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  • Авторынок РФ-2020 сократился не так заметно, как ожидалось. В ТОП-25 три «плюса», Xray упал на треть

Авторынок РФ-2020 сократился не так заметно, как ожидалось. В ТОП-25 три «плюса», Xray упал на треть

14.01.2021 662 0 0

Российский рынок новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в декабре просел впервые после трёх месяцев роста. На этот раз продажи снизились более чем на 2%. В целом за прошлый год спад составил около 9%.

 

Судя по очередному отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в декабре 2020-го автодилеры в РФ общими усилиями продали 166 666 новых машин: этот результат на 2,1% меньше, чем годом ранее. В количественном выражении показатель снизился на 3490 единиц (АЕБ использует данные по отгрузкам). По мнению председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, снижение продаж новых автомобилей связано с рано завершившейся предновогодней гонкой, которая прошла за период с сентября по ноябрь.

За весь прошлый год на авторынке РФ было реализовано 1 598 825 новых легковых и лёгких коммерческих машин, что на 9,1% меньше, чем годом ранее. Отметим, в годовой статистике учитываются показатели в том числе брендов BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart (эти сведения поступают раз в квартал). Напомним, ещё в середине года в АЕБ предполагали, что спад по итогам года составит порядка 24%. Однако продолжительный «плюс» скорректировал показатель 2020-го.

На фото: Lada Vesta и Lada Xray

Список самых востребованных марок по итогам прошлого года возглавляет российская Lada, реализовавшая 343 512 машин и потерявшая 5% (по сравнению с 2019-ым). Её самые продаваемые модели по-прежнему занимают «золото» (Granta) и «серебро» (Vesta) в ТОП-25 бестселлеров. Кстати, в 2018-ом эти модели занимали эти же места, но Веста была на первой строчке рейтинга, а Гранта довольствовалась второй. Largus, потерявший почти 14%, тем не менее остался на своей седьмой позиции, а вот внедорожник 4x4 (который на днях сменил название на Niva Legend), несмотря на 9-процентный спад, сумел подняться на пару мест выше, на 12 строчку. В отличие от декабрьского, в годовой рейтинг не вошёл внедорожник, продаваемый как Chevrolet Niva и Lada Niva (в 2021-ом сменит имя на Lada Niva Travel). Зато в ТОП-25 попал высокий хэтчбек Xray, который в течение года периодически выпадал из списка. За год он потерял 7 позиций (сейчас на 24-ой) и более 33% по продажам.

МестоМаркаПродажи в 2020 году, шт.Продажи в 2019 году, шт.Разница, %
1Lada343 512362 356-5
2Kia201 727225 901-11
3Hyundai163 244178 809-9
4Renault128 408144 989-11
5Volkswagen100 171104 384-4
6Skoda94 63288 609+7
7Toyota91 598103 597-12
8Nissan56 35264 974-13
9ГАЗ51 16963 910-20
10BMW42 72141 520+3
11Mercedes-Benz38 81542 046-8
12УАЗ36 48738 892-6
13Mitsubishi28 15339 938-30
14Mazda26 39230 576-14
15Lexus20 58622 395-8
16Haval17 38112 284+41
17Geely15 4759602+61
18Audi15 24716 333-7
19Datsun14 77222 426-34
20Ford (ком.авт.)14 03812 589+12
21Chery11 4526358+80
22Avtovaz (Niva)88221302+578
23Volvo80258846-9
24Suzuki79617731+3
25Changan71022805+153

Самым популярным иностранным брендом в РФ остаётся Kia с результатом 201 727 машин в 2020-ом (-11%). Её бестселлер – Rio – потерял около 5% и по-прежнему замыкает тройку лидеров самых продаваемых автомобилей в стране. Напомним, в прошлом году модель обновилась. Кроссовер Sportage, который в текущем году ждёт смена поколения, сократил показатель на 18% и спустился на строчку вниз (на 13-ую). По итогам 2019-го в список также входил бизнес седан Optima, в прошлом году его сменил K5 – суммарно дилеры Киа в 2020-ом продали 19 860 машин (-22,7%).

Далее в рейтинге располагается ещё один корейский бренд – Hyundai – с показателем 163 244 проданных машины (-9%). Самым популярным кроссовером в стране всё также остаётся её Creta – одна из трёх моделей с положительной динамикой в 2020-ом (её прирост – 3%). Solaris опустился на строчку вниз (на 6-ую) с 16-процентным спадом. Ну, а Tucson, потерявший почти 3%, сумел подняться в рейтинге с 24-го на 18 место.

