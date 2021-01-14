Авторынок РФ-2020 сократился не так заметно, как ожидалось. В ТОП-25 три «плюса», Xray упал на треть

Судя по очередному отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в декабре 2020-го автодилеры в РФ общими усилиями продали 166 666 новых машин: этот результат на 2,1% меньше, чем годом ранее. В количественном выражении показатель снизился на 3490 единиц (АЕБ использует данные по отгрузкам). По мнению председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, снижение продаж новых автомобилей связано с рано завершившейся предновогодней гонкой, которая прошла за период с сентября по ноябрь.
За весь прошлый год на авторынке РФ было реализовано 1 598 825 новых легковых и лёгких коммерческих машин, что на 9,1% меньше, чем годом ранее. Отметим, в годовой статистике учитываются показатели в том числе брендов BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart (эти сведения поступают раз в квартал). Напомним, ещё в середине года в АЕБ предполагали, что спад по итогам года составит порядка 24%. Однако продолжительный «плюс» скорректировал показатель 2020-го.
Список самых востребованных марок по итогам прошлого года возглавляет российская Lada, реализовавшая 343 512 машин и потерявшая 5% (по сравнению с 2019-ым). Её самые продаваемые модели по-прежнему занимают «золото» (Granta) и «серебро» (Vesta) в ТОП-25 бестселлеров. Кстати, в 2018-ом эти модели занимали эти же места, но Веста была на первой строчке рейтинга, а Гранта довольствовалась второй. Largus, потерявший почти 14%, тем не менее остался на своей седьмой позиции, а вот внедорожник 4x4 (который на днях сменил название на Niva Legend), несмотря на 9-процентный спад, сумел подняться на пару мест выше, на 12 строчку. В отличие от декабрьского, в годовой рейтинг не вошёл внедорожник, продаваемый как Chevrolet Niva и Lada Niva (в 2021-ом сменит имя на Lada Niva Travel). Зато в ТОП-25 попал высокий хэтчбек Xray, который в течение года периодически выпадал из списка. За год он потерял 7 позиций (сейчас на 24-ой) и более 33% по продажам.
|Место
|Марка
|Продажи в 2020 году, шт.
|Продажи в 2019 году, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|343 512
|362 356
|-5
|2
|Kia
|201 727
|225 901
|-11
|3
|Hyundai
|163 244
|178 809
|-9
|4
|Renault
|128 408
|144 989
|-11
|5
|Volkswagen
|100 171
|104 384
|-4
|6
|Skoda
|94 632
|88 609
|+7
|7
|Toyota
|91 598
|103 597
|-12
|8
|Nissan
|56 352
|64 974
|-13
|9
|ГАЗ
|51 169
|63 910
|-20
|10
|BMW
|42 721
|41 520
|+3
|11
|Mercedes-Benz
|38 815
|42 046
|-8
|12
|УАЗ
|36 487
|38 892
|-6
|13
|Mitsubishi
|28 153
|39 938
|-30
|14
|Mazda
|26 392
|30 576
|-14
|15
|Lexus
|20 586
|22 395
|-8
|16
|Haval
|17 381
|12 284
|+41
|17
|Geely
|15 475
|9602
|+61
|18
|Audi
|15 247
|16 333
|-7
|19
|Datsun
|14 772
|22 426
|-34
|20
|Ford (ком.авт.)
|14 038
|12 589
|+12
|21
|Chery
|11 452
|6358
|+80
|22
|Avtovaz (Niva)
|8822
|1302
|+578
|23
|Volvo
|8025
|8846
|-9
|24
|Suzuki
|7961
|7731
|+3
|25
|Changan
|7102
|2805
|+153
Самым популярным иностранным брендом в РФ остаётся Kia с результатом 201 727 машин в 2020-ом (-11%). Её бестселлер – Rio – потерял около 5% и по-прежнему замыкает тройку лидеров самых продаваемых автомобилей в стране. Напомним, в прошлом году модель обновилась. Кроссовер Sportage, который в текущем году ждёт смена поколения, сократил показатель на 18% и спустился на строчку вниз (на 13-ую). По итогам 2019-го в список также входил бизнес седан Optima, в прошлом году его сменил K5 – суммарно дилеры Киа в 2020-ом продали 19 860 машин (-22,7%).
Далее в рейтинге располагается ещё один корейский бренд – Hyundai – с показателем 163 244 проданных машины (-9%). Самым популярным кроссовером в стране всё также остаётся её Creta – одна из трёх моделей с положительной динамикой в 2020-ом (её прирост – 3%). Solaris опустился на строчку вниз (на 6-ую) с 16-процентным спадом. Ну, а Tucson, потерявший почти 3%, сумел подняться в рейтинге с 24-го на 18 место.
