Представлены новый V8 и гибридная коробка передач для будущего суперкара Lotus Type 135

Компания Horse Powertrain представила силовой агрегат будущего гибридного суперкара Lotus Type 135, который с высокой вероятностью получит историческое имя Esprit. На рынок этот суперкар должен выйти в 2028 году.

Суперкар Lotus Type 135 с бензиновым двигателем V8 в составе гибридной силовой установки был официально анонсирован в мае этого года, когда компания Lotus представила новую стратегию развития под названием Focus 2030. До премьеры Lotus Type 135 ещё далеко, но постепенно раскрываются новые подробности об этом суперкаре. Сегодня представлен его силовой агрегат (двигатель и коробка передач), разработанные компанией Horse Powertrain.

Тизер Lotus Type 135

Horse Powertrain — это оформленное в 2024 году совместное предприятие французской Renault Group (ей принадлежат 45%), холдинга Geely (45%) и нефтехимической компании Aramco из Саудовской Аравии (10%). Horse Powertrain занимается разработкой и производством двигателей внутреннего сгорания (бензиновых, дизельных, спиртовых, газовых), коробок передач и гибридных силовых установок. Представленный сегодня бензиновый двигатель Horse W40 — первый V8 в портфолио Horse Powertrain.

Двигатель Horse W40

Двигатель Horse W40 разработан не специально для Lotus Type 135, но британский суперкар будет одним из его первых носителей. В пресс-релизе сказано, что Horse W40 прекрасно подойдёт не только спорткарам, но и пикапам и внедорожникам, так как конструкция двигателя обеспечивает очень большой крутящий момент на низких оборотах. При рабочем объёме 4,0 л двигатель Horse W40 весит всего 200 кг. Два турбокомпрессора установлены в развале блока цилиндров и имеют укороченные впускные каналы. Впрыск топлива — непосредственный (в камеры сгорания). Максимальная мощность превысит 500 кВт (680 л.с.), максимальный крутящий момент — 800 Нм. Пока это все подробности.

В целом по картинкам нетрудно заметить, что Horse W40 — это родственный двигатель по отношению к новому 3,0-литровому V6, известному как Horse W30 и представленному весной этого года. Двигателем Horse W30 будут оснащаться младшие версии суперкара Lotus Type 135, а топ-версия получит Horse W40. В отличие от двигателя Horse W30, который подходит как для продольной, так и для поперечной установки, двигатель Horse W40 разработан только для продольных компоновок.

Гибридная коробка передач Horse 8LDCT

В паре с двигателем Horse W40 на Lotus Type 135 будет работать новая 8-ступенчатая роботизированная коробка передач Horse 8LDCT с двумя сцеплениями, в которую интегрирован электромотор (его характеристики пока не раскрыты). Эта коробка очень «скорострельная» (передачи переключаются менее чем за 20 мс) и рассчитана на крутящий момент до 1050 Нм. Максимальная совокупная мощность гибридной силовой установки Lotus Type 135 с двигателем Horse W40 превысит 1000 л.с., при этом масса суперкара не должна превышать 1500 кг.

Двигатель Horse W40, состыкованный с гибридной коробкой передач Horse 8LDCT

Минувшим летом британский журнал Autocar сообщал со ссылкой на гендиректора Lotus Фэна Цинфэна, что суперкар Type 135 может получить имя Esprit от одноимённой модели, снятой с производства в 2004 году. Также Type 135 прочат посадочную формулу 1+2 с водителем по центру, как у McLaren F1, потому что она снимает проблему адаптации машины под левостороннее и правостороннее движение. Что до цены Lotus Type 135, то, как сказал Фэн Цинфэн, она будет на уровне Ferrari 849 Testarossa, то есть в районе 450 000 — 500 000 евро. Производиться Type 135 будет на исторической фабрике Lotus в британском Хетеле (графство Норфолк).