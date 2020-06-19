От пятой части до четверти всех продаж Renault Kaptur в России приходилось на полноприводные исполнения с ручной коробкой – все они оснащались 2,0-литровым «атмосферником». Не утратит ли Kaptur эту категорию покупателей, ведь после лёгкого рестайлинга полный привод безальтернативно предлагают с вариатором, а вместо проверенного двигателя – даунсайзинговый 1,3-литровый турбомоторчик, к которому наш потребитель так и не научился относиться без опаски? В общем, нам ничего не остаётся, как проверить новый для Kaptur силовой агрегат в полевых условиях.

Сама по себе бесступенчатая передача на Kaptur для потребителя не новость – ветеранский вариатор Jatco JF015E (CVT-7) устанавливали до рестайлинга с 1,6-литровым двигателем Н4М, локализованном в Тольятти. Эту модификацию сохранили и под капотом обновлённого кроссовера. Проблемы этой коробки хорошо известны, и подробно мы останавливаться на ней не будем. Нам важно зафиксировать, что более «силовой» вариатор JF016E (CVT-8), который идёт в паре с турбомотором, имеет радикальные отличия по конструктивной части.

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Главное – в конструкции этой коробки нет планетарной передачи, позволяющей сократить диапазон работы шкивов. С одной стороны, это сильнее нагружает ремень и сами шкивы, с другой, количество фрикционов здесь меньше, а значит, интенсивность загрязнения масла существенно ниже.



Этот вариатор появился не вчера – в нашей стране набрана достаточная статистика по его неисправностям. Хотя фрикционной пыли в CVT-8 действительно выбрасывается в масло несоизмеримо меньше, чем в CVT-7, загрязнение смазки металлической стружкой – продуктом трения ремня о поверхность шкивов – идёт полным ходом. Не будем вдаваться в детали, но из-за этого вылетает гидроблок. В каких случаях это происходит? Как правило – на предельных режимах, сопровождаемых быстрым изменением передаточного числа, например, при резком старте. А вот ещё пример нежелательного режима: открытый дроссель и активированная условная первая передача в CVT:

Тем, кто нацеливается на подобную езду, конечно, нужно держать в голове раннюю смену масла в вариаторе. Впрочем, слово «ранняя» тут не совсем точное: регламент вообще не предусматривает эту процедуру – оно залито на весь срок службы. Однако в российском представительстве Renault нас клятвенно заверили, что дилеры не будут препятствовать этой операции, если владелец выйдет с такой инициативой во время гарантийного срока. Другое дело, если с асфальта не съезжать и педаль на пол не класть, то и задумываться о смене масла, наверное, не нужно. Но если шуровать по полям, то каждые 40-50 тысяч масло менять необходимо, причём со снятием поддона и промывкой соленоидов.

Полюшко-поле…

Вернёмся к нашему ролику. С виду форсированная лужа может показаться совсем безобидной, видимо, поэтому мы получили шквал критики от наших подписчиков в Инстаграме. Одна девушка сгоряча написала, что проедет здесь «на папином “Логане”». Милая моя! Спешу сообщить, что я тоже с радостью проеду там на «Логане» Вашего папы и посмотрю, что с ним станется. А как же, ведь у «Логана» Вашего папы, в отличие от прочих «Логанов», выпущенных на московском заводе Renault, имеется и полный привод с принудительно блокируемой муфтой, и имитация блокировок за счёт работы тормозных механизмов, как на семействе Duster/Arkana/Kaptur. А самое главное – коробка, коробка в «Логане» тоже не должна подкачать. В этой луже я держал педаль газа нажатой почти до конца – только не продавливал кнопку, которая по части влияния на работу силового агрегата не несёт ровным счётом никаких функций. Кнопка под газом просто отключает ограничитель скорости – не более того.

Итак, вариатор JF016E «отработал» лужу на условной первой ступени c отключенной ESP и очень сильно жужжал, хотя вёз уверенно. Собственно, в отличие от предшественника CVT-7, он рассчитан уже не на 150 Нм, а на 250 Нм, и вообще выполнен с запасом – здесь даже гидротрансформатор увеличенного объёма. Конечно, по нагрузочной способности он уступает своему старшему брату, оснащённому цепью (на CVT-8 – наборный ремень) и предназначенному для работы с 6-цилиндровыми моторами, но, как и в случае с этой лужей, «вес возьмёт». Тем более что, в отличие от младшего брата, он лучше защищён от перегрева, поскольку оснащён выносным радиатором, который расположен перед основным в верхней части.