Из европейских брендов бестселлером остаётся Renault (128 408 шт., -11%). В 2020 году самой продаваемой моделью марки стал Logan, потерявший около 8%, а бывший лидер – Duster – оказался на 11 строке (в 2019-ом был на 8 месте). Отметим, кроссовер в скором времени сменит поколение. В свою очередь Sandero остался на своей 16 позиции. В ТОП-25 также входит кроссовер Kaptur (-21%), а вот Arkana пока в годовой список бестселлеров не вошла.
Далее в списке марок располагается Volkswagen: дилеры немецкой марки реализовали 100 171 автомобиль в 2020 году. Самой востребованной моделью бренда остаётся Polo (в прошлом году её серьёзно обновили): она сумела нарастить продажи на 4,2% и поднялась в первую пятёрку рейтинга автомобилей. В десятке (на 9 месте) числится кроссовер Tiguan, чей показатель снизился более чем на 11%.
Входящий в состав концерна VW бренд Skoda располагается на шестом месте в рейтинге популярных марок (94 632 шт., +7%). Самая популярная модель – всё тот же Rapid (пережил рестайлинг в 2020-ом), правда, лифтбек «сполз» с 11 строчки на 15-ую. Хоть в АЕБ не стали сравнивать показатели продаж двух последних лет, мы всё-таки полюбопытствовали: оказалось, что Рапид за год потерял 25,2%. Более чем на 20% просели продажи Octavia и почти на 18% – Kodiaq (второй при этом сумел забраться на пару строчек выше – на 20-ую).
|Место
|Модель
|Продажи в 2020 году, шт.
|Продажи в 2019 году, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|126 112
|135 831
|-7,2
|2
|Lada Vesta
|107 281
|111 459
|-3,7
|3
|Kia Rio
|88 064
|92 475
|-4,8
|4
|Hyundai Creta
|73 537
|71 487
|+2,9
|5
|VW Polo
|58 455
|56 102
|+4,2
|6
|Hyundai Solaris
|49 280
|58 682
|-16,0
|7
|Lada Largus
|37 166
|43 123
|-13,8
|8
|Toyota RAV4
|36 433
|30 627
|+19,0
|9
|VW Tiguan
|32 982
|37 242
|-11,4
|10
|Renault Logan
|32 628
|35 391
|-7,8
|11
|Renault Duster
|31 640
|39 031
|-18,9
|12
|Lada 4x4
|29 089
|31 923
|-8,9
|13
|Kia Sportage
|28 190
|34 370
|-18,0
|14
|Toyota Camry
|27 373
|34 017
|-19,5
|15
|Skoda Rapid
|26 267
|-
|-
|16
|Renault Sandero
|26 038
|30 496
|-14,6
|17
|Nissan Qashqai
|22 110
|25 158
|-12,1
|18
|Hyundai Tucson
|22 107
|22 753
|-2,8
|19
|Skoda Octavia
|21 622
|27 161
|-20,4
|20
|Skoda Kodiaq
|20 578
|25 069
|-17,9
|21
|Renault Kaptur
|20 284
|25 799
|-21,4
|22
|Nissan X-Trail
|20 237
|20 915
|-3,2
|23
|Mazda CX-5
|20 033
|22 565
|-11,2
|24
|Lada Xray
|19 286
|28 967
|-33,4
|25
|Mitsubishi Outlander
|17 836
|23 894
|-25,4
Следом в годовом списке марок идёт Toyota с результатом 91 598 проданных в РФ машин (-12%). Бизнес-седан Camry переместился на строчку вниз (на 14-ую), тогда как кроссовер RAV4 ощутимо увеличил показатель: за 2020-ый он не только показал самый ощутимый прирост из всего списка бестселлеров (на 19%!), но и сумел перепрыгнуть с 15 места сразу на 8-ое. Напомним, «Рафик» сменил поколение в РФ в октябре 2019-го, с тех пор его продажи заметно выросли.
На восьмой строке рейтинга марок располагается Nissan (56 352 шт., -13%). Здесь в ТОП-25 числятся два бестселлера бренда – Qashqai (17 строка) и X-Trail (22 место). Причём, если первый за год поднялся с 21 позиции, то второго в списке и вовсе не было. Отметим, в первую десятку брендов входят также ГАЗ (51 169 шт., -20%) и BMW (42 721 шт., +3%). Кстати, в декабрьский ТОП-25 неожиданно вошёл баварский кроссовер X5 (2380 экземпляров, что более чем в 5 раз превышает показатель декабря 2019-го).
В ТОП-25 также входят завсегдатаи японских брендов – Mazda CX-5 (23 место) и Mitsubishi Outlander (25-ое). По сравнению с 2019 годом они поменялись строчками. В рейтинге марок Мазда располагается на 14 позиции (26 392 шт., -14%), а Митсубиши – на 13-ой (28 153 шт., -30%).
В АЕБ отметили, что от российского авторынка не стоит ждать значительных изменений в 2021 году. По прогнозам, продажи новых легковых и лёгких коммерческих машин вырастут на 2,1% (количественный прирост составит около 33 тыс. единиц). Предполагается, что в целом дилеры в текущем году реализуют 1 632 000 автомобилей.
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