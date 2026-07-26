5 причин покупать и не покупать Ford Focus III

Что представляет собой «третий» Фокус? Шутники на интернет-форумах тех лет называли его кредитомобилем и любимой машиной офисного планктона, но, быть может, это народная иномарка и практичный автомобиль для семьи? Попробуем разобраться.

При разработке Focus третьего поколения компания Ford вернулась к концепции глобальной модели и, хотя премьера состоялась на автосалоне NAIAS в Детройте (дебюты предыдущих поколений проходили в Европе), выпуск модели стартовал одновременно в Европе и США – в марте 2011 года. Чтобы запустить производство новинки на заводе Ford во Всеволожске, потребовалось всего лишь три месяца. Отметим, что нас интересуют машины после рестайлинга 2014 года – по возрасту именно они попадают в категорию представляющих интерес для покупки на вторичном рынке.

Фото: Ford

В России продавались Ford Focus III с кузовами трех типов: седан, хэтчбек и универсал. Подвеска – полностью независимая, спереди – стойки Макферсон, сзади – многорычажка. Линейку силовых агрегатов составляли три варианта 1,6-литрового атмосферного бензинового мотора семейства Duratec с тремя вариантами мощности – 85, 105 и 125 сил. В паре с 85-сильной версией устанавливалась механическая коробка iB5, а в паре с 105- и 125-сильными двигателями мог работать робот PowerShift (он же Getrag 6DCT250).

Топовые версии оснащались 150-сильной «турбочетверкой» EcoBoost объемом 1,5 литра, а также 6-ступенчатым гидромеханическим автоматом 6F15. Значительно реже встречаются другие сочетания моторов и коробок – например, 150-сильный EcoBoost с 6-ступенчатой механикой MMT6, или завезенные из Европы машины с дизелями мощностью 95 или 120 л.с. в сочетании с механическими коробками или роботом PowerShift 6DCT450.

На сегодняшний день третий Focus в рестайлинговой версии представлен довольно большим количеством предложений – только в центральном регионе их более 700. Примечательно, что ценовой диапазон в объявлениях исключительно широкий: в зависимости от года выпуска, комплектации, пробега и состояния продавцы просят за свои машины от 310 тысяч до 2,7 миллиона рублей.

К слову, в свое время мы посвятили несколько материалов проблемам, с которыми могут столкнуться покупатели третьего Фокуса – как в целом, так и с подробным разбором неприятностей с отдельными системами, от кузова и электрики до моторов, коробок и подвески. Этот анализ основан на мнениях экспертов и статистике обращений в сервисы. Но что пишут владельцы таких машин – что им понравилось, а что вызвало жесткое неприятие? Давайте разбираться.

Ненависть №5: Он уже не народный

Времена, когда Ford Focus был народной иномаркой, давно канули в Лету. Это в нулевые Focus был существенно дешевле всех импортируемых одноклассников благодаря локализации. Потом Renault, Volkswagen, а за ними и корейцы решили, что негоже позволять одной марке есть такой вкусный пирог в одиночку.

Фото: Колёса.ру 1 / 2 Фото: Колёса.ру 2 / 2

Выросла и стоимость: уже к моменту рестайлинга 2014 года цены на «третий» Focus стартовали с 700 тысяч, а к 2019 году, когда компания фактически ушла с российского рынка, модель стоила уже 1-1,4 миллиона рублей. Естественно, продажи обрушились кратно: с 92,2 тысяч в 2012 году до 11,2 тысяч машин в 2016 году. Добавьте к этому достаточно высокие цены на обслуживание и ремонт.

Цены на вторичном рынке тоже нельзя назвать бросовыми: автомобили 2017-2018 года выпуска с относительно небольшими пробегами и в хороших комплектациях стоят достаточно дорого. За седаны и универсалы просят 1,75-2 миллиона, а за хэтчбеки – аж 2,2-2,7 миллиона рублей! Конечно, на рынке полно и более дешевых машин. Автомобили 2015-2016 года с атмосферными моторами мощностью 85 и 105 сил, механическими коробками и пробегами до 500 000 км, причем чаще всего – изрядно поработавшие в такси, можно приобрести и за 300-320 тысяч рублей. Но вряд ли такую покупку можно назвать беспроблемной.

