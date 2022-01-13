Авторынок РФ-2021 остался в «плюсе», несмотря на спад с июля. В ТОП-25 «китайцы» пока не вошли

Согласно свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в декабре 2021-го дилеры в РФ совместными усилиями реализовали 133 470 новых машин: этот результат на 19,9% меньше, чем годом ранее. В количественном выражении показатель снизился на 33 196 экземпляров (напомним, АЕБ использует данные по отгрузкам). Как правило, в конце года покупатели активизируются и продажи могут вырасти как минимум из-за опасения роста цен в следующем году. Однако сейчас продолжает оставаться проблемой нехватка микрочипов, которая сказывается на производстве машин.
За весь предыдущий год на авторынке РФ было продано 1 666 780 новых легковых и лёгких коммерческих машин: этот результат на 4,3% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что в годовой статистике учитываются также показатели брендов BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart (сведения от них поступают раз в квартал). Любопытно, что 2021-ый в итоге всё-таки завершился пусть и скромным, но «плюсом», ведь заметная прибавка на рынке была лишь во втором квартале (эффект низкой базы: в предыдущем году машины в этот период почти не продавались из-за ограничений, связанных с пандемией). Отметим, по сравнению с «доковидным» 2019-ым авторынок всё-таки упал (на 5,3%).
|Место
|Марка
|Продажи в 2021 году, шт.
|Разница к 2020 году, %
|1
|Lada
|350 714
|+2
|2
|Kia
|205 801
|+2
|3
|Hyundai
|167 331
|+3
|4
|Renault
|131 552
|+2
|5
|Toyota
|97 941
|+7
|6
|Skoda
|90 443
|-4
|7
|Volkswagen
|86 108
|-14
|8
|ГАЗ
|56 468
|+10
|9
|Nissan
|51 338
|-9
|10
|BMW
|46 802
|+10
|11
|Mercedes-Benz
|43 011
|+11
|12
|Haval
|39 126
|+125
|13
|Chery
|37 118
|+224
|14
|УАЗ
|32 420
|-11
|15
|Mazda
|29 177
|+11
|16
|Mitsubishi
|27 699
|-2
|17
|Geely
|24 587
|+59
|18
|Ford (ком. авт.)
|20 840
|+48
|19
|Lexus
|19 362
|-6
|20
|Audi
|16 404
|+8
Лидером в списке самых востребованных марок по итогам 2021 года является российская Lada, несмотря на то, что бренд ощутимо пострадал из-за дефицита полупроводников. Дилеры реализовали в РФ 350 714 машин, что на 2% больше, чем в «ковидном» 2020-ом. Если сравнить нынешний результат Лады с показателем докризисного 2019-го, мы получим «минус» (-3,2%). По итогам года бестселлерами остаются Vesta и Granta, которые успели поменяться местами, кроме того, в первую десятку входят Niva (учитываются продажи Lada Niva Legend и Niva Travel), а также пассажирская версия Largus. Lada Xray, покидавший ТОП-25 самых продаваемых моделей в различные месяцы, но в годовом (и в декабрьском) числится, причём за год модель даже сумела подняться с 24-го на 18 место и показала прирост. Хотя не исключено, что дело тут в проблемах с производством, так что клиентам пришлось покупать из того, что было в наличии.
На втором месте в рейтинге наиболее востребованных марок в РФ в 2021 году числится Kia с результатом 205 801 шт. (+2%). Её бестселлер прежний – Rio, причём он даже не сменил своей позиции и всё так же замыкает тройку лидеров ТОП-25. На 15 строке находится драйвер роста бренда – бизнес-седан Kia K5, который в процентном соотношении прибавил около 260%. Следом, на 16-ом месте, расположился кроссовер Sportage, потерявший три позиции по сравнению с 2020-ым, а замыкает рейтинг моделей Kia Seltos, который за год сумел увеличить показатель почти на 40%.
|Место
|Марка
|Продажи в декабре 2021 года, шт.
|Разница к декабрю 2020 года, %
|1
|Lada
|29 919
|-27
|2
|Kia
|15 531
|-22
|3
|Renault
|12 049
|-1
|4
|Toyota
|10 369
|+13
|5
|Hyundai
|7591
|-54
|6
|Skoda
|7206
|-26
|7
|ГАЗ
|6357
|-28
|8
|Nissan
|5603
|+12
|9
|Haval
|4361
|+74
|10
|VW
|4354
|-53
|11
|Chery
|4235
|+102
|12
|УАЗ
|3475
|-51
|13
|Mazda
|3203
|+6
|14
|Mitsubishi
|3106
|+16
|15
|Ford (ком.авт.)
