Газ или бензин: выгодно ли устанавливать ГБО при росте цен на топливо

Рост цен на топливо и перебои с поставками бензина заставили многих водителей вновь вспомнить про газобаллонное оборудование. Если ещё пару лет назад ГБО чаще выбирали таксисты и коммерческий транспорт, то сегодня в очередях к установщикам всё чаще стоят владельцы обычных легковых автомобилей. Но действительно ли установка ГБО – универсальное решение? Как и в любой технической доработке, здесь есть не только плюсы, но и подводные камни.

Когда установка ГБО выгодна

Главное преимущество газобаллонного оборудования – экономия на топливе. Несмотря на то, что расход газа примерно на 10-20% выше, чем бензина, стоимость пропан-бутана обычно остаётся заметно ниже. Именно поэтому при больших пробегах оборудование способно окупиться за сравнительно короткий срок.

Больше всего ГБО подходит тем, кто:

Проезжает более 20-25 тысяч километров в год

Регулярно ездит по трассе

Использует автомобиль для работы

Если же автомобиль большую часть времени проводит во дворе, а годовой пробег составляет 8-10 тысяч километров, экономический смысл установки становится весьма сомнительным. Это как покупать дорогую кофемашину ради одной чашки эспрессо по воскресеньям.

Какие преимущества даёт газ

Помимо экономии есть и другие плюсы.

Газовое топливо:

Оставляет меньше нагара в камере сгорания

Медленнее загрязняет моторное масло

Снижает нагрузку на свечи зажигания

Позволяет сохранить возможность ездить на бензине

Кроме того, автомобиль получает больший запас хода. Когда заканчивается газ, водитель просто переключается на бензин и продолжает движение.

Минусы установки ГБО

Именно здесь начинаются нюансы.

Во-первых, качественная установка ГБО стоит недёшево. Экономить на оборудовании и сервисе нельзя: ошибки монтажа обходятся гораздо дороже.

Во-вторых, часть багажника займёт баллон. Тороидальная ёмкость вместо запасного колеса решает проблему лишь частично – запаску всё равно придётся возить отдельно.

Есть и технические особенности:

Мощность двигателя может снизиться на 5-7%

Газовый фильтр необходимо регулярно менять

Оборудование требует периодической диагностики и настройки

Запуск холодного мотора всё равно происходит на бензине

Расход газа выше, чем бензина

Подходит ли ГБО современным двигателям

Распространённый миф – газ быстро убивает двигатель. На самом деле исправное оборудование четвёртого поколения и новее при грамотной настройке не представляет опасности для большинства моторов.

Проблемы возникают в других случаях:

Оборудование установлено с нарушениями

Смесь настроена неправильно

Игнорируется техническое обслуживание

Двигатель изначально имеет неисправности

Владельцам некоторых турбированных двигателей и моторов с непосредственным впрыском стоит заранее изучить особенности конкретной модели. Для таких автомобилей установка может оказаться сложнее и дороже.

Что важно знать перед установкой ГБО

Перед тем как перевести автомобиль на газ, стоит ответить себе на несколько вопросов.

Какой у машины годовой пробег?

Планируете ли вы владеть автомобилем ещё несколько лет?

Есть ли рядом проверенный сервис по обслуживанию ГБО?

Насколько развита сеть газовых АЗС по вашим маршрутам?

И ещё один важный момент: газобаллонное оборудование должно быть официально оформлено. Незарегистрированное ГБО может создать проблемы при прохождении техосмотра, регистрации автомобиля и продаже машины.

Стоит ли устанавливать ГБО

Во время топливного кризиса газ снова оказался в центре внимания, и это вполне объяснимо. Однако универсального ответа не существует.

Если автомобиль ежедневно наматывает сотни километров, ГБО действительно помогает заметно сократить расходы. Но при небольших пробегах экономия может даже не перекрыть стоимость оборудования, обслуживания и оформления.

Иными словами, газ – это не волшебная кнопка «платить меньше». Это инвестиция, которая работает только тогда, когда автомобиль действительно много ездит. Во всех остальных случаях главным победителем оказывается вовсе не водитель, а мастер, который только что закончил установку.