Авторынок РФ-2020 сократился не так заметно, как ожидалось. В ТОП-25 три «плюса», Xray упал на треть

Российский рынок новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в декабре просел впервые после трёх месяцев роста. На этот раз продажи снизились более чем на 2%. В целом за прошлый год спад составил около 9%.

Судя по очередному отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в декабре 2020-го автодилеры в РФ общими усилиями продали 166 666 новых машин: этот результат на 2,1% меньше, чем годом ранее. В количественном выражении показатель снизился на 3490 единиц (АЕБ использует данные по отгрузкам). По мнению председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, снижение продаж новых автомобилей связано с рано завершившейся предновогодней гонкой, которая прошла за период с сентября по ноябрь.



За весь прошлый год на авторынке РФ было реализовано 1 598 825 новых легковых и лёгких коммерческих машин, что на 9,1% меньше, чем годом ранее. Отметим, в годовой статистике учитываются показатели в том числе брендов BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart (эти сведения поступают раз в квартал). Напомним, ещё в середине года в АЕБ предполагали, что спад по итогам года составит порядка 24%. Однако продолжительный «плюс» скорректировал показатель 2020-го.



На фото: Lada Vesta и Lada Xray

Список самых востребованных марок по итогам прошлого года возглавляет российская Lada, реализовавшая 343 512 машин и потерявшая 5% (по сравнению с 2019-ым). Её самые продаваемые модели по-прежнему занимают «золото» (Granta) и «серебро» (Vesta) в ТОП-25 бестселлеров. Кстати, в 2018-ом эти модели занимали эти же места, но Веста была на первой строчке рейтинга, а Гранта довольствовалась второй. Largus, потерявший почти 14%, тем не менее остался на своей седьмой позиции, а вот внедорожник 4x4 (который на днях сменил название на Niva Legend), несмотря на 9-процентный спад, сумел подняться на пару мест выше, на 12 строчку. В отличие от декабрьского, в годовой рейтинг не вошёл внедорожник, продаваемый как Chevrolet Niva и Lada Niva (в 2021-ом сменит имя на Lada Niva Travel). Зато в ТОП-25 попал высокий хэтчбек Xray, который в течение года периодически выпадал из списка. За год он потерял 7 позиций (сейчас на 24-ой) и более 33% по продажам.



Место Марка Продажи в 2020 году, шт. Продажи в 2019 году, шт. Разница, % 1 Lada 343 512 362 356 -5 2 Kia 201 727 225 901 -11 3 Hyundai 163 244 178 809 -9 4 Renault 128 408 144 989 -11 5 Volkswagen 100 171 104 384 -4 6 Skoda 94 632 88 609 +7 7 Toyota 91 598 103 597 -12 8 Nissan 56 352 64 974 -13 9 ГАЗ 51 169 63 910 -20 10 BMW 42 721 41 520 +3 11 Mercedes-Benz 38 815 42 046 -8 12 УАЗ 36 487 38 892 -6 13 Mitsubishi 28 153 39 938 -30 14 Mazda 26 392 30 576 -14 15 Lexus 20 586 22 395 -8 16 Haval 17 381 12 284 +41 17 Geely 15 475 9602 +61 18 Audi 15 247 16 333 -7 19 Datsun 14 772 22 426 -34 20 Ford (ком.авт.) 14 038 12 589 +12 21 Chery 11 452 6358 +80 22 Avtovaz (Niva) 8822 1302 +578 23 Volvo 8025 8846 -9 24 Suzuki 7961 7731 +3 25 Changan 7102 2805 +153

Самым популярным иностранным брендом в РФ остаётся Kia с результатом 201 727 машин в 2020-ом (-11%). Её бестселлер – Rio – потерял около 5% и по-прежнему замыкает тройку лидеров самых продаваемых автомобилей в стране. Напомним, в прошлом году модель обновилась. Кроссовер Sportage, который в текущем году ждёт смена поколения, сократил показатель на 18% и спустился на строчку вниз (на 13-ую). По итогам 2019-го в список также входил бизнес седан Optima, в прошлом году его сменил K5 – суммарно дилеры Киа в 2020-ом продали 19 860 машин (-22,7%).

Далее в рейтинге располагается ещё один корейский бренд – Hyundai – с показателем 163 244 проданных машины (-9%). Самым популярным кроссовером в стране всё также остаётся её Creta – одна из трёх моделей с положительной динамикой в 2020-ом (её прирост – 3%). Solaris опустился на строчку вниз (на 6-ую) с 16-процентным спадом. Ну, а Tucson, потерявший почти 3%, сумел подняться в рейтинге с 24-го на 18 место.