Что касается электромагнитной муфты GKN, отбирающей мощность на задние колёса, то она здесь такая же, как на Arkana и Duster, с принудительным замыканием, работающим до скорости 80 км/ч. Интересно, что масло здесь тоже по регламенту не меняют. В представительстве объясняют это тем, что фрикцион когда-то проектировали для большого кроссовера Murano, стало быть, на машинах меньшей массы он работает с запасом, и нужды в смене масла нет.

В общем, вариатор вариатором, но сможет ли скромный, хотя и с турбинкой, 1,3-литровый мотор противостоять старому 2,0-литровому агрегату? Номинально вроде бы преимущество за лошадью новой породы – у малыша и тяги побольше (250 Нм против 195), и пик момента достигается при куда более ранних оборотах (1700 против 4000). Впрочем, рядовой потребитель в первую очередь почувствует куда более резвый разгон рестайлинговой машины, чем разницу в поведении на мягких грунтах. Вероятно, многим куда привычнее плавно набирать тягу с докрутом двигателя до средних оборотов, чем пытаться «ловить момент» в нижнем диапазоне. Наверное, даунсайзинговый агрегат – не самое удачное решение даже для лёгкого бездорожья, но, скажем откровенно, Kaptur и не внедорожник, кому нужно – пусть довольствуется «Дастером».



С другой стороны, молодому покупателю Kaptur «немецкий» шлейф турбированного моторчика Н5Н только добавит гордости – «двигатель как у “Мерседеса”», притом что и форсунки, и та же турбина – прямиком с заводов Daimler. Сам двигатель выпускают на пяти предприятиях, в том числе – на двух в Германии. Но на московский завод Renault агрегат приезжает из испанского Вальядолида, притом что вариатор идёт аж из Мексики – вот такой интернационал.

Можно или нельзя?

На асфальте, как мы сказали, владельца рестайлингового Kaptur с турбомотором ждёт более резвый разгон, но давайте на секунду отвлечёмся и вспомним, а по каким признакам вообще можно отличить обновлённый французский кроссовер?

Систему контроля мёртвых зон, ставшую одной из признаков новинки, хорошо бы поставить уже в базовой версии, потому что зеркала у «Каптюра» маленькие и неудобные. Между тем, этот электронный помощник идёт либо только в самой дорогой версии Edition One, которая и была у нас на тесте, либо в составе пакета «Techno» для комплектаций Style и Style TCe 150. То есть в теории её можно получить уже на машине стоимостью 1 252 000 рублей – это будет базовый 1,6-литровый мотор, вариатор CVT-7 и передний привод. Однако ж, почему мы так упираем на эту опцию? Дело в том, что слоганом запуска рестайлингового «Каптюра» стало слово «можно». В данном случае оно подразумевает, что на этом субкомпактном кроссовере можно активно и подолгу путешествовать, поэтому мы и призываем уравновесить неудобные зеркала, ставшие жертвой стилистов, этим помощником.



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А вот переднее водительское кресло, к сожалению, уравновесить ничем не получится – долгую дорогу в нём выдержать трудно. Впрочем, здесь тоже не так всё мрачно, скажем, к расположению подголовника претензий нет, а вот верхний слой набивки подушки и спинки – чересчур мягкий. Но если на длинной хорошей подушке это не так заметно, то спина очень скоро начинает «проваливаться» по всей высоте. Это досадная недоработка с учётом того что уже в базовой комплектации в распоряжении водителя – и регулировка кресла по высоте, и регулировка рулевой колонки по вылету, то есть все возможности для подбора удобной посадки, а вот сиденье подкачало. Желание сэкономить на регулировке поясничного подпора вполне понятно, всё-таки Kaptur – это машина бюджетного сегмента, но в таком случае вполне достаточно сделать выраженный эргономичный профиль, а его тут нет не только в продольной, но и в поперечной плоскости. Завершая тему дискомфорта капитанского кресла, отметим, что любой, даже самый опытный водитель, проехав с «правильной» посадкой сотню-две километров, начнёт заваливать спинку, то есть снижать уровень безопасности езды.



Кстати, в дальней дороге не мешало бы верхнюю кромку дверной карты выполнить в виде полки, чтобы и на ней можно было держать руку, а не только на «штатном» подлокотнике с пультом управления стеклоподъёмниками. Ещё один момент из этого же ряда: консоль управления мультимедийными функциями, закреплённую на рулевой колонке и размещённую справа от руля, хорошо бы перенести на левую сторону, поскольку в дальней дороге на «баранке» в основном находится левая рука.



