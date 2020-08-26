Выход на рынок нового автомобиля, относящегося к массовому сегменту, – всегда событие. А если это ещё и смена поколения после 10 лет на конвейере… Множество внимательных взглядов, которые буквально притягивали к себе новые Volkswagen Polo во время тест-драйва по дорогам Ленинградской области и Карелии, удивления не вызывает. Что поменялось?

Прежде всего следует отметить, что говорить о радикальной смене поколений все же не стоит. Новый Polo построен все на той же платформе A05, она же – PQ25, что и все предыдущие версии, выпускавшиеся с 2009 года. Скорее стоит говорить о рестайлинге, но о рестайлинге очень глубоком, затронувшем не только светотехнику, пластиковый обвес и какие-то элементы интерьера, но и структуру кузова. До недавнего времени мы четко знали, что у нас в стране, на заводе Volkswagen Group в технопарке «Грабцево» под Калугой, делают Polo sedan. А есть еще европейские Polo, с кузовом хэтчбек, которые до 2014 года можно было официально купить в дилерских центрах, но и теперь можно заказать у серых дилеров.



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Для тех же, кто хочет что-то более практичное, но выглядящее не менее солидно и по техническим параметрам не отличающееся, есть Skoda Rapid, которую собирают в том же Грабцево, причем на том же самом конвейере. Теперь потенциальному покупателю придется выбирать между лифтбеком… и лифтбеком, потому что типы кузова у Polo и Rapid идентичные.



Škoda Rapid 2020

С переходом на каждую следующую ступень развития Поло несколько прибавил в размерах. Новый Polo длинней седана на 79 мм, шире на 7 мм и выше на 4 мм. По этим параметрам он догнал новый Rapid (хотя по длине кузова чешский братец все же опережает немецкого на 16 мм). Но остальные размеры совпадают полностью – инженеры Volkswagen Group унифицировали главные «доходообразующие» модели российского рынка по силовой структуре кузовов, а чем больше унификация, тем меньше расходы на производство.

С точки зрения потребителя куда важнее то, что Polo сравнялся с Rapid по объему багажника (у обеих моделей он составляет внушительные 530 литров и еще более внушительные 1460 л со сложенными задними сиденьями). Не менее важно и то, что укладывать чемоданы, сумки и коробки в багажник лифтбека не в пример удобней, чем пропихивать эту же поклажу в зев грузового отделения седана. Опять же, массивные подъемные дуги крышки объем не крадут…

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Еще один очень важный для России момент – новый Polo подтянулся и по величине дорожного просвета. Казалось бы, какая разница: 163 мм или 170? Всего-то 7 мм… Но в массе ситуаций именно эти 7 мм и будут определять, сможет ли автомобиль проехать по грунтовке на дачу или выехать с заснеженной парковки.



Что поменялось в плане деталей экстерьера? Изменилась форма как переднего, так и заднего бамперов, на капоте появились два дополнительных ребра, фальшрешетка радиатора выглядит теперь в стиле «европейского» и «бразильского» Polo VI поколения (того, что уже построен на модульной платформе MQB). В местах, где мы привыкли видеть противотуманные фары, теперь стоят решетки-заглушки: новые светодиодные фары совместили функции головного освещения со «всепогодным» и обладают теперь функционалом противотуманных фар. Совершенно иначе оформлена и задняя светотехника: фонари изменили форму и рисунок свечения, причем часть фонарей разместилась на крышке багажника. На заднем бампере появились две хромированных законцовки выхлопных труб, но это – чистой воды декорация, дизайнерская деталь. Оставишь автомобиль с включенным двигателем, приглядишься – а из этих хромированных патрубков даже парок не идет, настоящий выхлоп выведен под бампер.

