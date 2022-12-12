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Бывший российский завод Mercedes-Benz вернётся к работе следующим летом

12.12.2022 184 0 0

Новый владелец не раскрывает деталей о том, автомобили какой марки будут сходить с конвейера предприятия в Подмосковье. Известно лишь, что она относится к премиум-сегменту.

Немецкая компания начала планировать уход с российского рынка ещё летом 2022-го, официально в местном представительстве Mercedes-Benz подтвердили намерение избавиться от активов в РФ в конце октября. В роли покупателя, как и предполагалось ранее, выступил инвестор и дилер бренда – группа компаний «Автодом».

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что Mercedes-Benz продала свои доли в местных дочерних компаниях. В этот список вошли АО «Мерседес-Бенц Рус», ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус», ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус» и OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус». Новому владельцу отошли и офисные площади, сервис и завод, расположенный в Подмосковье (Есипово).

В сферу деятельности группы компаний «Автодом», принадлежащей Андрею Ольховскому, входит продажа и обслуживание автомобилей премиальных и люксовых марок. При этом до нынешнего кризиса в ГК думали и о том, чтобы начать выпуск автомобилей; велись переговоры с некими китайскими автопроизводителями (правда, какими именно, не сообщалось) касательно эксклюзивного дистрибуторства новых брендов в РФ.

Теперь «Автостат» со ссылкой на регионального директора ГК «Автодом» Евгения Войтенкова сообщает о том, что бывший завод Mercedes-Benz в Московской области будет перезапущен в середине 2023 года. По словам спикера, на этой производственной площадке будет налажен выпуск линейки автомобилей премиум-класса. Представитель «Автодома» пока не рассказал, о какой именно марке идёт речь, и при этом подчеркнул, что сейчас ГК продолжает вести переговоры с несколькими компаниями.

Ранее в Минпромторге отмечали, что новый собственник активов Mercedes-Benz «сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнёров, чтобы организовать совместное производство на базе завода в индустриальном парке Есипово». Ведомство в том числе обещало помочь с выбором «технологического партнёра».

Напомним, компания Mercedes-Benz открыла завод в Подмосковье в 2019 году, здесь по полному циклу был налажен выпуск седанов Е-Class и нескольких моделей кроссоверов – GLC, GLE, GLS. Производственные мощности предприятия рассчитаны на то, что с конвейера ежегодно будет сходить до 30 тыс. автомобилей.

Согласно статистике АЕБ, на российском рынке марка Mercedes-Benz в течение последних двух лет занимала второе место среди премиальных брендов, уступая лишь BMW. Так, в течение 2021-го показатель Мерседеса в РФ оказался равен 43 011 экземпляров, что на 10,8% больше, чем годом ранее (у BMW – 46 802 шт., на 9,6% больше). В списке бестселлеров бренда по итогам прошлого года числились E-Class (6475 шт.), GLE (5879 шт.) и GLS (5349 шт.).

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