На фото: Renault Kaptur

Из европейских брендов бестселлером остаётся Renault (128 408 шт., -11%). В 2020 году самой продаваемой моделью марки стал Logan, потерявший около 8%, а бывший лидер – Duster – оказался на 11 строке (в 2019-ом был на 8 месте). Отметим, кроссовер в скором времени сменит поколение. В свою очередь Sandero остался на своей 16 позиции. В ТОП-25 также входит кроссовер Kaptur (-21%), а вот Arkana пока в годовой список бестселлеров не вошла.

Далее в списке марок располагается Volkswagen: дилеры немецкой марки реализовали 100 171 автомобиль в 2020 году. Самой востребованной моделью бренда остаётся Polo (в прошлом году её серьёзно обновили): она сумела нарастить продажи на 4,2% и поднялась в первую пятёрку рейтинга автомобилей. В десятке (на 9 месте) числится кроссовер Tiguan, чей показатель снизился более чем на 11%.

Входящий в состав концерна VW бренд Skoda располагается на шестом месте в рейтинге популярных марок (94 632 шт., +7%). Самая популярная модель – всё тот же Rapid (пережил рестайлинг в 2020-ом), правда, лифтбек «сполз» с 11 строчки на 15-ую. Хоть в АЕБ не стали сравнивать показатели продаж двух последних лет, мы всё-таки полюбопытствовали: оказалось, что Рапид за год потерял 25,2%. Более чем на 20% просели продажи Octavia и почти на 18% – Kodiaq (второй при этом сумел забраться на пару строчек выше – на 20-ую).

МестоМодельПродажи в 2020 году, шт.Продажи в 2019 году, шт.Разница, %
1Lada Granta126 112135 831-7,2
2Lada Vesta107 281111 459-3,7
3Kia Rio88 06492 475-4,8
4Hyundai Creta73 53771 487+2,9
5VW Polo58 45556 102+4,2
6Hyundai Solaris49 28058 682-16,0
7Lada Largus37 16643 123-13,8
8Toyota RAV436 43330 627+19,0
9VW Tiguan32 98237 242-11,4
10Renault Logan32 62835 391-7,8
11Renault Duster31 64039 031-18,9
12Lada 4x429 08931 923-8,9
13Kia Sportage28 19034 370-18,0
14Toyota Camry27 37334 017-19,5
15Skoda Rapid26 267--
16Renault Sandero26 03830 496-14,6
17Nissan Qashqai22 11025 158-12,1
18Hyundai Tucson22 10722 753-2,8
19Skoda Octavia21 62227 161-20,4
20Skoda Kodiaq20 57825 069-17,9
21Renault Kaptur20 28425 799-21,4
22Nissan X-Trail20 23720 915-3,2
23Mazda CX-520 03322 565-11,2
24Lada Xray19 28628 967-33,4
25Mitsubishi Outlander17 83623 894-25,4

Следом в годовом списке марок идёт Toyota с результатом 91 598 проданных в РФ машин (-12%). Бизнес-седан Camry переместился на строчку вниз (на 14-ую), тогда как кроссовер RAV4 ощутимо увеличил показатель: за 2020-ый он не только показал самый ощутимый прирост из всего списка бестселлеров (на 19%!), но и сумел перепрыгнуть с 15 места сразу на 8-ое. Напомним, «Рафик» сменил поколение в РФ в октябре 2019-го, с тех пор его продажи заметно выросли.

На восьмой строке рейтинга марок располагается Nissan (56 352 шт., -13%). Здесь в ТОП-25 числятся два бестселлера бренда – Qashqai (17 строка) и X-Trail (22 место). Причём, если первый за год поднялся с 21 позиции, то второго в списке и вовсе не было. Отметим, в первую десятку брендов входят также ГАЗ (51 169 шт., -20%) и BMW (42 721 шт., +3%). Кстати, в декабрьский ТОП-25 неожиданно вошёл баварский кроссовер X5 (2380 экземпляров, что более чем в 5 раз превышает показатель декабря 2019-го).

На фото: BMW X5

В ТОП-25 также входят завсегдатаи японских брендов – Mazda CX-5 (23 место) и Mitsubishi Outlander (25-ое). По сравнению с 2019 годом они поменялись строчками. В рейтинге марок Мазда располагается на 14 позиции (26 392 шт., -14%), а Митсубиши – на 13-ой (28 153 шт., -30%).

В АЕБ отметили, что от российского авторынка не стоит ждать значительных изменений в 2021 году. По прогнозам, продажи новых легковых и лёгких коммерческих машин вырастут на 2,1% (количественный прирост составит около 33 тыс. единиц). Предполагается, что в целом дилеры в текущем году реализуют 1 632 000 автомобилей.

Россия авторынок статистика Lada KIA Hyundai Renault Toyota Volkswagen Skoda Nissan

 

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