Всё, что нажито непосильным трудом: более 240 отнятых у бизнесмена машин пустят с молотка

Такое иногда случается: жил человек, крутился, выстраивал бизнес, богател, копил имущество, а потом раз, и всё погибло — где-то что-то не рассчитал, и длинная рука закона выгребает всё нажитое из карманов. Так, помнится, в 2016 году «простой итальянский охранник» Луиджи Кампьяно не смог договориться с налоговой службой и разом лишился своего богатства: 423 автомобиля, 155 мотоциклов, 184 велосипеда, 55 лодок, а ещё всякие санки, масштабные модели машин и поездов, мясорубки, резаки для мяса, секс-игрушки, видеокассеты с «клубничкой» — всё отняли! Распродажей занималась RM Sotheby's, опытная в таких делах компания. Ей же поручили «обналичить» коллекцию американского предпринимателя Наджиба Хана.

Мистер Хан был гендиректором компании Interlogic Outsourcing, предоставлявшей разного рода финансовые услуги. Сейчас его обвиняют в хищении миллионов долларов у клиентов, а контору подвергли процедуре банкротства. Чтобы расплатиться с кредиторами, имущество Хана нужно продать, и содержимое принадлежащего ему гаража Elkhart Collection тоже — только в нём в ходе инвентаризации выявлено 567 подлежащих реализации лотов, в том числе более 240 автомобилей, три десятка мотоциклов плюс грузовики, трейлеры, подъёмники, инструменты, запчасти, мебель, игрушки, велосипеды, винтажный тостер, печатная машинка, пылесос, неоновые и чугунные вывески, картины, книги, плакаты, ковры и многое другое. Среди примерно десятка детских педальных машинок есть советский «Москвич»! В общем, мистер Хан и синьор Кампьяно могли бы найти много общих тем для разговора…



Нас же интересует, разумеется, автомобильная часть коллекции, и здесь, надо сказать, нет «мусорных» экспонатов — всё достойно внимания собирателя, всё находится в хорошем состоянии. Взять хотя бы один из девяти изготовленных умопомрачительных Alfa Romeo TZ3 Stradale Zagato. Или смешную амфибию Amphicar 770. Или Auburn Eight Supercharged Speedster, который многие считают самым красивым автомобилем в мире.

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На одной только букве «А» можно залипнуть надолго, но в глубине каталога есть ещё «карлица» BMW Isetta 300, «гадкий утёнок» Citroën 2CV Sahara, DeLorean DMC-12, Ferrari Testarossa, Ford GT, Jaguar XJ220, Lamborghini Miura P400 S, несколько болидов NASCAR, Shelby Series 1, Tatra T87 и ещё десятки раритетов.



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Изначально провести распродажу Elkhart Collection планировалось 1-2 мая, но торги пришлось перенести на осень из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, так что у нас теперь есть время внимательно присмотреться к этой коллекции, и к наиболее интересным лотам мы ещё вернёмся — следите за обновлениями на нашем сайте.