Вот и владельцы подержанных Фокусов, оставившие свои отзывы в интернете, согласны с такими утверждениями: «Могу отметить высокую стоимость запчастей после ухода компании с рынка», «В целом добротный драндулет. Правда, недорогим его уже не назовешь», «Пожалуй единственный его плюс – внешний вид. Остальное станет для вас головной болью». Конечно, последнее утверждение не стоит принимать за истину в последней инстанции: у модели хватает вполне объективных достоинств, и если вы найдете машину с честным пробегом в 20-40 тысяч километров, вполне можно рассчитывать на несколько лет спокойной жизни.

Любовь №5: Все равно он лучший

Тем не менее очень многие авторы отзывов уверенно утверждают, что Ford Focus III – лучший, причем сразу по многим параметрам. Некоторые почему-то называют в числе главных конкурентов Фокуса модели, на самом деле относящиеся к сегменту B и B+: «Считала, что Форд Фокус – самый стильный среди своих конкурентов (Солярис, Поло). Покаталась несколько лет, так и осталась при своем мнении», «Пересела на него после Киа Рио. Не пожалела ни на минуту».

Но многие сравнивают модель с реальными одноклассниками, уже набравшими популярность: «Машина оправдала мои ожидания, отличный транспорт в своем классе, вид просто огонь, внимание привлекает в потоке». При этом заядлые «фокусники» отмечают, что рестайлинг действительно пошел на пользу: «В целом рестайлинг получился удачным, чуть освежили внешний вид, задняя часть стала более интересной», «Очень нравится внешний вид, который даже спустя пять лет после покупки выглядит современно и не уступает многим последним новинкам».

Фото: Колёса.ру

Некоторые отмечают интерьер: «Автомобиль, созданный будто специально для меня. Дизайн, особенно интерьера – лучший. Очень отличается от всех машин в этом ценовом сегменте», «По результатам тест-драйва Фокус порвал Сид всухую, по динамике, управляемости и шумоизоляции, да и по интерьеру даже». К разговору о динамике и управляемости мы еще вернемся, а что касается салона, то поклонники отмечают и отличное опционное наполнение. Правда, это касается в основном топовых комплектаций: «Брал комплектацию Titanium. Управляемость, динамика, напичканность электроникой. Выигрывает перед конкурентами в своем ценовом диапазоне с отрывом».

Возможно, на фоне современных китайских кроссоверов оснащение Ford Focus, даже 2018-2019 года, покажется скромным, как и фирменная мультимедийная система Ford Sync 3. Тем не менее владельцы отзываются об оснащении модели с большим уважением: «Двухзонный климат, датчики света и дождя, подогрев руля, передних сидений, зеркал и ветрового, зеркало с автозатемнением, четыре автоматических стеклоподъемника (привет "корейцам" с одним автоматическим стеклоподъемником даже в топовой К5)», «Очень понравилась комплектация: подогревы всего, подсветка салона разных цветов, поясничная поддержка. Мультимедиа нормальная. Вполне удобная, играет громко и чисто. Apple CarPlay / Android Auto есть».

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Ненависть №4: Свет, просвет и ЛКП

При обсуждении светотехники «третьего» Фокуса мнения разделились. Владельцы топовых комплектаций с поворотным ксеноном высказываются так: «Адаптивные умные фары. Всегда хватало света, сами подстраиваются. Есть омыватели, работают хорошо на авторежиме», «Вечером по трассе все очень хорошо видно. При повороте руля загорается боковая подсветка», «Фары с заводским поворотным ксеноном – реально вещь, светит на ближнем очень прилично и подсвечивает поворот».

Фото: Светлана Парфёнова 1 / 2 Фото: Колёса.ру 2 / 2

В более дешевых комплектациях ситуация иная. «Что раздражало всегда, и к чему так и не привык – свет с обычными галогенками! Как же это ущербно, особенно после ксенона!», «Фары – галоген, но светят достаточно ярко», «По умолчанию оптика – галоген, хотелось бы светодиодную». Но если тут все-таки реально исправить ситуацию, то с дорожным просветом ничего не поделаешь. «Клиренс маловат. Даже не к любому бордюру без опаски подъехать можно», «Для дачи, конечно, низковатый, в колее пузом цепляется при полной загрузке пассажирами». Впрочем, есть и те, кто полагает, что для городского автомобиля этого достаточно: «При зимней эксплуатации проблем не возникло, хотя в этом году очень много снега», «Можно проехать и по проселку, если знаешь пределы своей машины».

