Авторынок РФ-2021 остался в «плюсе», несмотря на спад с июля. В ТОП-25 «китайцы» пока не вошли

Российский рынок новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в декабре «просел» почти на 20%. Хоть это и весьма солидное падение, однако оно оказалось не самым заметным в прошлом году. При этом итоговая годовая динамика осталась положительной и составила сравнительно скромные 4,3%.

Согласно свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в декабре 2021-го дилеры в РФ совместными усилиями реализовали 133 470 новых машин: этот результат на 19,9% меньше, чем годом ранее. В количественном выражении показатель снизился на 33 196 экземпляров (напомним, АЕБ использует данные по отгрузкам). Как правило, в конце года покупатели активизируются и продажи могут вырасти как минимум из-за опасения роста цен в следующем году. Однако сейчас продолжает оставаться проблемой нехватка микрочипов, которая сказывается на производстве машин.



На фото: Kia K5

За весь предыдущий год на авторынке РФ было продано 1 666 780 новых легковых и лёгких коммерческих машин: этот результат на 4,3% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что в годовой статистике учитываются также показатели брендов BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart (сведения от них поступают раз в квартал). Любопытно, что 2021-ый в итоге всё-таки завершился пусть и скромным, но «плюсом», ведь заметная прибавка на рынке была лишь во втором квартале (эффект низкой базы: в предыдущем году машины в этот период почти не продавались из-за ограничений, связанных с пандемией). Отметим, по сравнению с «доковидным» 2019-ым авторынок всё-таки упал (на 5,3%).



Место Марка Продажи в 2021 году, шт. Разница к 2020 году, % 1 Lada 350 714 +2 2 Kia 205 801 +2 3 Hyundai 167 331 +3 4 Renault 131 552 +2 5 Toyota 97 941 +7 6 Skoda 90 443 -4 7 Volkswagen 86 108 -14 8 ГАЗ 56 468 +10 9 Nissan 51 338 -9 10 BMW 46 802 +10 11 Mercedes-Benz 43 011 +11 12 Haval 39 126 +125 13 Chery 37 118 +224 14 УАЗ 32 420 -11 15 Mazda 29 177 +11 16 Mitsubishi 27 699 -2 17 Geely 24 587 +59 18 Ford (ком. авт.) 20 840 +48 19 Lexus 19 362 -6 20 Audi 16 404 +8

Лидером в списке самых востребованных марок по итогам 2021 года является российская Lada, несмотря на то, что бренд ощутимо пострадал из-за дефицита полупроводников. Дилеры реализовали в РФ 350 714 машин, что на 2% больше, чем в «ковидном» 2020-ом. Если сравнить нынешний результат Лады с показателем докризисного 2019-го, мы получим «минус» (-3,2%). По итогам года бестселлерами остаются Vesta и Granta, которые успели поменяться местами, кроме того, в первую десятку входят Niva (учитываются продажи Lada Niva Legend и Niva Travel), а также пассажирская версия Largus. Lada Xray, покидавший ТОП-25 самых продаваемых моделей в различные месяцы, но в годовом (и в декабрьском) числится, причём за год модель даже сумела подняться с 24-го на 18 место и показала прирост. Хотя не исключено, что дело тут в проблемах с производством, так что клиентам пришлось покупать из того, что было в наличии.

На втором месте в рейтинге наиболее востребованных марок в РФ в 2021 году числится Kia с результатом 205 801 шт. (+2%). Её бестселлер прежний – Rio, причём он даже не сменил своей позиции и всё так же замыкает тройку лидеров ТОП-25. На 15 строке находится драйвер роста бренда – бизнес-седан Kia K5, который в процентном соотношении прибавил около 260%. Следом, на 16-ом месте, расположился кроссовер Sportage, потерявший три позиции по сравнению с 2020-ым, а замыкает рейтинг моделей Kia Seltos, который за год сумел увеличить показатель почти на 40%.

