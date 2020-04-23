Классика ×
  • Всё, что нажито непосильным трудом: более 240 отнятых у бизнесмена машин пустят с молотка

Всё, что нажито непосильным трудом: более 240 отнятых у бизнесмена машин пустят с молотка

23.04.2020 1033 0 0

23-24 октября в американском городе Элкхарт, штат Индиана, состоится грандиозная распродажа содержимого гаража Elkhart Collection, который принадлежал обанкротившемуся бизнесмену Наджибу Хану. За некоторые лоты ожидается настоящая драка между автоколлекционерами.

 

Такое иногда случается: жил человек, крутился, выстраивал бизнес, богател, копил имущество, а потом раз, и всё погибло — где-то что-то не рассчитал, и длинная рука закона выгребает всё нажитое из карманов. Так, помнится, в 2016 году «простой итальянский охранник» Луиджи Кампьяно не смог договориться с налоговой службой и разом лишился своего богатства: 423 автомобиля, 155 мотоциклов, 184 велосипеда, 55 лодок, а ещё всякие санки, масштабные модели машин и поездов, мясорубки, резаки для мяса, секс-игрушки, видеокассеты с «клубничкой» — всё отняли! Распродажей занималась RM Sotheby's, опытная в таких делах компания. Ей же поручили «обналичить» коллекцию американского предпринимателя Наджиба Хана.

Мистер Хан был гендиректором компании Interlogic Outsourcing, предоставлявшей разного рода финансовые услуги. Сейчас его обвиняют в хищении миллионов долларов у клиентов, а контору подвергли процедуре банкротства. Чтобы расплатиться с кредиторами, имущество Хана нужно продать, и содержимое принадлежащего ему гаража Elkhart Collection тоже — только в нём в ходе инвентаризации выявлено 567 подлежащих реализации лотов, в том числе более 240 автомобилей, три десятка мотоциклов плюс грузовики, трейлеры, подъёмники, инструменты, запчасти, мебель, игрушки, велосипеды, винтажный тостер, печатная машинка, пылесос, неоновые и чугунные вывески, картины, книги, плакаты, ковры и многое другое. Среди примерно десятка детских педальных машинок есть советский «Москвич»! В общем, мистер Хан и синьор Кампьяно могли бы найти много общих тем для разговора…

Нас же интересует, разумеется, автомобильная часть коллекции, и здесь, надо сказать, нет «мусорных» экспонатов — всё достойно внимания собирателя, всё находится в хорошем состоянии. Взять хотя бы один из девяти изготовленных умопомрачительных Alfa Romeo TZ3 Stradale Zagato. Или смешную амфибию Amphicar 770. Или Auburn Eight Supercharged Speedster, который многие считают самым красивым автомобилем в мире.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

На одной только букве «А» можно залипнуть надолго, но в глубине каталога есть ещё «карлица» BMW Isetta 300, «гадкий утёнок» Citroën 2CV Sahara, DeLorean DMC-12, Ferrari Testarossa, Ford GT, Jaguar XJ220, Lamborghini Miura P400 S, несколько болидов NASCAR, Shelby Series 1, Tatra T87 и ещё десятки раритетов.

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10

Изначально провести распродажу Elkhart Collection планировалось 1-2 мая, но торги пришлось перенести на осень из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, так что у нас теперь есть время внимательно присмотреться к этой коллекции, и к наиболее интересным лотам мы ещё вернёмся — следите за обновлениями на нашем сайте.

авторынок ретроавтомобили классика

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Бизнес Не замарать «Красное знамя»! 10 миллиардов через «почтовый ящик» в США для FAW-Hongqi Безвестный адвокат из Рокфеллер-центра в Нью-Йорке действительно может оказаться самым настоящим «рокфеллером», но, скорее всего, только на бумаге. Чьи деньги он планирует инвестировать в эл... 109 0 0 27.04.2020
Статьи / Популярные вопросы Я мою машину у реки или во дворе: что мне будет? В теплый сезон некоторые автовладельцы любят повозиться с автомобилем, а некоторые – еще и сэкономить за счет самостоятельного ремонта и мойки. И несмотря на то, что всем известно о незаконн... 356 0 0 27.04.2020
Статьи / Технологии Как делают автобусы: экскурсия по заводу MAN в Анкаре Фраза «Кто видел один современный автомобильный завод – видел их все» давно стала общим местом, затертым трюизмом… Каюсь – и я ее написал не один раз. Казалось бы, завод, на котором делают а... 662 0 0 27.04.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Дороже заправить, чем отремонтировать: опыт владения Chevrolet Chevy Van 1993 года Я искренне сочувствую людям, которые переживают из-за роста цен на бензин. Чего скрывать: сам от этого страдаю. И тем более отрадно видеть героев, которые ради собственного удовольствия ездя... 77907 13 0 29.11.2019
Тест-драйвы / Тест-драйв Покаяние, жадность и потенциальный культ: первый тест-драйв Peugeot Traveller 4x4 Российское представительство Peugeot-Citroen могло бы продавать свои калужские фургончики дешевле как минимум на полмиллиона рублей, если бы запустило грузопассажирскую версию. Тут вам и заг... 43111 12 0 10.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Тепловоз с V12: опыт владения Daimler Double Six LWB 1997 Наверное, это немного странно, но многие не очень понимают, почему Ягуар называется Даймлером и при чём тут Мерседес. На самом деле всё просто: Даймлер – это Ягуар на «максималках», а Мерсед... 39696 7 0 17.01.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
81 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
Больше