Фото: Колёса.ру

Ну и, наконец, ставшие общим местом практически для всех современных автомобилей нарекания на слабое лакокрасочное покрытие: «За что реальный минус – ЛКП. В Питере это большая проблема. На задних арках и крышке багажника есть небольшие участки с коррозией, и это обидно, хоть на скорость и не влияет», «Конечно, сколы над арками – это на всех Фокусах проблема. Большой минус», «По кузову особых проблем не было, за исключением того, что на стыке заднего бампера отвалились куски краски где-то 2×2 сантиметра».

Любовь №4: Главное – комфорт

Стоит отметить, что в подавляющем большинстве отзывов авторы подчеркивают комфорт рестайлинговых Ford Focus III. «Салон Форда очень комфортный, материалы отделки хорошие, пластик на панели мягкий, сиденья удобные, спина не устает», «Внутри очень комфортный и удобный, управление на руле, все подогревается», «Могу уверенно сказать, что на близкие и дальние расстояния очень комфортная езда», «Машина идеально подходит для путешествий, длинной дороги».

Владельцы отмечают и отличную траекторную устойчивость: «Замечательно стоит на трассе», «На шоссе ведет себя отлично, и обзор хороший». Положительных оценок заслужила работа подвески: «Неубиваемая и мягкая. Легко проезжает лежачих полицейских», «Подвеска упругая, в меру мягкая», «Уверенно держит дорогу даже на неровностях». А вот по поводу акустического комфорта возникают определенные разночтения. Одни считают, что все хорошо: «Шумоизоляция нормальная, на скорости 120 можно говорить, не повышая голоса», другие жалуются: «На высоких скоростях в салоне слышен шум от шин и ветра, что может быть раздражающим».

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На самом деле многие авторы отзывов заносят комфорт в список несомненных достоинств модели. Но стоит учесть и наличие альтернативного мнения: «Автомобиль очень странный. Это какой-то гибрид дешевого эконома с комфортным седаном. Весь состоит из компромиссов», «Бардачок крохотный, едва книжки помещаются. Карманы узкие, резинка в подлокотнике отваливается, коленом постоянно свет включается», «Там чуть-чуть неудобно, здесь чуть-чуть жестко. От наших машин типа Гранты не очень-то далеко этот Форд уехал», «Пересадка с Лады на Форд, думаю, будет на ура, пересадка же с любой приличной импортной машины принесет массу отрицательных эмоций».

Ненависть №3: Ох уж этот робот

Стоит признать, что российские автомобилисты до сих пор относятся к преселективным роботизированным коробкам с изрядной долей подозрительности. Не стала исключением и трансмиссия Powershift: «Берите автомат, к роботу лучше не подходить», «При покупке выбирали именно автомат, так как на робот много нареканий». А о каких, собственно, нареканиях речь? В ряде отзывов упоминается некорректная работа в некоторых режимах – например, когда автоматика никак не может понять, какую именно передачу нужно включить, в результате чего автомобиль дергается.

Фото: Колёса.ру

«Мощности машине хватает, но робот все портит. Особенно в городе, пробках. Часто тупит, на разгоне может пинаться», «Робот тупит, особенно когда в пол давишь», «Все в этом автомобиле отлично, кроме роботизированной коробки», «Коробка с характером, в пробках подергивает». Есть и такие мнения: «После 2015 года коробку исправили. Очень плавные переключения, никаких тычков», «На трассе работает идеально, переключений почти не замечаешь», «В рестовом исполнении робот не тупит вообще», «Главное – привыкнуть к плавной и спокойной манере езды. Чуть только начинаешь ехать рвано, робот сразу начинает дергаться и толкаться».

Еще один ряд претензий относится к надежности. Сам по себе агрегат достаточно ремонтопригоден, больными местами являются сцепление и управляющий модуль. «Поменял сцепление по гарантии, новый софт на коробку, и проблема ушла», «Проблемы каждые 30 000 км обеспечены. Стоимость ремонта даже у неофициалов составила 140 000 рублей». В общем, как написал один из владельцев в своем отзыве, «Только ленивый не ругал робот PowerShift».

Однако многие владельцы в своих отзывах рассказывают об отсутствии проблем с коробкой передач в течение всего периода эксплуатации: «Шесть с небольшим лет владения, 108 тысяч пробег. Робот вообще не доставил проблем, продал с родным сцеплением и без нареканий»; «Пробег 140 000, сцепление родное, ничего не делали вообще»; «Езжу на роботе уже семь лет, никаких нареканий». Но все же при покупке Focus III с роботом на вторичном рынке стоит держать в уме, что проблемы с ремонтом коробки могут достаться как раз вам.