Место Марка Продажи в декабре 2021 года, шт. Разница к декабрю 2020 года, % 1 Lada 29 919 -27 2 Kia 15 531 -22 3 Renault 12 049 -1 4 Toyota 10 369 +13 5 Hyundai 7591 -54 6 Skoda 7206 -26 7 ГАЗ 6357 -28 8 Nissan 5603 +12 9 Haval 4361 +74 10 VW 4354 -53 11 Chery 4235 +102 12 УАЗ 3475 -51 13 Mazda 3203 +6 14 Mitsubishi 3106 +16 15 Ford (ком.авт.) 3101 +32 16 Geely 2108 +24 17 Lexus 1156 -52 18 Genesis 1060 +616 19 Peugeot 1042 +45 20 Audi 809 -58

Первую тройку среди брендов в 2021 году замыкает Hyundai, его показатель – 167 331 шт. (+3%). Несмотря на серьёзный спад, в частности, в декабре, Creta (в прошлом месяце – 9 место), а также Solaris (в декабре – 12-ое), по итогам года занимают соответственно четвёртую и пятую строчки, причём у Соляриса прибавка составила почти 24%. По итогам года в список не вошёл кроссовер Tucson, хотя в 2020-ом он занимал 18 место в ТОП-25.

Далее в списке располагается Renault, годовые продажи этой марки в России составили 131 552 шт. (+2%). Неоспоримый бестселлер марки – Duster – располагается на этот раз в первой десятке (на девятой строке), хотя годом ранее этому SUV пришлось довольствоваться 11 позицией. Причина «переезда» повыше и прироста более чем на 30% – смена поколения модели. На 13-ом находится Logan, на 17 месте – Sandero, а паркетник Kaptur оказался на 23 строчке. Кроме того, в ТОП-25 на этот раз вошла Arkana (на 24 позицию), показав положительную динамику на 8,5%.



На фото: Renault Duster

Замыкает первую пятёрку наиболее популярных в 2021-ом марок Toyota с показателем 97 941 шт. и приростом на 7%. По итогам года оба её российских бестселлера – кроссовер RAV4 и бизнес-седан Camry – добились прибавки (на 5,5% и 16,8% соответственно), правда, «Рафик» всё равно лишился места в первой десятке ТОП-25 и теперь располагается на 11 месте.

Далее в списке марок располагается Skoda с её 90 443 проданными в РФ автомобилями (-4%). Самым популярным автомобилем чешского бренда остался лифтбек Rapid, его прирост приблизился к 60%, кроме того, за год он сменил 15 строчку сразу на восьмую. Также в списке присутствует Karoq (на 21 месте) с «плюсом» более чем на четверть. При этом, по сравнению с прошлым годом в списке не досчитались Octavia (была на 19-ом) и Kodiaq (числился на 20 месте).

Место Модель Продажи в 2021 году, шт. Продажи в 2020 году, шт. Разница, % 1 Lada Vesta 113 698 107 281 +6,0 2 Lada Granta 111 430 126 112 -11,6 3 Kia Rio 82 941 88 064 -5,8 4 Hyundai Creta 68 081 73 537 -7,4 5 Hyundai Solaris 61 061 49 280 +23,9 6 Lada Niva 51 242 48 913 +4,8 7 VW Polo 46 887 58 455 -19,8 8 Skoda Rapid 41 680 26 267 +58,7 9 Renault Duster 41 471 31 640 +31,1 10 Lada Largus 39 541 37 166 +6,4 11 Toyota RAV4 38 441 36 433 +5,5 12 Toyota Camry 31 983 27 373 +16,8 13 Renault Logan 29 783 32 628 -8,7 14 VW Tiguan 29 232 32 982 -11,4 15 Kia K5 29 224 8126 +259,6 16 Kia Sportage 24 969 28 190 -11,4 17 Renault Sandero 22 386 26 038 -14,0 18 Lada Xray 22 107 19 286 +14,6 19 Nissan Qashqai 20 474 22 110 -7,4 20 Mazda CX-5 19 828 20 033 -1,0 21 Skoda Karoq 19 487 15 551 +25,3 22 Nissan X-Trail 19 010 20 237 -6,1 23 Renault Kaptur 18 889 20 284 -6,9 24 Renault Arkana 18 246 16 814 +8,5 25 Kia Seltos 17 865 12 774 +39,9

На седьмой строчке рейтинга брендов обитает Volkswagen с показателем в 86 108 машин (-14%). В последние месяцы немецкая марка теряет позиции. Так, в декабре кроссовер Tiguan так и не вернулся в ТОП-25 (по итогам года он занимает 14 место, хотя в 2020-ом был на девятом), а Polo расположился на 16 строке (в целом за 2021-ый занимает седьмое место).

