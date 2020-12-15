Новый Renault Duster для России показался на фото: кроссовер повторил глобальную версию

Вместе с обликом раскрыты габариты «второго» Дастера, предназначенного для нашего рынка. А вот о технике пока молчок. Скорее всего, в продажу такая модель поступит уже в следующем году

Первый тизер российского нового Renault Duster появился в конце ноября, теперь же опубликованы полноценные фирменные изображения, правда, интерьер до сих пор не показали. Напомним, в Европе Дастер сменил поколение еще в 2017-м, там его продают под брендом Dacia (кстати, «старосветский» SUV скоро переживет рестайлинг). Следом подтянулся и кроссовер с эмблемами Renault: такая модель тоже довольно давно представлена на рынках Африки, Ближнего Востока и Украины, а в начале этого года она добралась и до Южной Америки – для этого региона кросс производят в Бразилии, причем там у него свои особенности в плане дизайна.

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Итак, судя по картинкам, наш Duster внешне в целом повторил глобальную версию – массивный бампер с дополнительными противотуманками, как у бразильского SUV, российскому варианту, вопреки ожиданиям, не достался. На изображениях мы видим топ-версию, ее «фишки» — накладки на колесных арках и широкие молдинги на дверях. А еще для модели предусмотрен новый цвет кузова – оранжевый металлик Atacama.



Длина российского «второго» Дастера равна 4341 мм, что на 26 мм больше, чем у предшественника. Ширина – 1804 мм (-18 мм по сравнению с предыдущим кроссом), высота с рейлингами – 1682 мм (-13 мм), колесная база выросла на 3 мм до 2676 мм. Дорожный просвет – 210 мм (у прежнего полноприводного Duster тот же показатель, у переднеприводного – 205 мм), углы въезда и съезда – 31 и 33 градуса соответственно (было 30 и 36 градусов).

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Интерьер, очевидно, рассекретят в следующем релизе. Не исключено, что внутри российский кроссовер все же скопирует «бразильца» — ждем мультимедийную систему, как у купеобразного паркетник Renault Arkana.



О технике нашего Дастера компания тоже пока умолчала. Предполагается, что модель унифицирована с Арканой и обновленным Kaptur, то есть новому Renault Duster могла достаться бензиновая «турбочетверка» 1.3 мощностью 150 л.с. (другие SUV марки с этим мотором доступны с вариатором X-Tronic). В этом случае атмосферный мотор 2.0 (143 л.с.), скорее всего, отправлен в отставку. А вот базовый «атмосферник» 1.6 в России, вероятно, сохранили, на нынешнем Дастере этот движок выдает 114 л.с., коробки – 5МКП или 6МКП. О судьбе дизеля 1.5 (109 л.с.) информации пока нет. Как и прежде, в РФ кроссовер предложат с передним или полным приводом.

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В продажу Renault Duster нового поколения, видимо, поступит уже в следующем году, хотя прием заказов могут открыть в оставшиеся две недели 2020-го. Предшественник сегодня стоит от 865 000 рублей.