Фото: Колёса.ру

Любовь №3: Мы поедем, мы помчимся

Что владельцы Фокуса хвалят весьма единодушно, так это динамику: «Очень резвый! На нем невозможно тащиться, он хочет дерзить», «Положительные впечатления от динамики. Хорошо набирает скорость и держит дорогу», «Разгон отличный с места, основную массу со светофора оставляешь позади», «Машинка просто как пуля, шустрая и комфортная», ну и все в таком духе.

Конечно же, впечатления от езды на версиях с разными двигателями и коробками несколько различаются: «105 л.с. для машины со снаряженной массой 1,2 тонны – это очень слабо. Чтобы хоть как-то разгоняться, приходится постоянно крутить мотор». Хотя кого-то эта версия может вполне устроить: «У меня 105 л.с. на роботе. Никаких проблем не испытываю». Золотая середина – 1,6-литровый «атмосферник» на 125 л.с.: «Считаю самым оптимальным вариантом для Фокуса. Едет ощутимо приятнее, чем 105 сил или тем более – 85. При этом намного проще в обслуживании и менее прихотливый, чем 150-сильный».

Фото: Ford

Судя по всему, этот мотор уже позволяет ощущать себя вполне уверенно, хоть и с некоторыми оговорками: «Едет быстро, но не так, как хотелось бы», «В меру резкая, хотя робот и тупит порой, особенно когда в пол давишь». Зато с механической коробкой водитель может оценить тяговитость этого мотора: «Обращают на себя внимание очень короткие передачи, что было поначалу непривычно. То есть, в городе, оказывается, можно ехать уже на пятой передаче».

Но лидером оказывается топовый 150-сильный EcoBoost: «Динамика отличная! Никаких затупов, задумчивости и вялости, любые обгоны даются легко и без опасений», «Все обгоны длятся 3-4 секунды. Фуры, легковые, тройные, двойные обгоны – не проблема, машина тянет, как танк». В общем, в плане динамики все хорошо. Нужно только помнить, что в России бывает зима, и в это время года стоит быть поаккуратнее. Хотя совсем уж беспомощным на заснеженных дорогах третий Фокус не назовешь: «Зимой машинка не подводила, из небольших сугробов выезжает уверенно. На каше ведет себя предсказуемо».

А вот что действительно приятно, так это то, что динамика Focus III сочетается с экономичностью. Есть и владельцы, которые считают этот автомобиль слишком прожорливым: «Расход оказался не очень маленьким, по трассе выходило около семи литров, по городу – 11,5 в среднем, ожидал меньшего»; «Отмечу и минус – это расход. В Москве у меня выдает 10 литров, можно было и поменьше»; «Прожорливость – существенный недостаток». Но тех, кто в своих отзывах заносит экономичность в список достоинств, на порядок больше! «Расход бензина очень приятный, на трассе 6-7 литров и 7-8 литров в городе»; «С мотором 1,6 хорошая топливная экономичность – около 6-7 литров в смешанном цикле»; «Невысокий расход топлива, 8-9 литров по городу в пробках, по-моему это шик». Такие дела.

Ненависть №2: Этот страшный Экобуст

Когда в 2014 году компания Ford выводила на рынок турбированный двигатель семейства EcoBoost, она возлагала на него огромные надежды – ведь он должен был позволить по меньшей мере не отстать от японских и немецких компаний. Увы, за все приходится платить, и за техническую изощренность и мощность в сочетании с экономичностью пришлось заплатить целым букетом проблем.

Фото: Ford

«Турбомотор Экобуст – это не про надежность. Он неремонтопригоден. Предлагаются всякие варианты ремонта, но нет никакой гарантии, что через пару десятков тысяч км он снова не подкинет сюрпризов»; «Он еще и неремонтопригодный. Вроде как научились ремонтировать, только непонятно, как, поскольку в этом моторе очень тонкие стенки блока цилиндров»; «Движок с турбиной одноразовый». И у этой репутации есть вполне реальные основания. «После покупки ФФ3 2018 года с пробегом 140 тысяч км стали пробиваться картерные газы в систему охлаждения. Проблема в перемычке между 2-м и 3-м цилиндром в блоке. Как пояснил мастер, это проблема всех Экобустов».

