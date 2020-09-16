Наша автомобильная общественность с некоторым драматизмом восприняла известие о снятии Kia Rio с продаж в Китае, опасаясь, как бы история не повторилась и в России. Тревожные настроения подкреплялись версией о том, что китайское народонаселение не восприняло дизайн Rio четвёртого поколения, который придумал француз Олег Сон, глава подразделения Kia Design China. Интересно, что несмотря на снятие модели с китайского рынка именно Сон «докручивал» внешность седана Rio до российского рестайлинга: фары, которые у нас в народе принято называть «конъюктивитными», треугольные окантовки противотуманок в переднем бампере – всё это немой укор Питеру Шрайеру, некогда давшему новую жизнь моделям Kia именно художественными средствами, а с 2013 года руководящему всем дизайном в Hyundai-Kia. После рестайлинга ещё года три-четыре жизни седану Rio в России гарантированно. Дальше – непонятно. Дело в том, что в последние годы доля модели в общем объёме машин, выпускаемых на заводе в Санкт-Петербурге, стремительно падает…

Сходу – к тревожным цифрам. В первом полугодии нынешнего года Kia Rio разошлась тиражом в 36 164 шт. Её соседи-родственники по производственному конвейеру, Creta и Solaris – 29 554 шт. и 18 444 шт. соответственно. Вроде бояться нечего? Да, но только если мы вычленим продажи седана, окажется, что на них приходится всего лишь 14 687 шт. или 16,1% в общем объёме моделей Hyundai-Kia выпускаемых в Санкт-Петербурге. Теперь обратимся к данным за прошлые годы. В 2019-м доля седанов Rio была выше – 24,6%, в 2018 – 25%, в 2017 – 35,7%, в 2016-м, когда на производство ставили Creta и в августе уже отгружали машины в сбыт – тоже 35%, а в 2015 – 38%. За пять лет падение больше, чем в два раза, и если тренд продолжится, то не факт, что менеджеры Hyundai-Kia будут выпускать седан в новом пятом поколении российской Rio.

Штамповка – штука дорогая, именно поэтому при рестайлинге дизайнеры обошли вниманием металлические навесные элементы.

Шум и фон

Увы, текстильные подкрылки в задних арках, к сожалению, не решили проблему со звуком и даже не слишком облегчают участь пассажиров второго ряда. Первые полсотни километров тест-драйва я проехал на заднем сиденье – шумит. Мало того, что шумит, ещё и покачивает чуть больше – такое впечатление, что задние амортизаторы чуть хуже справляются с вертикальными колебаниями.

Вместе с новыми подкрылками инженеры разработали ещё и новые сайлентблоки задней подвески – с более мягкой центральной частью. Вроде как это тоже было нацелено на уменьшение шумов, однако на общем фоне эти улучшения теряются. Видимо сама конструкция машины не способствует радикальному улучшению акустического фона.

Уже со скорости в 60 км/ч в салоне начинает доминировать шум от качения шин корейской марки Nexen, которые для Rio выпускает фабрика в китайском городе Циндао, где гонят почти 20 миллионов покрышек в год. Аэродинамических возмущений при этом практически не слышно. Они, понятное дело никуда не делись, но шины перебивают всё. Двигатель при желании сможет «переорать» покрышки, но только если водитель продавит педаль газа больше, чем на две трети, а стрелка тахометра перевалит отметку в 3000 об/мин.

Ещё два слова о шинах Nexen. Они представлены в Европе, где штатно устанавливаются на некоторые модели Hyundai. Широкой популярности они пока не обрели, поскольку играют в самом низком ценовом диапазоне, что по мнению многих изданий остаётся главным преимуществом покрышек Nexen даже в европейском исполнении.

Kia Rio 1.6 6AT 123 л.с. при 6300 об/мин, 150 Нм при 4850 об/мин Цена – от 939 900 руб.

Мы посмотрели несколько шинных тестов немецкого издания Auto motor und sport, где шины Nexen показывают результаты или средние, или ниже среднего. Вот что пишут наши коллеги по поводу всесезонки Nexen N’blue 4 Season 225/45 R 17: «хорошее сцепление при прохождении поворотах на снегу, плохая реакция на изменение нагрузки, плохая управляемость на мокрой дороге, высокая склонность к аквапланированию». Вот их мнение по поводу зимней шины Winguard SnowG WH2 размерностью 205/55 R16 H: «хорошее торможение на мокрой дороге, высокая склонность к аквапланированию, плохая управляемость на мокрой дороге, несбалансированные качестве на сухой дороге, высокое сопротивление качению» и так далее и тому подобное.

Пламенный и задиристый

Переходим к силовой установке. Наши тестовые машины были оснащены 1,6-литровым агрегатом G4FG-5. По потребительским качествам к нему вопросов нет – хороший мотор, которого вполне хватает для двух взрослых увесистых пассажиров с багажом или для двоих взрослых с ребёнком. С ним можно свободно чувствовать себя и в городе, и на трассе даже при обгонах попутного транспорта. Самое главное, с ним не нужно жертвовать комфортом и непременно выбирать ручную коробку – имеющиеся гидромеханические автоматы классической конструкции вовсе не ограничивают его, тем более, что электроника АКП даёт довольно широкие возможности по ручному выбору ступеней. Это позволяет и эффективно замедляться, и выжимать из мотора все его возможности, причём в прямом смысле. Скажем, если коробка установлена в режиме «драйв», то при активном дросселировании электроника повышает передачу у отметки в 6000 об/мин, а вот выбор ступеней в ручную даёт повышение у оборотов «красной зоны» тахометра, а это уже 6500 об/мин.

Кроме того, при движении в городе можно добиться вполне себе умеренного расхода горючего в городе и не превышать отметку в 10-11 л/100 км, практически не ограничивая себя. На трассе расход падает до семи литров. Короче говоря, к мотору 1.6 G4FG-5 по потребительским качествам вопросов нет, зато есть по эксплуатационным. Во-первых, задиры, во-вторых, прогорание катализатора. Технические специалисты Kia объясняют и то и другое некорректной эксплуатацией: поменьше частых холодных пусков, сопровождаемых высокой нагрузкой на мотор с первых же километров – и не будет проблем.

Напомним, что этот двигатель пока поступает к нам опять же из Китая, но недолог тот час, когда его локализуют в России. Мы давно писали о том, что коленчатые валы для него будет выпускать УАЗ-Автокомпонент. Не появится ли к этому мотору вопросов после того, как блок и головку будут лить и обрабатывать в России? Смогут ли наши не ухудшить его качества? В этом свете европейский мотор 1.4 G4LC-5, который поступает в Санкт-Петербург с чешского завода Hyundai, может стать более востребованным. Да, у него несколько ниже мощность, но эксплуатировать его как-то спокойнее. Да, «автомат» будет больше ограничивать его и в аналогичных городских режимах этот двигатель в спарке с АКП может быть более прожорлив, поскольку его нужно будет больше «крутить», но если потенциального водителя не смущает ручная коробка, мы однозначно рекомендуем мотор 1.4, тем более, что ручная коробка к нему – тоже 6-ступенчатая, за что Hyundai-Kia отдельное спасибо.

По силовой части остаётся добавить, что ручные коробки тоже пока приходят из-за границы – обе из Кореи, однако в свете того, что упомянутый УАЗ-Автокомпонент уже начал поставки отливок нажимного диска сцепления для российского подразделения Schaeffler (компании, которая в том числе владеет маркой LuK), не исключено, что в ближайшее время к российский мотор 1.6 будет комплектоваться локализованным сцеплением и корокой. В конце-концов на Автовазе худо-бедно, но освоили французскую коробку JR5, чем Hyundai хуже? Обе 6АКП приходят опять же из Китая из всех компонентов нынешний линейки силовых агрегатов, их локализации – наиболее проблемна, скорее всего они не поменяют прописку в ближайшее время: их можно локализовать по сборке, но не более того.

Лучше ехать стоя…

Интерьер Rio несколько преобразился – посмотрим парочку роликов на эту тему.

Вообще изменений по интерьеру, конечно больше. Например, увеличился экран бортового компьютера за счёт вытягивания в высоту и даже стал цветным – можно подобрать три варианта расцветки. Появился USB-разъём для пассажиров второго ряда, в дорогих комплектациях новая мультимедийка – почти как в новейшем Kia K5. В то же время, не хватает самых простых вещей, к примеру, шторок дефлекторов, что при специфической калибровке климат-контроля критично, потому что в большинстве случаев приходится переходить на ручной режим. Хорошо бы сделать верхнюю кромку дверных карт подходящий для того, чтобы положить туда локоть – это поможет в дальней дороге.

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Но всё это – сущие пустяки по сравнению с потребительскими качествами водительского сиденья: оно очень неудобное. Здесь в одной точке сходятся сразу несколько факторов – и чересчур короткая подушка, и очень мягкий верхний слой, из-за чего середина спины просто-напросто проваливается. В топовых комплектациях появилась электрическая регулировка поясничного подпора притом, что механической регулировки нет вовсе, однако, диапазон её работы столь узок, что она не сильно-то и спасает в дальней дороге.

Отвлекаясь на секунду: один из представителей Kia на тест-драйве пытался меня уверить, что основная масса водителей Lada Vesta стремится проскочить как раз на Kia Rio. Спору нет, у корейской машины есть преимущества перед «ладушкой», и список их широк – начиная от коробок, заканчивая настройками передней подвески, а вот по удобству и комфорту сиденья Vesta на голову бьёт Rio…

В общем, нельзя упрекнуть менеджмент Kia в том, что они не стремятся улучшить автомобиль: появляются новые комфортные опции, колёса нового дизайна, продвинутая мультимедийка с широким набором функций, полностью светодиодные фары и задние фонари, дистанционный запуск двигателя с ключа с сохрнанением настроек всех «тёплых опций» вместе с климат-контролем, парковочные датчики спереди. Теперь можно открыть багажник «с ноги», а не дёргать, за рычажок – неизбежно грязный, расположенный на полу рядом с рычажком привода лючка бензобака. Конечно, всё это важно и расширяет возможности выбора для покупателя, а, вероятно, увеличивает количество и самих покупателей.

Теперь вернёмся к исходной мысли. Прекращение китайских продаж Rio, которая была представлена там под названием К2, лежит, конечно не в художественной плоскости, тут комплекс мер.

Во-первых, Rio китайско-российского розлива уступает европейским моделям по потребительским качествам, и в этом сегменте китайские производители давно предлагают товар и получше. Во-вторых, антикорейская пропаганда последних лет, вызванная размещением в Южной Корее американской противоракетной системы, и призванная отвратить жителей Поднебесной от корейских товаров, как и любая пропаганда, наибольшее влияние возымела на людей наименее обеспеченных, поэтому Rio/K2 и пострадал. В любом случае, вероятное прекращение продаж седана Rio в России произойдёт в силу естественных причин, то есть, из-за снижения популярности.

С другой стороны, объём седана с лёгкостью возместит хэтчбек, который после обретения пластикового обвеса по нижнему периметру кузова и увеличенного клиренса, в российском представительлстве Kia принято называть кросс-хэчтбеком.