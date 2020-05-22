Классика ×
  • Легендарная Ferrari Testarossa с маленьким пробегом выставлена на продажу

Легендарная Ferrari Testarossa с маленьким пробегом выставлена на продажу

22.05.2020 70 0 0

Testarossa — одна из самых узнаваемых и массовых моделей Скудерии, но найти сегодня на вторичном рынке экземпляр в отличном состоянии и с маленьким пробегом очень сложно. Коллекционный вариант 1991 года выпуска, у которого на одометре всего 5240 миль (8433 км) будет выставлен конце октября на аукционе RM Sotheby's в американском городе Элкхарт, штат Индиана.

 

Дебютировавшая в 1984 году Testarossa сменила в модельной линейке Ferrari купе Berlinetta Boxer — один из самых быстрых суперкаров 70-х. По сути, Testarossa была эволюцией Berlinetta Boxer — та же принципиальная среднемоторная компоновка, та же подвеска на двойных поперечных рычагах неравной длины «по кругу» и четырьмя амортизационным стойками на заднем мосту, тот же 12-цилиндровый «оппозитник» с формульной родословной.

Главным техническим новшеством стала изменённая система охлаждения: вместо одного переднего радиатора, из-за трубопроводов к которому салон Berlinetta Boxer сильно нагревался, установлены два перед задними колёсами. Расположены они под углом, что определило очень широкую и запоминающуюся корму Testarossa. Воздуховоды прикрывали характерные «тёрки для сыра» — ещё одна визитная карточка Testarossa, этот же мотив использован в оформлении задней светотехники.

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9

Если Berlinetta Boxer была образцом элегантности, то Testarossa выглядит тяжеловато, её дизайн многим казался спорным, неорганичным, но со временем он всё же стал каноническим и поспособствовал долгой конвейерной жизни этой модели: до 1992 года она была известна как Testarossa, затем после лёгкого рестайлинга — как 512 TR, после 1994-го — как F512 M. Совокупно за двенадцать лет выпуска было изготовлено около десят тысяч экземпляров.

Выставленный на аукционе RM Sotheby's экземпляр 1991 года выпуска — это именно Testarossa, одна из последних с таким именем. Машина является частью знаменитой Elkhart Collection, принадлежавшей обанкротившемуся бизнесмену Наджибу Хану. До попадания в Elkhart Collection у этой Тестароссы были два владельца, и оба обращались с машиной очень бережно, поэтому состояние практически идеальное: краска родная, салон как новый, есть лишь лёгкие следы износа в ходовой части.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Атмосферный «боксер» с 4943 «кубиков» рабочего объёма выдаёт максимальные 390 л.с. при 6300 об/мин и 490 Нм при 4500 об/мин. Коробка передач — 5-ступенчатая механическая. До первой «сотни» Testarossa разгоняется за 5,8 с, максимальная скорость — 290 км/ч. Сухая масса автомобиля — 1504 кг.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Угловатый салон с кремовой кожаной обивкой — настоящая классика 80-х. Сегодня его заваленное вперёд рулевое колесо многим покажется странным, но 35 лет назад автомобильная пресса и эксперты отмечали, что по сравнению с моделями Lamborghini в салоне Testarossa очень удобно и просторно, обзорность с места водителя превосходная. В управлении однако требовалась известное мастерство: тяжёлая корма так и норовила сорваться в занос, и ловить её приходилось вручную, ведь никаких электронных помощников тогда не было.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Сегодня Ferrari Testarossa, безусловно, станет украшением любой автомобильной коллекции. В аукционном экземпляре может смутить разве что оцифровка спидометра в милях и прочие особенности адаптации для американского рынка, но едва ли в ближайшее время где-нибудь на торгах всплывёт аналогичная по техническому состоянию и пробегу «европейка».

купе спортивные авто суперкары классика Ferrari

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Нет возможности, но есть желание: как самому собрать простой толщиномер Сейчас мало кто согласен покупать машину, довольствуясь беглым внешним осмотром. Дотошные покупатели пользуются услугами профессиональных автоподборщиков, ездят на диагностику в сервисы, про... 279 0 1 22.05.2020
Статьи / Новинки Renault Kaptur 2020: платформа – старая, турбомотор и CVT – от Arkana. Атмосферный 2,0 – в утиль Главным достоинством нового «Каптюра» была заявлена «модульная SUV-платформа следующего поколения», однако, презентуя машину журналистам, в российском представительстве Renault благоразумно... 1807 4 0 21.05.2020
Статьи / Практика Топливо, запчасти и не только: какие запасы сделать на «черный день», а какие не стоит? Экономическая ситуация ухудшается, ползут вверх цены, растет риск потери работы... В этой ситуации у некоторых автовладельцев может возникнуть мысль сделать запас расходников для обслуживани... 599 1 3 21.05.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Покаяние, жадность и потенциальный культ: первый тест-драйв Peugeot Traveller 4x4 Российское представительство Peugeot-Citroen могло бы продавать свои калужские фургончики дешевле как минимум на полмиллиона рублей, если бы запустило грузопассажирскую версию. Тут вам и заг... 44950 13 14 10.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Тепловоз с V12: опыт владения Daimler Double Six LWB 1997 Наверное, это немного странно, но многие не очень понимают, почему Ягуар называется Даймлером и при чём тут Мерседес. На самом деле всё просто: Даймлер – это Ягуар на «максималках», а Мерсед... 41719 8 14 17.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Бес в ребро: опыт владения Cadillac Fleetwood 1994 года В те годы, когда весь мир уже привык к компактным, легким и экономичным машинам с ведущей передней осью, Кадиллак внезапно выпустил совершенно нехарактерный для трендов автопрома 90-х годов... 30409 18 1 03.01.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
82 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше