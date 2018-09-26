Стандартный лифтбек i30, который в Hyundai именуют Fastback, вышел на «старосветский» рынок в январе 2018-го. А скоро европейцам предложат «заряженную» версию «пятидверки», разработанную спортивным подразделением Hyundai N. Лифтбек стал третьей моделью в линейке N после хэтчбеков i30 и Veloster, и второй – в европейской гамме марки (Велостер в Старом свете не продают).

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Внешне от обычного лифтбека «горячий» i30 Fastback N отличается более агрессивным обвесом с красными акцентами, наличием двух патрубков выхлопной системы. Вместо «бумерангов» дневных ходовых огней – горизонтальные полоски. В салоне также имеется красный декор, кресла обиты алькантарой.

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Техника такая же, как у хэтча i30. Под капотом лифтбека установлен бензиновый турбодвигатель 2.0 T-GDI, стандартная версия которого выдает 250 л.с. (353 Нм, в кратковременном режиме – 378 Нм), а с пакетом Performance – 275 л.с. (крутящий момент тот же). В первом случае Hyundai i30 Fastback N разгоняется с места до «сотни» за 6,4 секунды, во втором – за 6,1 секунду. Те же показатели и у хэтчбека. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой», привод – только передний.

Отметим, i30 Fastback N оказался быстрее самой мощной версии лифтбека Skoda Octavia – RS 245. Модель чешской марки оснащается 245-сильным двигателем 2.0 TSI (370 Нм), первую «сотню» такая Шкода наберет за 6,6 секунды.

В арсенале «корейца» также значатся адаптивная подвеска, Launch Control и полностью отключаемая система стабилизации. Кроме того, у Hyundai i30 Fastback N есть пять режимов ездовой электроники (Eco, Normal, Sport, N и N Custom). Лифтбек с пакетом Performance получил выпускную систему с активной заслонкой, электронноуправляемую блокировку дифференциала, 19-дюймовые диски с шинами Pirelli P Zero (у базовой «пятидверки» — 18-дюймовые диски и покрышки Michelin).

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Кстати, i30 Fastback N уже успел установить рекорд. Правда, очень странный. Еще перед тем, как представить новинку, производитель анонсировал рекордный заезд пилотов Hyundai Motorsport Габриеля Тарквини и Тьерри Нювиля из Рима в Париж. Что же, заезд состоялся, но, как оказалось, речь шла не о европейских столицах: «гонку» устроили в Дании, а Рим и Париж – это названия местных деревенек. Выиграл Тарквини и он действительно установил рекорд, хотя до пилотов Хёндэ никто и пытался – заезд был шуточным.

Публичная премьера «горячего» лифтбека состоится на Парижском автосалоне, который откроется 2 октября. После этого новинка начнет поступать к европейским дилерам, но цены пока не объявлены. Стандартный Hyundai i30 Fastback в Германии, например, обойдется в 22 350 евро (около 1 730 000 рублей по актуальному курсу), «заряженный» хэтч i30 там же стоит от 30 300 евро (примерно 2 345 000 рублей). Обычный хэтчбек немцам обойдется в 17 450 евро (1 350 000 рублей). В линейку i30 еще входит универсал (от 18 450 евро или 1 428 000 рублей), но «сарай» N-версию не получит.

В России семейство Hyundai i30 последнего поколения не представлено, хотя изначально местный офис марки собирался вывести новую «тридцатку» на наш рынок. Kolesa.ru уже рассказывал, почему эти планы так и не были реализованы.