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Еще одно отличие в глаза не бросается, но с ним столкнется каждый владелец нового Polo. У седана клавиша, открывающая замок багажника, располагалась традиционно, в нише над номерным знаком. У нового на этом месте просто гладкий металл. Чтобы открыть багажник, нужно нажать на верхний край круглой эмблемы с логотипом, и она, отклонившись, превратится в своеобразную ручку, которую и надо потянуть вверх. Но на этом функции этого кругляша не заканчиваются: именно за ним прячется камера заднего вида. Соответственно, даже при маневрах на полянке после поездки по мокрой и грязной дороге вы видите на экране заднего обзора не смутные размытые пятна, а четкую картинку, поскольку объектив камеры остался чистым!

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Хватает новаций и в салоне. Руль остался прежним – относительно небольшим по диаметру, с удобным сечением, не вызывающими раздражение наплывами на 2 и 10 часов и усеченным нижним сегментом. В отличие от «баранки» в Skoda Rapid, руль здесь остался трехспицевым, но это ничему не мешает. Некоторые проблемы может вызвать перегруженность спиц кнопками и клавишами. Прямо скажу: разбираться с их функциями на ходу не слишком уж удобно. Есть вопросы и к логике их размещения: например, почему переключение треков осуществляется кнопками на правой спице, а громкость – на левой? Не логичней ли было все функции, относящиеся к аудиосистеме, собрать в одном месте? Клавиша, включающая обогрев руля (да, Polo обзавелся, наконец, этой исключительно полезной и приятной в наших условиях функцией), расположена на правой спице, в куче клавиш, отвечающих за медиасистему и виртуальную приборную панель, и нажать ее случайно – проще простого.



К взаимному расположению органов управления у меня никаких вопросов нет. Немцы традиционно относились и относятся к этому вопросу очень серьезно. Единственное замечание: мне, с моим не самым большим в наши времена ростом в 182 см, пришлось отодвигать водительское кресло до упора. В сочетании с регулируемой по углу и вылету рулевой колонкой этого вполне хватило для того, чтобы занять удобное положение, но что делать людям типа «Дядя, достань воробушка»?

Дисплей медиасистемы сместился с центральной консоли вверх и оформлен теперь в виде отдельного планшета, с расположенными по краям сенсорными кнопками главных функций. Наверное, это правильно: расположенный вертикально экран точно будет меньше бликовать, чем наклоненный вперед дисплей предыдущей версии автомобиля. Для нового Polo предлагается два варианта головного устройства: с диагональю 6,5 и 8,0 дюймов. Устройство унифицировано с Rapid, поддерживает Carplay и Android Auto, не имеет собственной навигационной системы, зато предлагает два слота современного формата USB-C.

Кстати, общая архитектура передних панелей Rapid и Polo тоже унифицировалась, хотя конкретное оформление и различается. Мягкого пластика нет, только софт-лук, но декоративные вставки «под карбон» выглядят весьма энергично и авантажно.

Приборная панель теперь цифровая – Volkswagen почему-то гордится тем, что первым применил такую конструкцию на бюджетниках В-класса, на деле же никаких инноваций нет – это самый обычный дисплей с весьма ограниченными возможностями по настройке.

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А вот в техническом оснащении автомобиля, да и в поведении его на дороге ровным счетом ничего не изменилось. Новый Polo может оснащаться двумя типами двигателей, атмосферным 1,6 MPI (в двух вариантах форсировки, мощностью 90 и 110 л.с.) и 125-сильным турбомотором 1,4 TSI, оба – хорошо знакомой серии ЕА211. При этом 90-сильные версии оснащаются только МКП, 110-сильные – МКП или японской гидромеханикой Aisin, а версии со 125-сильным турбомотором – только семиступенчатым роботом DSG. Ну прямо как в советской столовой: можно выбрать тефтели с рисом или котлеты с макаронами…

Первый участок маршрута, от Санкт-Петербурга до Сортавалы, я провел за рулем автомобиля с двигателем 1,4 TSI. Понятно, что в линейке Polo такие версии – самые дорогие, цены на них стартуют с 1 069 900 рублей (в комплектации Status) и доходят до 1 209 900 рублей. Но те из будущих покупателей, кто решится раскошелится, будут наслаждаться живым и динамичным характером своего автомобиля. И дело даже не в большей на 15 л.с. мощности, а в кривой крутящего момента двигателя CZCA с турбиной TD025 M2 и одним фазовращателем, который начинает выдавать 200 Нм уже при 1400 об/мин.

