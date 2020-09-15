Новый Hyundai Tucson: два варианта длины и несколько гибридов (есть и «простые» версии)

Корейская марка официально представила Туссан четвертой генерации. Кросс кардинально преобразился снаружи и внутри, а также обзавелся новым оборудованием. Модель по-прежнему будет доступна с бензиновыми и дизельными моторами, вдобавок кое-где покупателям предложат сразу несколько гибридных версий.

Паркетник Hyundai Tucson уходящего третьего поколения с заводским индексом TL выпускают с 2015-го. Модель получилась удачной – к примеру, в Европе она возглавляет рейтинг продаж марки. Правда, минувший год Туссан на всех основных рынках ушел в «минус». Так, согласно данным CarSalesBase, в Старом свете по итогам 2019-го спрос упал на 0,7% до 136 608 единиц, в Штатах – на 3,5% (реализован 137 381 экземпляр), а в родной Корее продажи просели сразу на 14% до 36 758 штук. «Четвертый» Tucson с индексом NX4 попробует вернуть покупателей, а брать он будет смелым дизайном и оснащением.

Итак, облик паркетника выполнен по мотивам прошлогоднего шоу-кара Vision T, а общее название актуальной дизайнерской концепции компании – Parametric Dynamics («Параметрическая динамика»). Главные «фишки» экстерьера нового Tucson: интегрированные в радиаторную решетку дневные ходовые огни (их не видно, когда они выключены, блоки основных фар расположены ниже), острые грани по бокам, массивные колесные арки (доступны 17-, 18- или 19-дюймовые колеса) и «клыкастые» задние фонари, объединенные между собой светящейся полоской. Также расширена палитра цветов кузова, плюс для модели предусмотрена двухцветная окраска.

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В основе кросса лежит новая платформа (McPherson спереди и многорычажка сзади), электроусилитель руля выполнен по схеме R-MDPS (электромотор усилителя расположен на рулевой рейке), а еще можно выбрать подвеску с адаптивными амортизаторами. У полноприводных версий (с муфтой на задней оси) появились «внедорожные» режимы Mud, Sand и Snow.



Со сменой поколений Hyundai Tucson подрос, более того, он обзавелся растянутой версией. Длина стандартного «четвертого» кросса (такой предназначен, прежде всего, для Европы) составляет 4500 мм, что на 20 мм больше, чем у предшественника, ширина – 1865 мм (+15 мм по сравнению с «третьим» SUV), высота – 1650 мм (+5 мм), колесная база увеличена на 10 мм до 2680 мм. А в Корее предложат паркетник длиной 4630 мм, расстояние между осями у такого Туссана – уже 2755 мм. Отметим, в релизе американского подразделения Hyundai указаны обе модификации, так что в Штатах, видимо, будут продавать и «короткий», и «растянутый» Tucson. Между тем даже длиннобазный кросс пока лишь пятиместный, хотя ранее и появлялись слухи о трехрядном варианте – не исключено, что он пополнит гамму позже.

Растянутый Hyundai Tucson. Для Кореи пока заявлена только такая версия, но и она лишь пятиместная 1 / 8 Растянутый Hyundai Tucson. Для Кореи пока заявлена только такая версия, но и она лишь пятиместная 2 / 8 Растянутый Hyundai Tucson. Для Кореи пока заявлена только такая версия, но и она лишь пятиместная 3 / 8 Растянутый Hyundai Tucson. Для Кореи пока заявлена только такая версия, но и она лишь пятиместная 4 / 8 Растянутый Hyundai Tucson. Для Кореи пока заявлена только такая версия, но и она лишь пятиместная 5 / 8 Растянутый Hyundai Tucson. Для Кореи пока заявлена только такая версия, но и она лишь пятиместная 6 / 8 Растянутый Hyundai Tucson. Для Кореи пока заявлена только такая версия, но и она лишь пятиместная 7 / 8 Растянутый Hyundai Tucson. Для Кореи пока заявлена только такая версия, но и она лишь пятиместная 8 / 8

