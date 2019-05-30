Назад на переднем приводе: представлен 1000-сильный гиперкар Ferrari SF90 Stradale

Ferrari на переднем приводе?! Представьте себе, теперь возможно и такое. Самый мощный в истории Ferrari – это полноприводный plug-in гибрид, и с ним Скудерия освоила сразу несколько новых для себя технологий.

Удивительно, но Ferrari подключилась к розетке раньше, чем Lamborghini, у которой за спиной – вся технологическая мощь концерна Volkswagen с его неуёмным желанием стать крупнейшим на планете производителем электромобилей. Гибридный привод Скудерия освоила ещё на модели LaFerrari в 2013 году, а SF90 Stradale – первый подзаряжаемый от внешнего источника автомобиль марки Ferrari, да ещё к тому же и полноприводный. Электрическая часть силовой установки SF90 Stradale состоит из литий-ионной АКБ ёмкостью 7,9 кВт·ч, установленной за сиденьями, и трёх электромоторов совокупной мощностью 220 л.с. Один из них расположен между бензиновым двигателем и коробкой передач, как у LaFerrari, а два других вращают передние колёса, они же отвечают за рекуперативное торможение и езду задним ходом. На электротяге Ferrari SF90 Stradale может проехать до 25 км, при этом ведущими будут только передние колёса, а максимальная скорость ограничена на отметке 135 км. Предполагается, что владельцы будут использовать электрический режим исключительного для неспешного перемещения в городах и зонах «нулевого выхлопа» – например, на швейцарских горнолыжных курортах. У передних электромоторов собственный контур охлаждения, и на них завязана работа системы eSSC (electronic Side Slip Control), отвечающей за распределение мощности между колёсами и слаженную работу тормозных систем – электрической и традиционной дисковой. Тормозные диски, разумеется, карбон-керамические, от фирмы Brembo, причём суппорты передних сконструированы таким образом, чтобы максимально эффективно забирать воздух для охлаждения, подаваемый через каналы под фарами.

1 / 3 2 / 3 3 / 3