За годы выпуска немцы довели DSG7, избавили коробку от дерганья в среднем диапазоне скоростей. Но, как говорится, «ложечки нашлись, а осадок остался», и, скорее всего, через несколько лет, когда настанет пора менять автомобиль, владельцы столкнутся с определенными проблемами при перепродаже.

Зато никаких сложностей с обгонами, а на 121-й трассе это важно, особенно на участке после Приозерска. Здесь двухполосная дорога на протяжении 150 километров петляет вдоль берегов Ладоги. Мест для обгона не так уж и много, закрытых поворотов – наоборот, очень много, а встречный трафик вполне себе присутствует. Тем ценнее возможность высунуться из-за фуры, нажать на педаль и буквально выстрелить по встречке, обойдя разом два, а то и три грузовика. В конце такого маневра цифровой спидометр показывает, что вы умудрились набрать 140-150 км/час, так что сразу тормозим до безопасного уровня 90+18.

Характер Polo со 110-сильным 1,6 MPI совсем другой. Двигатель CWVA хотя и относится к тому же семейству EA211, что и 1,4 TSI, имеет классический атмосферный характер. Чтобы он вышел на пик крутящего момента (который, кстати, равен всего 155 Нм), мотор нужно раскрутить до 3800 оборотов в минуту, а это значит, что для того чтобы равномерно движущийся на трассовой скорости автомобиль сколь-нибудь энергично ускорился, классическому автомату нужно сбросить как минимум пару передач вниз. Но сообразить, что от него требуется, электронный мозг коробки может очень не сразу. Вот и возникают обидные ситуации: педаль газа уже пару секунд как в полу, а автомобиль все еще не начал разгон. Затем рост оборотов, истошный рев из-под капота, а тяги-то все равно не хватает. Скорость растет медленно, а доступное для обгона окошко вот-вот закроется… Словом, обгоны нужно планировать очень тщательно, а иногда и наступать на горло собственному темпераменту. Коли суждено пару десятков километров ехать за грузовиком – что делать, будем ехать за грузовиком и наслаждаться окружающей природой.

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При этом к управляемости никаких вопросов. Более того, если переключиться в ручной режим и держать двигатель «в тонусе», то на извилистой дороге можно поспорить и с куда более мощным и динамичным автомобилем (если впереди никто не мешает). Например, я несколько десятков километров ехал в паре с Porsche Cayenne, который на прямых, естественно, с легкостью меня догонял, но на участках со связками крутых поворотов мгновенно отставал на несколько сот метров. Но вот алгоритм управления режимами автомата Aisin 09G (AQ160) оказался для меня несколько непривычным, хотя на моем личном автомобиле также стоит шестиступенчатый автомат той же фирмы. Так вот, я привык, что для перехода в ручной режим нужно потянуть селектор влево, к себе, а тут – наоборот, вправо, от себя! А вот движение рычагом, находящемся в левом положении, назад, на себя, переключает коробку из режима Drive в Sport и обратно. В итоге я в какой-то момент забылся, двинул рычаг вправо (собственно, для отключения спортрежима), и понял, что сделал что-то не то, только по истошному вою мотора.

Насколько мне понравилась работа подвески Polo на асфальте, настолько же не впечатлила она меня на грейдере. Увы, уже на скорости 60-70 км/час автомобиль начинает «плавать», а на гребенке его откровенно переставляет. Жестко, некомфортно, а пытаться проходить повороты в раллийном стиле как-то не хочется по причине опасения, что тяги в поворотах все-таки не хватит, тем более что на грейдере я оказался, управляя 110-сильной машиной с гидромеханикой.

