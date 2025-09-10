Ferrari 849 Testarossa: легендарное имя и знакомая plug-in гибридная силовая установка

Новый среднемоторный гибридный суперкар Ferrari 849 Testarossa представлен сразу в версиях купе и спайдер (фактически это купе-кабриолет), максимальная совокупная отдача его силовой установки составляет 1050 л.с., разгон до «сотни» занимает менее 2,3 с, максимальная скорость — более 330 км/ч.

Представленный в 2019 году Ferrari SF90 Stradale стал первым подключаемым гибридом в истории Скудерии, а Ferrari 849 Testarossa — это, по сути, эволюция SF90 Stradale: новинка построена на той же платформе, но выглядит совершенно иначе, так как практически все наружные кузовные панели новые, исходник в Ferrari 849 Testarossa выдают только передние стойки, крыша и дверные проёмы.

Имя Testarossa в массовом сознании ассоциируется в первую очередь с эффектным среднемоторным супекраром из 1980-х с его легендарными «тёрками для сыра» на боковинах, но Ferrari 849 Testarossa такие «тёрки» не достались: новый суперкар имеет довольно лаконичный декор, его едва ли не единственной запоминающейся чертой стали аэродинамические «трамплины» на корме, напоминающие о гоночных спортпрототипах конца 1960-х — начала 1970-х. Габаритная длина Ferrari 849 Testarossa — 4718 мм, ширина — 2304 мм, высота — 1225 мм (у версии Spider — 1186 мм), колёсная база — 2650 мм. Штатная размерность шин — 265/35 R 20 спереди и 325/30 R 20 сзади.

Новое аэродинамическое оперение, в которое по-прежнему входит активная центральная секция заднего спойлера, генерирует до 415 кг прижимной нагрузки на скорости 250 км/ч, что примерно на 20% больше, чем у SF90, при этом эффективность охлаждения силового агрегата и тормозов увеличена на 15%. Заявленная сухая масса купе не изменилась по сравнению с моделью SF90 — 1570 кг (у версии Spider —1660 кг), но это если включить в оснащение все облегчающие опции.

Главной облегчающей опцией является пакет Assetto Fiorano (им оснащена серая машина на фотографиях): он уменьшает массу суперкара на 30 кг благодаря более широкому использовании в конструкции кузова титана и углепластика, облегчённым сиденьям и углепластиковым колёсным дискам. В пакет Assetto Fiorano также входят более агрессивное аэродинамическое оперение с фиксированными антикрылышками над кормовыми «трамплинами» и жёсткие гоночные амортизаторы Multimatic вместо стандартных адаптивных MagneRide.

В салоне Ferrari 849 Testarossa тоже «торчат уши» модели SF90, но эргономика стала немного лучше благодаря отказу на руле от сенсорных панелей в пользу обычных физических клавиш, притом что панели управления светом и микроклиматом остались сенсорными. Селектор режимов трансмиссии переехал вверх поближе к рулю и крепится к составной углепластиковой рамке, которая как бы опоясывает место водителя. Единственному пассажиру выделили собственный штурманский экранчик, на который выводятся основные динамические характеристики автомобиля. Объём багажника, расположенного в передней части кузова, — 68 л.

Силовая установка Ferrari 849 Testarossa устроена принципиально так же, как у SF90, но все компоненты модернизированы, в том числе система охлаждения с более эффективными радиаторами. 4,0-литровый бензиновый V8 получил новые турбокомпрессоры, новые головки блока и новую инконелевую систему выхлопа, а блок цилиндров теперь частично изготовлен из переработанного алюминия. Обновлённый V8 выдаёт 830 л.с. при 7500 об/мин и 842 Нм при 6500 об/мин (у SF90 было 780 л.с. и 800 Нм), максимальная частота вращения коленвала — 8300 об/мин. Вся мощность от ДВС передаётся на задние колёса через 8-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями и управляемый электроникой самоблокирующийся дифференциал. Объём топливного бака — 74 л.

Три электромотора по-прежнему совокупно выдают 220 л.с., но рекуперация, как утверждается, стала более эффективной. Два электромотора вращают передние колёса, а третий вживлён между ДВС и коробкой передач. Ёмкость тяговой батареи, размещённой поперечно за сиденьями, уменьшена с 7,9 до 7,45 кВт·ч, но запас хода на электротяге прежний — 25 км. Предполагается, что ответственный владелец Ferrari 849 Testarossa, желающий поменьше нагружать природу углеродным следом, будет регулярно заряжать батарею от внешнего источника, но острой необходимости в этом нет, достаточный уровень заряда можно поддерживать за счёт генерации электроэнергии на борту. Максимальная совокупная мощность силовой установки Ferrari 849 Testarossa — 1050 л.с. (у SF90 было 1000 л.с.).

Шасси, разумеется, тоже подверглось ревизии. Установлены более крупные карбон-керамические тормоза и более эффективные колодки: диаметр передних тормозных дисков — 410 мм, задних — 372 мм. Управление тормозами реализовано «по проводам» ради максимально быстрого срабатывания привода, но Ferrari обещает при этом образцовую обратную связь. Ездовой динамикой заведует проактивная электронная система FIVE (Ferrari Integrated Vehicle Estimator), измеряющая кучу различных показателей в режиме реального времени и выбирающая оптимальные настройки всех систем буквально для каждого поворота — водителю нужно лишь более менее точно крутить рулём.

Заказы на Ferrari 849 Testarossa в континентальной Европе уже принимаются, но производство и поставки начнутся только в следующем году. Купе обойдётся минимум в 460 000 евро, спайдер стоит от 500 000 евро, за пакет Assetto Fiorano нужно выложить ещё 52 500 евро.