Следом в «марочном» годовом списке идёт ГАЗ с результатом 56 468 шт. (+10%), а на девятом месте – Nissan (его показатель – 51 338 машин, -9%). Самым продаваемым автомобилем остался паркетник Qashqai, потерявший за год пару мест (сейчас на 19-ом), также пользуется спросом кроссовер X-Trail, занимающий прежнюю 22 строку.

Место Модель Продажи в декабре 2021 года, шт. Продажи в декабре 2020 года, шт. Разница, % 1 Lada Vesta 11 542 11 193 +3,1 2 Kia Rio 7056 10 186 -30,7 3 Lada Granta 5940 14 406 -58,8 4 Lada Niva 5359 5929 -9,6 5 Lada Largus 4476 4860 -7,9 6 Renault Duster 4333 3711 +16,8 7 Toyota RAV4 4331 3400 +27,8 8 Toyota Camry 3366 2808 +19,9 9 Hyundai Creta 3081 7059 -56,4 10 Renault Logan 3025 2831 +6,9 11 Skoda Rapid 2663 3889 -31,5 12 Hyundai Solaris 2643 5347 -50,6 13 Haval Jolion 2636 - - 14 Nissan Qashqai 2493 1948 +28,0 15 Mazda CX-5 2412 2378 +1,4 16 VW Polo 2140 5370 -60,1 17 Nissan X-Trail 2138 1647 +29,8 18 Mitsubishi Outlander 2059 1889 +9,0 19 Kia Seltos 1994 1794 +11,1 20 Skoda Karoq 1894 1761 +7,6 21 Renault Kaptur 1745 1620 +7,7 22 Renault Sandero 1556 2427 -35,9 23 Kia Sportage 1535 2488 -38,3 24 Lada Xray 1507 2038 -26,1 25 Chery Tiggo 7 Pro 1464 728 +101,1

Замыкает первую десятку брендов BMW, его российские дилеры продали 46 802 шт. (+10%). Отметим, в ТОП-25 самых востребованных моделей также входит Mazda CX-5. Этот SUV, несмотря на 1,0-процентный спад, за прошлый год поднялся в рейтинге с 23 на 20 место.

Отметим, ни один из автомобилей китайских марок в итоговый годовой ТОП-25 пока не вошёл. В течение года в разные месяцы в список попадали Geely Coolray и Atlas, Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 4, а также Haval Jolion. У популярных в России «китайцев», вероятно будет возможность пробиться в рейтинг в текущем году.

Место Модель (ком.авт.) Продажи в 2021 году, шт. Разница к 2020 году, % 1 ГАЗ Gazelle 47 032 +8,2 2 Ford Transit 20 840 +48,5 3 УАЗ Classic Commercial 11 884 -9,1 4 Lada Largus VU 10 573 -9,9 5 ГАЗ Sobol 9436 +22,4 6 УАЗ Profi 3819 +41,5 7 VW Transporter / Caravelle 3073 +72,2 8 Peugeot Traveller 2701 +58,4 9 Peugeot New Expert 1901 +96,8 10 Lada Granta VU 1782 +6,8

По мнению председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, в течение основной части 2022 года все негативные факторы (нехватку микрочипов, проблемы с логистикой и т.д.) не будут устранены. Предполагается, что авторынок РФ в начавшемся году не претерпит значительных изменений. По прогнозу АЕБ, рост продаж новых легковых и легких коммерческих машин составит 3,3% (при общем объёме, равном 1 722 000 шт.).