Между тем, имеется ещё одна особенность машины, на которую мы хотели бы обратить внимание, и которая особенно чувствуется, если пересаживаешься на «Каптюр» с машины более высокого класса или более высокого ценового сегмента, но того же класса. Дело в том, что Kaptur при всех достоинствах его подвески при полевой езде на асфальте склонен к вертикальным колебаниям, к которым добавляются колебания и в поперечной плоскости. Этот эффект настигает водителя не только при банальной смене полосы на магистрали с выраженной колейностью, но даже при интенсивном наборе скорости на трассе. И едва амортизаторы успевают погасить амплитуду, как тут же возникает новая.

Не сказать, чтобы описанная склонность сильно портила настроение, тем более что в части режимов этого не заметно, но всё же она лишний раз подчёркивает низкий ценовой сегмент, в котором играет Kaptur. В этом смысле, вероятно, многим покупателям разумно остановить свой выбор на базовом 1,6-литровом «атмосфернике», а не замахиваться на турбомотор и полный привод. Во-первых, в этом случае потребительские качества машины будут в куда большей мере соответствовать цене выбранной версии, а во-вторых, при относительно невысокой массе модификации 1,6 (в пределах 1250 кг) французский моторчик тольяттинской сборки не даст водителю почувствовать себя ущербным.



Теперь вспомним, какие отличия есть у обновлённого кроссовера Renault в салоне:

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ECO – это эко?

Как мы отметили, стартует рестайлинговый «Каптюр» с турбомторчиком весьма резво и в городском потоке чувствует себя прекрасно. На трассе, как и все автомобили с даунсайзинговыми агрегатами, он быстро теряет прыть, однако обгоны попутных машин в магистральных диапазонах скоростей 100-120 км/ч совершает вполне себе сносно, тут главное – не стесняться и прожимать педаль газа. Такая скорость и такие манёвры, само собой, дают совсем не магистральный расход – около десяти литров на сотню.

Аппетит можно умерить двумя путями: во-первых, поддержанием ровной скорости с помощью круиз-контроля, и желательно – не выше 100 км/ч, во-вторых, активацией кнопкой ECO, которая, правда, в основном «работает» при частом наборе скорости, то есть в городе.



При включенном режиме ECO сокращается подача топлива, педаль становится более ватной, а дозирование тяги, и без того не слишком острое и эффективное, – ватным. Между тем, если влезать на трассе в левый ряд и не дёргаться, расход бензина вполне можно сократить до семи литров на сотню.



Renault Kaptur 1.3T CVT 4WD H5H 1332 см3, 150 л.с. при 6250 об/мин 250 Нм при 1700 об/мин CVT-8 – Jatco, JF016E Цена – от 1 515 000 рублей

Ещё одной важной особенностью обновлённой модели стал безальтернативный электроусилитель рулевого управления. Он радует отсутствием размытости в околонулевой зоне, однако зависимость поворота управляемых колёс при малых углах поворота «баранки», наверное, имело бы смысл чуть ослабить, всё-таки изрядная доля потребителей машины – девушки. При малых скоростях (на парковке или во дворах) управлять машиной легко и приятно. Тут на контрасте вспоминается Duster с его тугим рулём, вращая который, иные девицы вспоминали самые крепкие слова.



Между тем, главные достоинства обновлённого Kaptur лежат всё-таки в плоскости эргономики, где инженеры здорово улучшили некоторые позиции, что с учётом низкого ценового сегмента «Каптюра» нам представляется очень важным. Однако мы оставим это для более подробного и детального теста, а под занавес снова вернёмся к вариатору. Как ни странно, его управляющая электроника даёт весьма широкие возможности для ручного замедления. Конечно, никаких подрулевых лепестков у «Каптюра» нет – придётся оперировать селектором бесступенчатой коробки, и здесь единственным неудобством остаётся понижение запрограммированных ступеней «от себя». Это требует долгого привыкания, но, как бы то ни было, алгоритм, заложенный в новом «Каптюре», станет надёжным помощником умелому водителю. Более того, при замедлении вручную меня не покидало ощущение, что у вариатора имеется большой запас неиспользованных возможностей, невостребованных «настройщиками» – я уверен, что вариатор JF016T мог бы замедлять Kaptur ещё эффективнее.

Другое дело, что я остаюсь поклонником ручных коробок и с радостью попробовал бы сочетание 1,3-литрового турбомотора и «механики», но ещё лучше, наверное, было бы оставить 2,0-литровый мотор с МКП. Зачем его убрали? В Renault говорят, что клиенты жаловались на слабую динамику и высокий расход топлива. Интересно, не будут ли они теперь жаловаться на повышенные расходы в обслуживании, ведь турбомотор по регламенту требует смены масла через каждые 10 тыс. км, в то время как 2,0-литровому «атмосфернику» новой дозы смазки хватало на 15 тыс. км.