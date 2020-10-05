Kia Sorento Prime – теперь из Казахстана, Sorento IV – из Калининграда. Клиренс – как у Lada Vesta

В пресс-релизе, предваряющем сегодняшнюю онлайн-презентацию нового кроссовера Kia Sorento, автомобиль назван «полноразмерным». В августовском релизе, где говорится о постановке Sorento четвёртого поколения на конвейер калининградского предприятия «Эллада Интертрейд», автомобиль был «среднеразмерным». Давайте разберёмся, перешёл ли кроссовер в более высокий класс, и вообще, важно ли это?

Передняя часть Kia Sorento четвёртого поколения по-прежнему называется «носом тигра», хотя в нынешнем своём виде она ничем не напоминает не только «нос» Sorento Prime, но и вообще все предыдущие кошачьи «носы», которые мы видели на машинах марки Kia. Видимо, корейцам просто нравится это название. На самом деле передней своей частью новый кроссовер Kia напоминает и малыша Seltos, и Kia K5 одновременно. И вообще: мы сейчас возьмём и обнадёжим любителей Sorento Prime, которым, как и нам, кажется, что кроссовер третьего поколения ещё не исчерпал свой рыночный потенциал.

Не далее как в декабре прошлого года Росстандарт выдал Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), то есть сертификат, позволяющий продавать машину в России, на образцы Sorento Prime, собранные в Казахстане на предприятии «Азия Авто» (г. Усть-Каменогорск). Российское представительство Kia в этом сертификате не фигурирует, в то время как во всех других сертификатах, выданных на машины калининградской сборки, «Киа Моторс Россия и СНГ» числится как «представитель изготовителя». Это означает, что если «Азия Авто» и задумает наладить продажи Kia Sorento Prime в России, то «Киа Моторс Россия и СНГ» не будет иметь к этому никакого отношения. Собственно, в представительстве нам заявили, что «в России с 15 октября в продаже будет только новое 4-е поколение» Kia Sorento. При этом ОТТС на казахский «Соренто Прайм» действует до 16 декабря 2022 года, то есть времени запустить его в продажу – вагон. Из ответа российской пресс-службы Kia следует, что и Sorento второго поколения, который в Калининграде выпускают по полному циклу, сходит со сцены, хотя и его рыночный потенциал далеко не исчерпан!



Теперь перейдём к деталям. Sorento четвёртого поколения спроектирован на новой платформе N3, которая уже легла в основу бизнес-седанов Hyundai Sonata и Kia K5. В ней много чего заложено, особенно по части возможностей автономного хода и электрификации, но нам с того – ни горячо, ни холодно, вот разве что перепадёт нам лучший уровень пассивной безопасности, хотя и у Sorento Prime после испытаний в Euro NCAP почти все части тел манекенов и так были окрашены в зелёный цвет. С другой стороны новая «тележка» должна поспособствовать сокращению расхода топлива: если сравнить близкие модификации, окажется, что машина четвёртого поколения выигрывает у Sorento Prime до нескольких десятков килограмм. Более того, если верить ОТТС, то ни одна из версий в снаряженном состоянии не переваливает за две тонны. Но если сравнивать Sorento с европейскими одноклассниками, «кореец», конечно, заметно тяжелее.



В Европе новый Sorento представлен с двумя моторами. Базовый 1,6-литровый бензиновый турбо с непосредственным впрыском идёт в паре с классической «гидромеханикой». В Россию этой версии путь по естественным причинам заказан, а вот на новейший 2,2-литровый дизель D4HE-5 и была бы вся надежда, если бы прицепом к нему не шла 8-ступенчатая АКП с двумя мокрыми сцеплениями – всё-таки репутацию коробок такого типа в России изрядно подмочили Volkswagen и Ford. Наличие АКП c двумя сцепелниями может сыграть с Sorento злую шутку, тем более что дизельная версия на Sorento Prime продавалась лучше прочих.



Если Kia Sorento Prime и останется в России, то только казахской сборки

В 2019 году Sorento Prime разошёлся тиражом в России 11 030 машин, прилично обойдя кроссовер второго поколения, который собрал лишь 5648 голосов. При этом мотор на тяжёлом топливе выбрали более половины покупателей Sorento Prime – 6047 шт., а вот V6 – лишь 596 человек…



Дизель в 2151 «кубик» с отдачей в 199 л.с., доступных уже при 3800 об/мин, и уверенной тягой в 440 Нм при 1750-2750 об/мин обещает всего 6,1 л/100 км при движении в смешанном цикле. Мы искренне надеемся, что реальность не превысит паспортные данные больше, чем на 1,5-2 литра, и это уже будет хорошо: к сожалению, ещё ни один корейский дизель не порадовал нас низким «европейским» расходом топлива. Форсунки у этого мотора – электромагнитные, что замечательно хотя бы потому, что Kia в своё время уже обожглась с пьезоэлементами как раз на впрыске тяжёлого топлива. Блок теперь изготавливают из алюминия (прежний был из чугуна), что и конструкцию облегчает, и позволяет лучше регулировать тепловой режим мотора. В пару к этому двигателю, как мы сказали, ставится 8-ступенчатый «автомат» с двумя сцеплениями. Очевидно, что именно эта версия и станет самой дорогой в обслуживании, но про регламент ТО пока сказать ничего не можем: на официальном сайте его ещё нет.



Одновременно с дизелем в продажу поступит и версия с 2,4-литровым бензиновым мотором G4KM-5 (180 л.с. при 6000 об/мин, 232 Нм при 4000 об/мин). С передним приводом и 6-ступенчатой гидромеханической АКП. Эту версию предложат всего за 2 149 000 руб., притом что базовый дизель идёт за 2,6 млн и уже с полным приводом!



Через некоторое время на рынке появится самая мощная версия с бензиновым мотором V6 объёмом 3470 «кубиков». Его отдача составляет 249 л.с. при 6400 об/мин и 331,5 Нм при 5000 об/мин. Она тоже пойдёт с «нормальной» гидромеханической коробкой, а не с DCT, но не в 6, а в 8 ступеней. Кстати, в бак исполнения V6 можно будет совершенно официально заливать АИ-92.



Немного о размерах: длина увеличилась на 10 мм – до 4810 мм, а колёсная база – уже более существенно: с 2780 мм до 2815 мм, однако это не означает, что Sorento стал полноразмерным, как бы того не хотелось менеджменту Kia. Собственно, и клиренс у нового Sorento огорчительно маленький – всего 176 мм, то есть как у Lada Vesta – и чего тут рассуждать о смятии шлиц на валах привода задних колёс, как об этом просили рядовые поклонники Kia, присутствовавшие на сегодняшней онлайн презентации.



Остаётся добавить, что Sorento Prime четвёртого поколения появится у дилеров ближе к концу октября, но заказать новинку можно будет уже с 6 октября.

