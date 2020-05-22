Легендарная Ferrari Testarossa с маленьким пробегом выставлена на продажу

Testarossa — одна из самых узнаваемых и массовых моделей Скудерии, но найти сегодня на вторичном рынке экземпляр в отличном состоянии и с маленьким пробегом очень сложно. Коллекционный вариант 1991 года выпуска, у которого на одометре всего 5240 миль (8433 км) будет выставлен конце октября на аукционе RM Sotheby's в американском городе Элкхарт, штат Индиана.

Дебютировавшая в 1984 году Testarossa сменила в модельной линейке Ferrari купе Berlinetta Boxer — один из самых быстрых суперкаров 70-х. По сути, Testarossa была эволюцией Berlinetta Boxer — та же принципиальная среднемоторная компоновка, та же подвеска на двойных поперечных рычагах неравной длины «по кругу» и четырьмя амортизационным стойками на заднем мосту, тот же 12-цилиндровый «оппозитник» с формульной родословной.

Главным техническим новшеством стала изменённая система охлаждения: вместо одного переднего радиатора, из-за трубопроводов к которому салон Berlinetta Boxer сильно нагревался, установлены два перед задними колёсами. Расположены они под углом, что определило очень широкую и запоминающуюся корму Testarossa. Воздуховоды прикрывали характерные «тёрки для сыра» — ещё одна визитная карточка Testarossa, этот же мотив использован в оформлении задней светотехники.



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Если Berlinetta Boxer была образцом элегантности, то Testarossa выглядит тяжеловато, её дизайн многим казался спорным, неорганичным, но со временем он всё же стал каноническим и поспособствовал долгой конвейерной жизни этой модели: до 1992 года она была известна как Testarossa, затем после лёгкого рестайлинга — как 512 TR, после 1994-го — как F512 M. Совокупно за двенадцать лет выпуска было изготовлено около десят тысяч экземпляров.



Выставленный на аукционе RM Sotheby's экземпляр 1991 года выпуска — это именно Testarossa, одна из последних с таким именем. Машина является частью знаменитой Elkhart Collection, принадлежавшей обанкротившемуся бизнесмену Наджибу Хану. До попадания в Elkhart Collection у этой Тестароссы были два владельца, и оба обращались с машиной очень бережно, поэтому состояние практически идеальное: краска родная, салон как новый, есть лишь лёгкие следы износа в ходовой части.



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Атмосферный «боксер» с 4943 «кубиков» рабочего объёма выдаёт максимальные 390 л.с. при 6300 об/мин и 490 Нм при 4500 об/мин. Коробка передач — 5-ступенчатая механическая. До первой «сотни» Testarossa разгоняется за 5,8 с, максимальная скорость — 290 км/ч. Сухая масса автомобиля — 1504 кг.



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Угловатый салон с кремовой кожаной обивкой — настоящая классика 80-х. Сегодня его заваленное вперёд рулевое колесо многим покажется странным, но 35 лет назад автомобильная пресса и эксперты отмечали, что по сравнению с моделями Lamborghini в салоне Testarossa очень удобно и просторно, обзорность с места водителя превосходная. В управлении однако требовалась известное мастерство: тяжёлая корма так и норовила сорваться в занос, и ловить её приходилось вручную, ведь никаких электронных помощников тогда не было.



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Сегодня Ferrari Testarossa, безусловно, станет украшением любой автомобильной коллекции. В аукционном экземпляре может смутить разве что оцифровка спидометра в милях и прочие особенности адаптации для американского рынка, но едва ли в ближайшее время где-нибудь на торгах всплывёт аналогичная по техническому состоянию и пробегу «европейка».

