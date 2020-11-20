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  • Kia Sportage сменил поколение, стал крупнее и мощнее – но это не та машина, которую мы знаем

Kia Sportage сменил поколение, стал крупнее и мощнее – но это не та машина, которую мы знаем

20.11.2020 747 0 0

Новый паркетник корейской марки предназначен только для одного рынка. В продажу модель поступит в следующем году, ей обещана бензиновая 200-сильная «турбочетверка». Привод же, скорее всего, только передний – как и у предшественника.

 

Два года назад Kia вывела на китайский рынок компактный кроссовер под именем Sportage, однако это вовсе не тот SUV, который продают по всему миру, включая и Россию. Дело в том, что прежде в Поднебесной присутствовали два поколения Спортэйджа одновременно: модель предыдущей, третьей, генерации и актуальный глобальный паркетник. «Третий» кросс там носил имя Sportage R, на смену этой модели и пришел новый компакт, отбросив литеру R в названии, причем он построен на базе предшественника. А модель четвертого поколения для Китая переименовали в KX5 (к слову, этот кросс затем в плане дизайна сильно отдалился от «мирового»). Теперь же китайский Kia Sportage преобразился и получил «фамилию» Ace, премьера прошла на автосалоне в Гуанчжоу. Скорее всего, такой кросс будут позиционировать в качестве модели следующего поколения.

Kia Sportage Ace для Китая
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Kia Sportage Ace для Китая
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Kia Sportage Ace для Китая
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Итак, у паркетника полностью переделали переднюю часть: у кроссовера новые фары, которые теперь сливаются с увеличившейся в размерах радиаторной решеткой, другим стал и бампер, а от отдельных блоков ходовых огней в виде «кубиков» отказались. Над кормой тоже поработали – заменили не только бампер, но и багажную дверь, на нее же перенесли номерной знак. Кроме того, Sportage Ace получил вертикальные фонари – в стиле последнего Kia Sorento.

По сравнению с предыдущим Спортэйджем длина выросла на 70 мм до 4530 мм, но остальные габариты прежние: ширина – 1850 мм, высота – 1695 мм, колесная база – 2640 мм.

Kia Sportage Ace для Китая

Интерьер еще не показали, на выставку привезли машину с наглухо тонированными стеклами. Скорее всего, внутри появились иные передняя панель и виртуальная «приборка», плюс мультимедийная система с большим тачскрином (у предшественника 8-дюймовый планшет). Модели обещан адаптивный круиз-контроль и комплекс систем безопасности Drive Wise (системы автоторможения, удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон и т.д.).

Для Kia Sportage Ace заявлен новый двигатель – 200-сильная бензиновая «турбочетверка» 1.5 с системой CVVD (Continuously Variable Valve Duration), изменяющей длительность открытия впускных клапанов. О коробках пока ни слова. Предыдущий Sportage в Китае доступен с «атмосферником» 2.0 (161 л.с.) и турбомотором 1.4 (140 л.с.), первый сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», второму положена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Полного привода у прежнего Спортэйджа нет, не будет его и у Эйса, ведь полноприводные машины особым спросом в Китае не пользуются.

Прежний Kia Sportage для Китая
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Прежний Kia Sportage для Китая
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Прежний Kia Sportage для Китая
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Прежний Kia Sportage для Китая
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Производством Sportage Ace займется СП Dongfeng и Kia (оно же отвечает за выпуск предшественника), в продажу новинка поступит весной 2021 года. Скорее всего, кросс так и останется китайским эксклюзивом.

Между тем в следующем году дебютирует и глобальный Kia Sportage нового поколения.

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