паре с шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Привод только полный (хотя на домашнем рынке имеются и переднеприводные модификации).

В свою очередь, седан Hongqi H9 будет представлен на российском рынке с бензиновым четырёхцилиндровым турбомотором такого же объёма, его мощность составляет 245 л.с., а крутящий момент – 380 Нм. В комплект этому двигателю предлагается семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод – только задний.



Подробности о том, какие именно автомобили встанут на конвейер бывшего завода Mercedes-Benz в РФ, появятся позже, вероятно, в следующем месяце. Как сообщает Autonews.ru, в ГК «Автодом» информацию о планах по сборке моделей Hongqi не подтвердили.