|3101
|+32
|16
|Geely
|2108
|+24
|17
|Lexus
|1156
|-52
|18
|Genesis
|1060
|+616
|19
|Peugeot
|1042
|+45
|20
|Audi
|809
|-58
Первую тройку среди брендов в 2021 году замыкает Hyundai, его показатель – 167 331 шт. (+3%). Несмотря на серьёзный спад, в частности, в декабре, Creta (в прошлом месяце – 9 место), а также Solaris (в декабре – 12-ое), по итогам года занимают соответственно четвёртую и пятую строчки, причём у Соляриса прибавка составила почти 24%. По итогам года в список не вошёл кроссовер Tucson, хотя в 2020-ом он занимал 18 место в ТОП-25.
Далее в списке располагается Renault, годовые продажи этой марки в России составили 131 552 шт. (+2%). Неоспоримый бестселлер марки – Duster – располагается на этот раз в первой десятке (на девятой строке), хотя годом ранее этому SUV пришлось довольствоваться 11 позицией. Причина «переезда» повыше и прироста более чем на 30% – смена поколения модели. На 13-ом находится Logan, на 17 месте – Sandero, а паркетник Kaptur оказался на 23 строчке. Кроме того, в ТОП-25 на этот раз вошла Arkana (на 24 позицию), показав положительную динамику на 8,5%.
Замыкает первую пятёрку наиболее популярных в 2021-ом марок Toyota с показателем 97 941 шт. и приростом на 7%. По итогам года оба её российских бестселлера – кроссовер RAV4 и бизнес-седан Camry – добились прибавки (на 5,5% и 16,8% соответственно), правда, «Рафик» всё равно лишился места в первой десятке ТОП-25 и теперь располагается на 11 месте.
Далее в списке марок располагается Skoda с её 90 443 проданными в РФ автомобилями (-4%). Самым популярным автомобилем чешского бренда остался лифтбек Rapid, его прирост приблизился к 60%, кроме того, за год он сменил 15 строчку сразу на восьмую. Также в списке присутствует Karoq (на 21 месте) с «плюсом» более чем на четверть. При этом, по сравнению с прошлым годом в списке не досчитались Octavia (была на 19-ом) и Kodiaq (числился на 20 месте).
|Место
|Модель
|Продажи в 2021 году, шт.
|Продажи в 2020 году, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Vesta
|113 698
|107 281
|+6,0
|2
|Lada Granta
|111 430
|126 112
|-11,6
|3
|Kia Rio
|82 941
|88 064
|-5,8
|4
|Hyundai Creta
|68 081
|73 537
|-7,4
|5
|Hyundai Solaris
|61 061
|49 280
|+23,9
|6
|Lada Niva
|51 242
|48 913
|+4,8
|7
|VW Polo
|46 887
|58 455
|-19,8
|8
|Skoda Rapid
|41 680
|26 267
|+58,7
|9
|Renault Duster
|41 471
|31 640
|+31,1
|10
|Lada Largus
|39 541
|37 166
|+6,4
|11
|Toyota RAV4
|38 441
|36 433
|+5,5
|12
|Toyota Camry
|31 983
|27 373
|+16,8
|13
|Renault Logan
|29 783
|32 628
|-8,7
|14
|VW Tiguan
|29 232
|32 982
|-11,4
|15
|Kia K5
|29 224
|8126
|+259,6
|16
|Kia Sportage
|24 969
|28 190
|-11,4
|17
|Renault Sandero
|22 386
|26 038
|-14,0
|18
|Lada Xray
|22 107
|19 286
|+14,6
|19
|Nissan Qashqai
|20 474
|22 110
|-7,4
|20
|Mazda CX-5
|19 828
|20 033
|-1,0
|21
|Skoda Karoq
|19 487
|15 551
|+25,3
|22
|Nissan X-Trail
|19 010
|20 237
|-6,1
|23
|Renault Kaptur
|18 889
|20 284
|-6,9
|24
|Renault Arkana
|18 246
|16 814
|+8,5
|25
|Kia Seltos
|17 865
|12 774
|+39,9
На седьмой строчке рейтинга брендов обитает Volkswagen с показателем в 86 108 машин (-14%). В последние месяцы немецкая марка теряет позиции. Так, в декабре кроссовер Tiguan так и не вернулся в ТОП-25 (по итогам года он занимает 14 место, хотя в 2020-ом был на девятом), а Polo расположился на 16 строке (в целом за 2021-ый занимает седьмое место).