На фото: Renault Kaptur

Из европейских брендов бестселлером остаётся Renault (128 408 шт., -11%). В 2020 году самой продаваемой моделью марки стал Logan, потерявший около 8%, а бывший лидер – Duster – оказался на 11 строке (в 2019-ом был на 8 месте). Отметим, кроссовер в скором времени сменит поколение. В свою очередь Sandero остался на своей 16 позиции. В ТОП-25 также входит кроссовер Kaptur (-21%), а вот Arkana пока в годовой список бестселлеров не вошла.

Далее в списке марок располагается Volkswagen: дилеры немецкой марки реализовали 100 171 автомобиль в 2020 году. Самой востребованной моделью бренда остаётся Polo (в прошлом году её серьёзно обновили): она сумела нарастить продажи на 4,2% и поднялась в первую пятёрку рейтинга автомобилей. В десятке (на 9 месте) числится кроссовер Tiguan, чей показатель снизился более чем на 11%.



Входящий в состав концерна VW бренд Skoda располагается на шестом месте в рейтинге популярных марок (94 632 шт., +7%). Самая популярная модель – всё тот же Rapid (пережил рестайлинг в 2020-ом), правда, лифтбек «сполз» с 11 строчки на 15-ую. Хоть в АЕБ не стали сравнивать показатели продаж двух последних лет, мы всё-таки полюбопытствовали: оказалось, что Рапид за год потерял 25,2%. Более чем на 20% просели продажи Octavia и почти на 18% – Kodiaq (второй при этом сумел забраться на пару строчек выше – на 20-ую).



Место Модель Продажи в 2020 году, шт. Продажи в 2019 году, шт. Разница, % 1 Lada Granta 126 112 135 831 -7,2 2 Lada Vesta 107 281 111 459 -3,7 3 Kia Rio 88 064 92 475 -4,8 4 Hyundai Creta 73 537 71 487 +2,9 5 VW Polo 58 455 56 102 +4,2 6 Hyundai Solaris 49 280 58 682 -16,0 7 Lada Largus 37 166 43 123 -13,8 8 Toyota RAV4 36 433 30 627 +19,0 9 VW Tiguan 32 982 37 242 -11,4 10 Renault Logan 32 628 35 391 -7,8 11 Renault Duster 31 640 39 031 -18,9 12 Lada 4x4 29 089 31 923 -8,9 13 Kia Sportage 28 190 34 370 -18,0 14 Toyota Camry 27 373 34 017 -19,5 15 Skoda Rapid 26 267 - - 16 Renault Sandero 26 038 30 496 -14,6 17 Nissan Qashqai 22 110 25 158 -12,1 18 Hyundai Tucson 22 107 22 753 -2,8 19 Skoda Octavia 21 622 27 161 -20,4 20 Skoda Kodiaq 20 578 25 069 -17,9 21 Renault Kaptur 20 284 25 799 -21,4 22 Nissan X-Trail 20 237 20 915 -3,2 23 Mazda CX-5 20 033 22 565 -11,2 24 Lada Xray 19 286 28 967 -33,4 25 Mitsubishi Outlander 17 836 23 894 -25,4

Следом в годовом списке марок идёт Toyota с результатом 91 598 проданных в РФ машин (-12%). Бизнес-седан Camry переместился на строчку вниз (на 14-ую), тогда как кроссовер RAV4 ощутимо увеличил показатель: за 2020-ый он не только показал самый ощутимый прирост из всего списка бестселлеров (на 19%!), но и сумел перепрыгнуть с 15 места сразу на 8-ое. Напомним, «Рафик» сменил поколение в РФ в октябре 2019-го, с тех пор его продажи заметно выросли.

На восьмой строке рейтинга марок располагается Nissan (56 352 шт., -13%). Здесь в ТОП-25 числятся два бестселлера бренда – Qashqai (17 строка) и X-Trail (22 место). Причём, если первый за год поднялся с 21 позиции, то второго в списке и вовсе не было. Отметим, в первую десятку брендов входят также ГАЗ (51 169 шт., -20%) и BMW (42 721 шт., +3%). Кстати, в декабрьский ТОП-25 неожиданно вошёл баварский кроссовер X5 (2380 экземпляров, что более чем в 5 раз превышает показатель декабря 2019-го).

На фото: BMW X5

В ТОП-25 также входят завсегдатаи японских брендов – Mazda CX-5 (23 место) и Mitsubishi Outlander (25-ое). По сравнению с 2019 годом они поменялись строчками. В рейтинге марок Мазда располагается на 14 позиции (26 392 шт., -14%), а Митсубиши – на 13-ой (28 153 шт., -30%).

В АЕБ отметили, что от российского авторынка не стоит ждать значительных изменений в 2021 году. По прогнозам, продажи новых легковых и лёгких коммерческих машин вырастут на 2,1% (количественный прирост составит около 33 тыс. единиц). Предполагается, что в целом дилеры в текущем году реализуют 1 632 000 автомобилей.

