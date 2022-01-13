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  • Авторынок РФ-2021 остался в «плюсе», несмотря на спад с июля. В ТОП-25 «китайцы» пока не вошли

Авторынок РФ-2021 остался в «плюсе», несмотря на спад с июля. В ТОП-25 «китайцы» пока не вошли

13.01.2022 44 0 0

Российский рынок новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в декабре «просел» почти на 20%. Хоть это и весьма солидное падение, однако оно оказалось не самым заметным в прошлом году. При этом итоговая годовая динамика осталась положительной и составила сравнительно скромные 4,3%.

 

Согласно свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в декабре 2021-го дилеры в РФ совместными усилиями реализовали 133 470 новых машин: этот результат на 19,9% меньше, чем годом ранее. В количественном выражении показатель снизился на 33 196 экземпляров (напомним, АЕБ использует данные по отгрузкам). Как правило, в конце года покупатели активизируются и продажи могут вырасти как минимум из-за опасения роста цен в следующем году. Однако сейчас продолжает оставаться проблемой нехватка микрочипов, которая сказывается на производстве машин.

На фото: Kia K5

За весь предыдущий год на авторынке РФ было продано 1 666 780 новых легковых и лёгких коммерческих машин: этот результат на 4,3% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что в годовой статистике учитываются также показатели брендов BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart (сведения от них поступают раз в квартал). Любопытно, что 2021-ый в итоге всё-таки завершился пусть и скромным, но «плюсом», ведь заметная прибавка на рынке была лишь во втором квартале (эффект низкой базы: в предыдущем году машины в этот период почти не продавались из-за ограничений, связанных с пандемией). Отметим, по сравнению с «доковидным» 2019-ым авторынок всё-таки упал (на 5,3%).

МестоМаркаПродажи в 2021 году, шт.Разница к 2020 году, %
1Lada350 714+2
2Kia205 801+2
3Hyundai167 331+3
4Renault131 552+2
5Toyota97 941+7
6Skoda90 443-4
7Volkswagen86 108-14
8ГАЗ56 468+10
9Nissan51 338-9
10BMW46 802+10
11Mercedes-Benz43 011+11
12Haval39 126+125
13Chery37 118+224
14УАЗ32 420-11
15Mazda29 177+11
16Mitsubishi27 699-2
17Geely24 587+59
18Ford (ком. авт.)20 840+48
19Lexus19 362-6
20Audi16 404+8

Лидером в списке самых востребованных марок по итогам 2021 года является российская Lada, несмотря на то, что бренд ощутимо пострадал из-за дефицита полупроводников. Дилеры реализовали в РФ 350 714 машин, что на 2% больше, чем в «ковидном» 2020-ом. Если сравнить нынешний результат Лады с показателем докризисного 2019-го, мы получим «минус» (-3,2%). По итогам года бестселлерами остаются Vesta и Granta, которые успели поменяться местами, кроме того, в первую десятку входят Niva (учитываются продажи Lada Niva Legend и Niva Travel), а также пассажирская версия Largus. Lada Xray, покидавший ТОП-25 самых продаваемых моделей в различные месяцы, но в годовом (и в декабрьском) числится, причём за год модель даже сумела подняться с 24-го на 18 место и показала прирост. Хотя не исключено, что дело тут в проблемах с производством, так что клиентам пришлось покупать из того, что было в наличии.

На втором месте в рейтинге наиболее востребованных марок в РФ в 2021 году числится Kia с результатом 205 801 шт. (+2%). Её бестселлер прежний – Rio, причём он даже не сменил своей позиции и всё так же замыкает тройку лидеров ТОП-25. На 15 строке находится драйвер роста бренда – бизнес-седан Kia K5, который в процентном соотношении прибавил около 260%. Следом, на 16-ом месте, расположился кроссовер Sportage, потерявший три позиции по сравнению с 2020-ым, а замыкает рейтинг моделей Kia Seltos, который за год сумел увеличить показатель почти на 40%.

МестоМаркаПродажи в декабре 2021 года, шт.Разница к декабрю 2020 года, %
1Lada29 919-27
2Kia15 531-22
3Renault12 049-1
4Toyota10 369+13
5Hyundai7591-54
6Skoda7206-26
7ГАЗ6357-28
8Nissan5603+12
9Haval4361+74
10VW4354-53
11Chery4235+102
12УАЗ3475-51
13Mazda3203+6
14Mitsubishi3106+16
15Ford (ком.авт.)3101+32
16Geely2108+24
17Lexus1156-52
18Genesis1060+616
19Peugeot1042+45
20Audi809-58

Первую тройку среди брендов в 2021 году замыкает Hyundai, его показатель – 167 331 шт. (+3%). Несмотря на серьёзный спад, в частности, в декабре, Creta (в прошлом месяце – 9 место), а также Solaris (в декабре – 12-ое), по итогам года занимают соответственно четвёртую и пятую строчки, причём у Соляриса прибавка составила почти 24%. По итогам года в список не вошёл кроссовер Tucson, хотя в 2020-ом он занимал 18 место в ТОП-25.

Далее в списке располагается Renault, годовые продажи этой марки в России составили 131 552 шт. (+2%). Неоспоримый бестселлер марки – Duster – располагается на этот раз в первой десятке (на девятой строке), хотя годом ранее этому SUV пришлось довольствоваться 11 позицией. Причина «переезда» повыше и прироста более чем на 30% – смена поколения модели. На 13-ом находится Logan, на 17 месте – Sandero, а паркетник Kaptur оказался на 23 строчке. Кроме того, в ТОП-25 на этот раз вошла Arkana (на 24 позицию), показав положительную динамику на 8,5%.