Следом в «марочном» годовом списке идёт ГАЗ с результатом 56 468 шт. (+10%), а на девятом месте – Nissan (его показатель – 51 338 машин, -9%). Самым продаваемым автомобилем остался паркетник Qashqai, потерявший за год пару мест (сейчас на 19-ом), также пользуется спросом кроссовер X-Trail, занимающий прежнюю 22 строку.
|Место
|Модель
|Продажи в декабре 2021 года, шт.
|Продажи в декабре 2020 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Vesta
|11 542
|11 193
|+3,1
|2
|Kia Rio
|7056
|10 186
|-30,7
|3
|Lada Granta
|5940
|14 406
|-58,8
|4
|Lada Niva
|5359
|5929
|-9,6
|5
|Lada Largus
|4476
|4860
|-7,9
|6
|Renault Duster
|4333
|3711
|+16,8
|7
|Toyota RAV4
|4331
|3400
|+27,8
|8
|Toyota Camry
|3366
|2808
|+19,9
|9
|Hyundai Creta
|3081
|7059
|-56,4
|10
|Renault Logan
|3025
|2831
|+6,9
|11
|Skoda Rapid
|2663
|3889
|-31,5
|12
|Hyundai Solaris
|2643
|5347
|-50,6
|13
|Haval Jolion
|2636
|-
|-
|14
|Nissan Qashqai
|2493
|1948
|+28,0
|15
|Mazda CX-5
|2412
|2378
|+1,4
|16
|VW Polo
|2140
|5370
|-60,1
|17
|Nissan X-Trail
|2138
|1647
|+29,8
|18
|Mitsubishi Outlander
|2059
|1889
|+9,0
|19
|Kia Seltos
|1994
|1794
|+11,1
|20
|Skoda Karoq
|1894
|1761
|+7,6
|21
|Renault Kaptur
|1745
|1620
|+7,7
|22
|Renault Sandero
|1556
|2427
|-35,9
|23
|Kia Sportage
|1535
|2488
|-38,3
|24
|Lada Xray
|1507
|2038
|-26,1
|25
|Chery Tiggo 7 Pro
|1464
|728
|+101,1
Замыкает первую десятку брендов BMW, его российские дилеры продали 46 802 шт. (+10%). Отметим, в ТОП-25 самых востребованных моделей также входит Mazda CX-5. Этот SUV, несмотря на 1,0-процентный спад, за прошлый год поднялся в рейтинге с 23 на 20 место.
Отметим, ни один из автомобилей китайских марок в итоговый годовой ТОП-25 пока не вошёл. В течение года в разные месяцы в список попадали Geely Coolray и Atlas, Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 4, а также Haval Jolion. У популярных в России «китайцев», вероятно будет возможность пробиться в рейтинг в текущем году.
|Место
|Модель (ком.авт.)
|Продажи в 2021 году, шт.
|Разница к 2020 году, %
|1
|ГАЗ Gazelle
|47 032
|+8,2
|2
|Ford Transit
|20 840
|+48,5
|3
|УАЗ Classic Commercial
|11 884
|-9,1
|4
|Lada Largus VU
|10 573
|-9,9
|5
|ГАЗ Sobol
|9436
|+22,4
|6
|УАЗ Profi
|3819
|+41,5
|7
|VW Transporter / Caravelle
|3073
|+72,2
|8
|Peugeot Traveller
|2701
|+58,4
|9
|Peugeot New Expert
|1901
|+96,8
|10
|Lada Granta VU
|1782
|+6,8
По мнению председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, в течение основной части 2022 года все негативные факторы (нехватку микрочипов, проблемы с логистикой и т.д.) не будут устранены. Предполагается, что авторынок РФ в начавшемся году не претерпит значительных изменений. По прогнозу АЕБ, рост продаж новых легковых и легких коммерческих машин составит 3,3% (при общем объёме, равном 1 722 000 шт.).
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