Hyundai Tucson «под спорт»: с моторами от базовой модели, но грядет и полноценная «злая» версия

Компания Хёндэ рассекретила «оспортивленный» вариант своего популярного паркетника. У модели изменили дизайн экстерьера, а вот мощности у новинки не прибавилось.

Новую версию кроссовера Tucson корейцы анонсировали еще в феврале, за пару недель до открытия Женевского автосалона. Логично, что именно в Швейцарии журналисты и поклонники марки и ожидали увидеть особый паркетник, однако Hyundai в этом году выставку пропустила, отправив отдуваться Kia с ее «шуточным» концептом. Свою новинку Хёндэ раскрыла лишь сейчас. Как и предполагалось, полноценная N-версия Tucson пока не досталась – кросс обзавелся «оспортивленным» вариантом N Line.

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Внешние отличия Туссана «под спорт» от стандартного SUV: светодиодные «бумеранги» вместо обычных противотуманок, черная сетчатая радиаторная решетка, выполненные в том же цвете окантовки боковых стекол, ручки дверей, корпуса наружных зеркал, 19-дюймовые диски, крыша и спойлер. Еще Tucson N Line получил другие бамперы.

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В салоне весь серебристый декор заменили опять же на черный. На креслах, рулевом колесе, передней панели и кожухе коробки передач появилась красная прострочка, на самом селекторе – красная полоска и литера N, на педалях – металлические накладки.

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В спортивном подразделении Hyundai – N Performance – у особого Tucson перенастроили подвеску (она стала жестче), рулевое управление тоже получило новые настройки. А вот двигатели перекочевали с обычного Туссана. В Европе версию N Line предложат с турбодизелями 1.6 CRDi (136 л.с.) и 2.0 CRDi (185 л.с.), у обоих есть стартер-генератор с ременным приводом, работающий от 48-вольтовой электросистемы, — то есть это так называемые «мягкие» гибриды. Также покупатели смогут выбрать кросс с бензиновой «турбочетверкой» 1.6 T-GDi мощностью 177 л.с. (без гибридной надстройки). Машины комплектуются шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двойным сцеплением. Привод – передний или полный.

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На «старосветский» рынок Hyundai Tucson N Line выйдет этой весной, цены пока не объявлены. Отметим, обычный Туссан является самой востребованной моделью марки в Западной Европе, хотя его продажи и упали: в 2018-м выбор на паркетнике остановили 141 559 клиентов (-8%).

В Хёндэ официально пока не заявляли о планах привезти «оспортивленный» кросс в Россию. Впрочем, появление такой версии у нас более чем возможно, ведь спрос на Tucson в РФ вырос почти вдвое – в минувшем году у нас было реализовано 23 020 автомобилей.

Между тем только вариантом «под спорт» Hyundai все же ограничиваться не собирается: по предварительным данным, полноценная «заряженная» N-версия кроссовера, как у хэтча и лифтбека i30, дебютирует в следующем году. Такой Tucson может получить двигатель с отдачей в 345 л.с., а первую «сотню» он якобы наберет менее чем за 6 секунд.