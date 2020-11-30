У Kia Sportage нового поколения будет смелый дизайн и множество установок на выбор

Корейская марка готовится представить паркетник следующей генерации. Предполагается, что технику SUV разделит с родственным Туссаном. При этом модели Kia еще прочат полностью электрическую версию, которая пока не анонсирована для паркетника Hyundai.

Кроссовер Kia Sportage актуальной, четвертой, генерации с заводским индексом QL выпускают с 2015-го, более-менее серьезный рестайлинг он пережил три года назад. Модель получилась удачной, она является бестселлером марки в глобальном масштабе. Однако подходит время для смены поколений: премьера нового паркетника с индексом NQ5 якобы запланирована на весну 2021-го. Тестовые образцы «пятого» Sportage уже не раз попадались фотошпионам, а теперь испанское издание Motor.es поделилось своим видением того, каким может получиться следующий Sportage, распространив рендеры, созданные на основе шпионских снимков.

По предварительной информации, новый Kia Sportage станет одной из первых моделей с новым фирменным дизайном марки – вроде бы должна измениться даже эмблема. Испанцы считают, что кроссовер получит внушительную радиаторную решетку, фары в виде крупных «стрел» и «изломанные» ходовые огни. Также изменится форма бокового остекления (у «четвертого» и «третьего» кроссов она практически одинаковая), а наружные зеркала установят на отдельных ножках. Задний номерной знак по-прежнему на багажной двери, однако выштамповка над ним превратится из прямой линии в дугу. На кадрах папарацци фонари полностью не видать, но в Motor.es считают, что, как и у нынешнего Sportage, у нового кроссовера они будут объединены между собой светящейся полоской.

Так может выглядеть следующий Kia Sportage по мнению дизайнера Motor.es 1 / 2 Так может выглядеть следующий Kia Sportage по мнению дизайнера Motor.es 2 / 2

В салон шпионам заглянуть еще не удалось. Вероятно, следуя моде, паркетник обзаведется виртуальной «приборкой» и мультимедийной системой с большим тачскрином. А вместо традиционного рычага коробки могли установить шайбу – как у последнего Kia Sorento.



Моторы «пятый» Sportage, скорее всего, разделит с родственным Hyundai Tucson, который перешел в новое поколение в сентябре. Таким образом, в Европе модель Kia ждут с бензиновой «турбочетверкой» 1.6 T-GDI и турбодизелем 1.6 CRDi, плюс «мягкогибридные» версии с 48-вольтовым стартер-генератором, а также «обычный» и подзаряжаемый гибриды. А еще Sportage, по неофициальным данным, получит полностью электрический вариант – такой кросс могут назвать e-Sportage. Отметим, для свежего Туссана электроверсия пока не заявлена – во время презентации модели ее вообще не упоминали.

Актуальный Kia Sportage 1 / 3 Актуальный Kia Sportage 2 / 3 Актуальный Kia Sportage 3 / 3

Первыми Kia Sportage нового поколения получат корейцы – на родине марки продажи могут начаться в апреле. До европейского рынка кроссовер должен добраться летом, ну а в России «пятый» Sportage, скорее всего, появится ближе к концу следующего года.



Между тем недавно Kia показала совсем другой новый Sportage – этот кросс предназначен исключительно для Китая.