Назад на переднем приводе: представлен 1000-сильный гиперкар Ferrari SF90 Stradale

Назад на переднем приводе: представлен 1000-сильный гиперкар Ferrari SF90 Stradale

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Ferrari на переднем приводе?! Представьте себе, теперь возможно и такое. Самый мощный в истории Ferrari – это полноприводный plug-in гибрид, и с ним Скудерия освоила сразу несколько новых для себя технологий.
 

Удивительно, но Ferrari подключилась к розетке раньше, чем Lamborghini, у которой за спиной – вся технологическая мощь концерна Volkswagen с его неуёмным желанием стать крупнейшим на планете производителем электромобилей. Гибридный привод Скудерия освоила ещё на модели LaFerrari в 2013 году, а SF90 Stradale – первый подзаряжаемый от внешнего источника автомобиль марки Ferrari, да ещё к тому же и полноприводный. Ferrari_SF90_Stradale_1 Электрическая часть силовой установки SF90 Stradale состоит из литий-ионной АКБ ёмкостью 7,9 кВт·ч, установленной за сиденьями, и трёх электромоторов совокупной мощностью 220 л.с. Один из них расположен между бензиновым двигателем и коробкой передач, как у LaFerrari, а два других вращают передние колёса, они же отвечают за рекуперативное торможение и езду задним ходом. На электротяге Ferrari SF90 Stradale может проехать до 25 км, при этом ведущими будут только передние колёса, а максимальная скорость ограничена на отметке 135 км. Предполагается, что владельцы будут использовать электрический режим исключительного для неспешного перемещения в городах и зонах «нулевого выхлопа» – например, на швейцарских горнолыжных курортах. У передних электромоторов собственный контур охлаждения, и на них завязана работа системы eSSC (electronic Side Slip Control), отвечающей за распределение мощности между колёсами и слаженную работу тормозных систем – электрической и традиционной дисковой. Тормозные диски, разумеется, карбон-керамические, от фирмы Brembo, причём суппорты передних сконструированы таким образом, чтобы максимально эффективно забирать воздух для охлаждения, подаваемый через каналы под фарами.

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Бензиновый двигатель – это модифицированная «битурбовосьмёрка» F154 от Ferrari F8 Tributo. Рабочий объём увеличен с 3902 до 3990 «кубиков», давление впрыска поднято до 350 бар, системы впуска и выпуска перекомпонованы ради снижения центра тяжести, уменьшен размер маховика, установлено электронное управление вестгейтом (клапаном сброса избыточного давления наддува). В результате максимальная мощность выросла с 720 до 780 л.с. при 7500 об/мин, а крутящий момент увеличился с 770 до 800 Нм при 6000 об/мин. Совокупная максимальная мощность силовой установки, таким образом, составляет 1000 л.с., но целиком она доступна только в трековом режиме Qualify. Ferrari_SF90_Stradale_3 Коробка передач – 8 ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, который на 10 кг легче прежнего 7-ступенчатого за счёт отказа от передачи заднего хода. Переключатель режимов трансмиссии выполнен в виде ползунков на центральном тоннеле, стилизованных под металлическую накладку старых механических коробок передач Ferrari. До 100 км/ч Ferrari SF90 Stradale разгоняется за 2,5 с, до 200 км/ч – за 6,7 с, максимальная скорость – 340 км/ч.
Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano

Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano

В конструкции кузова широко используется углепластик, хотя производитель не уточняет, где именно. Важно, что сухая масса составляет всего 1570 кг против 1330 кг у F8 Tributo, что для plug-in гибридного спорткара очень достойный результат. Задний обтекатель имеет подвижную секцию с чудаковатым названием shut-off Gurney, которая на скорости 250 км/ч нагружает заднюю ось дополнительными 390 кг. В виде опции будет предлагаться трековый пакет Assetto Fiorano, с которым масса автомобиля уменьшается на 30 кг благодаря титановым пружинам подвески, титановому выхлопному тракту и большему проценту углепластиковых деталей – из композитного материала, например, выполнены двери и детали днища. Также в пакет Assetto Fiorano входят гоночные амортизаторы Multimatic и специальные шины Michelin Pilot Sport Cup2 с мягким составом и уменьшенным числом канавок – оптимальные для езды по сухому треку. Ferrari_SF90_Stradale_7 Интерьер на первый взгляд типовой для Ferrari, но присмотритесь – тут теперь кругом сенсорные панели! Да-да, весьма сомнительная с точки зрения эргономики мода на виртуальность добралась и до Скудерии. Щиток приборов теперь полностью нарисованный на 16-дюймовом экране и дополнен проектором оперативных показаний на лобовое стекло. Блоки управления светом и микроклиматом – это маленькие сенсорные панели слева и справа от руля. На самом руле тоже есть площадки с сенсорными кнопками. Маленький экранчик мультимедийной системы тоже, разумеется, сенсорный. Из-за этих сенсоров на фанатских форумах Ferrari уже разгорелась настоящая грызня: одни говорят «вау! круто!», другие, что в спорткаре не место смартфонным технологиям и требуют вернуть физические кнопки хотя бы на руль. Ferrari_SF90_Stradale_6 Цены и дата старта продаж Ferrari SF90 Stradale пока не объявлены. Понятно, что первое время модель будет в дефиците, но через пару лет её сможет купить любой желающий – это регулярная модель, и тираж её не ограничен. Более того, SF90 Stradale – это ещё не флагман модельной линейки Ferrari и не замена LaFerrari – её наследник, согласно неофициальным планам Судерии, ожидается через пару лет.

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