На фото: Renault Duster

Замыкает первую пятёрку наиболее популярных в 2021-ом марок Toyota с показателем 97 941 шт. и приростом на 7%. По итогам года оба её российских бестселлера – кроссовер RAV4 и бизнес-седан Camry – добились прибавки (на 5,5% и 16,8% соответственно), правда, «Рафик» всё равно лишился места в первой десятке ТОП-25 и теперь располагается на 11 месте.

Далее в списке марок располагается Skoda с её 90 443 проданными в РФ автомобилями (-4%). Самым популярным автомобилем чешского бренда остался лифтбек Rapid, его прирост приблизился к 60%, кроме того, за год он сменил 15 строчку сразу на восьмую. Также в списке присутствует Karoq (на 21 месте) с «плюсом» более чем на четверть. При этом, по сравнению с прошлым годом в списке не досчитались Octavia (была на 19-ом) и Kodiaq (числился на 20 месте).

МестоМодельПродажи в 2021 году, шт.Продажи в 2020 году, шт.Разница, %
1Lada Vesta113 698107 281+6,0
2Lada Granta111 430126 112-11,6
3Kia Rio82 94188 064-5,8
4Hyundai Creta68 08173 537-7,4
5Hyundai Solaris61 06149 280+23,9
6Lada Niva51 24248 913+4,8
7VW Polo46 88758 455-19,8
8Skoda Rapid41 68026 267+58,7
9Renault Duster41 47131 640+31,1
10Lada Largus39 54137 166+6,4
11Toyota RAV438 44136 433+5,5
12Toyota Camry31 98327 373+16,8
13Renault Logan29 78332 628-8,7
14VW Tiguan29 23232 982-11,4
15Kia K529 2248126+259,6
16Kia Sportage24 96928 190-11,4
17Renault Sandero22 38626 038-14,0
18Lada Xray22 10719 286+14,6
19Nissan Qashqai20 47422 110-7,4
20Mazda CX-519 82820 033-1,0
21Skoda Karoq19 48715 551+25,3
22Nissan X-Trail19 01020 237-6,1
23Renault Kaptur18 88920 284-6,9
24Renault Arkana18 24616 814+8,5
25Kia Seltos17 86512 774+39,9

На седьмой строчке рейтинга брендов обитает Volkswagen с показателем в 86 108 машин (-14%). В последние месяцы немецкая марка теряет позиции. Так, в декабре кроссовер Tiguan так и не вернулся в ТОП-25 (по итогам года он занимает 14 место, хотя в 2020-ом был на девятом), а Polo расположился на 16 строке (в целом за 2021-ый занимает седьмое место).

Следом в «марочном» годовом списке идёт ГАЗ с результатом 56 468 шт. (+10%), а на девятом месте – Nissan (его показатель – 51 338 машин, -9%). Самым продаваемым автомобилем остался паркетник Qashqai, потерявший за год пару мест (сейчас на 19-ом), также пользуется спросом кроссовер X-Trail, занимающий прежнюю 22 строку.

МестоМодельПродажи в декабре 2021 года, шт.Продажи в декабре 2020 года, шт.Разница, %
1Lada Vesta11 54211 193+3,1
2Kia Rio705610 186-30,7
3Lada Granta594014 406-58,8
4Lada Niva53595929-9,6
5Lada Largus44764860-7,9
6Renault Duster43333711+16,8
7Toyota RAV443313400+27,8
8Toyota Camry33662808+19,9
9Hyundai Creta30817059-56,4
10Renault Logan30252831+6,9
11Skoda Rapid26633889-31,5
12Hyundai Solaris26435347-50,6
13Haval Jolion2636--
14Nissan Qashqai24931948+28,0
15Mazda CX-524122378+1,4
16VW Polo21405370-60,1
17Nissan X-Trail21381647+29,8
18Mitsubishi Outlander20591889+9,0
19Kia Seltos19941794+11,1
20Skoda Karoq18941761+7,6
21Renault Kaptur17451620+7,7
22Renault Sandero15562427-35,9
23Kia Sportage15352488-38,3
24Lada Xray15072038-26,1
25Chery Tiggo 7 Pro1464728+101,1

Замыкает первую десятку брендов BMW, его российские дилеры продали 46 802 шт. (+10%). Отметим, в ТОП-25 самых востребованных моделей также входит Mazda CX-5. Этот SUV, несмотря на 1,0-процентный спад, за прошлый год поднялся в рейтинге с 23 на 20 место.

Отметим, ни один из автомобилей китайских марок в итоговый годовой ТОП-25 пока не вошёл. В течение года в разные месяцы в список попадали Geely Coolray и Atlas, Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 4, а также Haval Jolion. У популярных в России «китайцев», вероятно будет возможность пробиться в рейтинг в текущем году.

МестоМодель (ком.авт.)Продажи в 2021 году, шт.Разница к 2020 году, %
1ГАЗ Gazelle47 032+8,2
2Ford Transit20 840+48,5
3УАЗ Classic Commercial11 884-9,1
4Lada Largus VU10 573-9,9
5ГАЗ Sobol9436+22,4
6УАЗ Profi3819+41,5
7VW Transporter / Caravelle3073+72,2
8Peugeot Traveller2701+58,4
9Peugeot New Expert1901+96,8
10Lada Granta VU1782+6,8

По мнению председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, в течение основной части 2022 года все негативные факторы (нехватку микрочипов, проблемы с логистикой и т.д.) не будут устранены. Предполагается, что авторынок РФ в начавшемся году не претерпит значительных изменений. По прогнозу АЕБ, рост продаж новых легковых и легких коммерческих машин составит 3,3% (при общем объёме, равном 1 722 000 шт.).

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