Внутри Туссан тоже полностью преобразился, тут виртуальная «приборка» диагональю 10,25 дюйма (без козырька), выполненные в виде единого блока тачскрин мультимедийной системы (8 или 10,25 дюйма и сенсорная панель управления трехзонным климат-контролем (но у базового кроссовера простенькая магнитола, физические кнопки и шайбы для «климата»), есть контурная подсветка и дополнительные скрытые дефлекторы обдува. Центральный тоннель – двухэтажный, а вместо традиционного рычага коробки установили кнопочный пульт. Спинка заднего дивана может складываться в пропорции 60:40 или 40:20:40. Ну и еще в салоне стало просторнее: у «короткого» Tucson расстояние между первым и вторым рядами выросло на 26 мм по сравнению с предшественником. Объем багажника предназначенного для Европы бензинового паркетника – 620 литров (по методике VDA), с опущенными спинками задних кресел – 1799 литров (у других версий: 546-616/1725-1795 литров).

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Также в арсенале модели нового поколения значатся: адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, раскрывающаяся между водителем и передним пассажиром подушка безопасности (дабы те не столкнулись в случае ДТП), системы предотвращения фронтального столкновения (срабатывает, в том числе, и при повороте на перекрестке), мониторинга «слепых» зон (картинка выводится на «приборку») и удержания в полосе движения, автопарковщик (можно управлять с брелока).



В Европе в моторную гамму Туссана вошли бензиновая «турбочетверка» 1.6 T-GDI (150 л.с.) и турбодизель 1.6 CRDi (115 л.с.), оба двигателя сочетаются с шестиступенчатой «механикой». Бензиновый кросс бывает как с передним, так и с полным приводом, дизельный – только полноприводный. Еще европейцам предложат «мягкие» гибриды с 48-вольтовым стартер-генератором: «довесок» положен бензиновому 1.6 T-GDI (150 или 180 л.с.) и 136-сильному дизелю 1.6 CRDi, коробки – шестиступенчатая «интеллектуальная механика» iMT (педаль механически не связана со сцеплением) и семиступенчатая роботизированная с двумя сцеплениями, привод – передний или полный.

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В Старом свете будет и «обычный» гибрид – со 180-сильным турбомотором 1.6, электродвигателем мощностью 60 л.с., 6АКП и литий-ионной батареей емкостью 1,49 кВт*ч (расположена под задними сиденьями). Совокупная отдача Tucson HEV составляет 230 л.с. А в 2021-м на европейский рынок должен выйти полноценный подзаряжаемый гибрид на основе 1.6 T-GDI, его суммарная мощность – 265 л.с., остальные подробности о PHEV компания раскроет позже.



В Корее Туссану достались 1.6 T-GDI (180 л.с., 7DCT) и «стандартная» гибридная установка (та, которая без возможности зарядки от электросети), но турбодизель другой – 2.0 CRDi мощностью 186 л.с., он работает в паре с классическим восьмиступенчатым «автоматом». А для США заявлен бензиновый атмосферный мотор 2.5 GDI (190 л.с.), тоже с 8АКП. Кстати, все вышеназванные двигатели нового Hyundai Tucson относятся к семейству Smartstream.

На родине марки заказы на кроссовер начнут принимать с завтрашнего дня, 16 сентября. Бензиновый Tucson там стоит от 24 350 000 вон (около 1 539 000 рублей по актуальному курсу), дизельный обойдется минимум в 26 260 000 вон (1 660 000 рублей), цену гибрида назовут в октябре. У европейских дилеров новый паркетник начнет появляться в конце текущего года, но полноценные продажи стартуют в 2021-м. Причем в следующем году кросс еще обзаведется «оспортивленным» вариантом N Line (у нынешнего Туссана такой тоже имеется). До России модель четвертого поколения также, скорее всего, доберется в 2021-м, у нашей версии может оказаться своя линейка двигателей.