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В заключение осталось разобраться в главном вопросе – стоимости. Цены на новый Polo стартуют с отметки 792 000 рублей. Столько будет стоить «пустой» автомобиль, с 90-сильным двигателем и механикой, в базовой комплектации Origin, для которой недоступны ни пакеты, ни отдельные опции. Это существенно дороже аналогичной комплектации Conceptline предыдущего Polo седан, которая стоит 716 900, и практически столько же, сколько седан с таким же мотором и коробкой в комплектации Trendline. Кто будет покупать такие машины? Наверняка – таксопарки, ну и самые экономные из провинциальных клиентов, которые в любом случае хотят видеть себя за рулем автомобиля немецкой марки.

Следующая комплектация нового Polo носит название Respect. В ней появляются обогревы передних сидений, форсунок и боковых зеркал, а также кондиционер. Стоить такие автомобили будут 837 900 (с 90-сильным 1,6 MPI и механикой), 877 900 (с механикой и 110-сильным двигателем) и 927 900 (если 1,6-литровый мотор работает в паре с автоматом Aisin). Кроме того, оснащенность можно повысить за счет пакетов опций: «Зимнего» (климатическая установка, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, всего на 21 500 руб.), «Безопасность» (дисковые тормоза сзади, боковые подушки безопасности, противоугонная система – всего на 19 500 руб.) и «Комфорт» (датчики парковки, мультируль, центральный подлокотник с боксом – плюс 27 500 руб.).



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Прайс-лист следующей комплектации, Status, начинается с 971 900 руб (за автомобиль со 110-сильным мотором и механикой), но уже на версии с таким же двигателем и автоматом он переваливает за миллион (точнее, такой автомобиль стоит 1 021 900). Версия с 1,4 TSI и DSG7 еще дороже – 1 069 900. В базовое оснащение комплектации входит кожаный мультируль с подогревом, климатическая установка, круиз-контроль, медиасистема с 6,5-дюймовым дисплеем и легкосплавные диски. Оснащенность таких машин можно «добить» все теми же тремя пакетами «Зимний», «Безопасность» и «Комфорт» (правда, состав этих пакетов будет несколько иным), пакетом «Мультимедиа» (в который входит 8-дюймовый сенсорный экран, камера заднего вида и USB-слоты для задних пассажиров) и пакетом «Обзор и освещение» (в который входят светодиодные фары с всепогодным освещением, а также датчики дождя и света). Стоимость пакетов для комплектации Status 23 900, 28 500, 22 900, 28 500 и 40 500 рублей соответственно. Кроме того, есть и отдельные опции – например, можно доплатить 25 900 рублей и оснастить свою машину цифровой приборной панелью. Что-то мне подсказывает, что именно на эту комплектацию и придется основной объем продаж новинки, поскольку именно она подразумевает максимальную возможность «финансового маневра» и позволяет заплатить за то, что тебе хочется, равно как и не платить за те опции, которые кажутся лишними.

Потому что практически все опции, которые покупатель комплектации Status может выбирать отдельно или в составе пакетов, уже включены в базовую цену комплектации Exclusive (1 111 900 за 110-сильный мотор и механику, 1 161 900 за такой же двигатель с автоматом и 1 209 900 за турбомотор в паре с DSG7). Пакетов для Exclusive предусмотрено только два, «Безопасность» (в который входит противоугонная система, а также боковые подушки и шторки) за 28 500 и «Комфорт» за 26 900, в составе которого – система распознавания усталости водителя, пассажирское сиденье с регулировкой по высоте, подогрев задних сидений и камера заднего вида, а также мелочи вроде текстильных ковриков и сетки для крепления груза в багажнике. Эта комплектация тоже найдет своего покупателя, хотя их, конечно же, будет несколько меньше.



Мне же интересно другое. В прошлом году VW Polo (еще седан) серьезно обогнал Skoda Rapid по объему продаж, которые составили 56 102 и 35 121 автомобиль соответственно. И это несмотря на полное сходство технических характеристик, причем по тому же объему багажника и практичности Rapid однозначно превосходил немецкого братца. А вот что будет теперь, когда появились автомобили с практически одинаковыми кузовами? Кто у кого будет отъедать рыночную долю? Вопрос, в сути, достаточно академический, все равно все деньги пойдут в один карман, но ведь интересно же!