Более удачливые владельцы могут рассказывать о том, что за время эксплуатации двигатель отработал вполне нормально, ну или с небольшими и вполне решаемыми проблемами: «Все вокруг крутили у виска, а я купила Экобуст и за столько лет не испытала с ним никаких проблем». И все дружно напоминают о необходимости тщательного ухода, своевременной замены масла, использования качественного горючего: «И Экобусты норм ходят, если вы следите за тачкой, а не льете в нее всякое барахло», «Экобуст – отличный движок, тяговитый на низах и эластичный на высоких скоростях. Мотор любит хорошую смазку, важно следить за антифризом, не любит перегрев, последствия печальные. Это не чугунные блоки, как раньше, тонкий алюминий».

Любовь №2: Вот новый поворот...

В плане управляемости Ford Focus III действительно оказался достоин своих предшественников. Авторы отзывов по этому поводу высказываются на удивление единодушно, причем высокой оценки заслужила и управляемость, и работа подвески на неровностях: «Динамика и управление – просто космос. Лучшая среди всех иномарок, на которых доводилось ездить, за исключением BMW X6»; «Ford Focus прекрасно себя ведет на дороге, я был удивлен, насколько легко им управлять. Машина словно сливается с дорогой, каждый поворот проходит с легкостью»; «По трассе на большой скорости идет великолепно».

«Подвеска – это то, за что можно петь дифирамбы Фокусу почти бесконечно. Ни одна машина подобного класса не рулится и не держит дорогу так же», «На дороге показала себя уверенно, на руль откликается четко, да и сам руль имеет приятную тяжесть». И это лишь небольшая доля восторженных слов, которые я нашел. Добавьте к этому отсутствие серьезных претензий к надежности подвески. Некоторые упоминания об ее ремонте все-таки встречаются: «На 120 тысячах км заменена задняя подвеска», «Через девять лет заменил всю подвеску». Но тех, кто считает подвеску «очень надежной» и «неубиваемой», все-таки существенно больше.

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Ненависть №1: В тесноте, но не в обиде

Ну а главным недостатком Ford Focus III авторы отзывов считают недостаточно вместительный салон, прежде всего – на втором ряду. Да и к багажнику немало вопросов. «К минусам можно отнести тесный салон, сам за собой уже не сяду комфортно»; «Салон тесный, для задних пассажиров очень мало места для ног»; «Если планируете постоянно ездить с кем-то сзади – не рекомендую». Впрочем, с тем, что на первом ряду все нормально, согласны тоже не все: «Салон очень тесный. Постоянно коленом цеплял переключатель света», «Фокус тесный – факт. Но мне это нравится – сидишь за рулем, как в кокпите».

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Ну и в итоге причиной продажи автомобиля порой становится даже прибавление в семействе: «Машиной была бы довольна и дальше на все сто, но за эти годы я успела родить ребенка, развестись, выйти замуж второй раз, родить еще одного ребенка. С коляской – багажник минус, два автокресла сзади – задний ряд минус». Разногласия отмечаются и в оценке вместительности багажника: «Легко помещаются два больших чемодана и еще что-нибудь можно положить»; «При сложенных сидениях даже стремянку полутораметровую перевозил»; «В седане даже можно ночевать, если разложить задний ряд и убрать все из багажника».

Хватает и тех, кого багажник не устраивает категорически: «В багажник помещается 1 (одно!!!) колесо при переобувке»; «Узкий проем не позволяет туда запихнуть ничего»; «Петли крышки багажника мешают использовать весь объем по полной»; «Катастрофически маленький просвет как самой крышки багажника, так и перехода в салон при сложенных задних сиденьях», «Любая неправильно поставленная сумка не позволит запихнуть в багажник остальные – при том что места свободного куча».

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В этом плане привлекательнее выглядит хэтчбек, хотя формально багажник у него еще меньше: «Для города достаточно, но в дальнюю дорогу на длительное время с багажом больше, чем на двоих – может быть проблемой»; «В отличие от многих автомобилей у хэтча при разложенных сиденьях – ровный пол, я там холодильник возил», «Лично мне хватало объема багажника, а если снять полку, без проблем влезает комплект колес». И однозначно положительно оценивают владельцы вместимость универсала: «Просто трюм, даже ночевал несколько раз с разложенными спинками сидений», «Багажник большой и вместительный, можно сделать двухместную кровать».

Любовь №1: Главное – эмоции

Автомобили бывают разные. Одни похожи на работящих осликов: скромные, ничем не примечательные, но терпеливо делающие свое дело изо дня в день. Про них, как правило, особо и рассказывать нечего: пришел, сел, запустил, доехал из пункта А в пункт Б, вышел, забыл. А бывают и другие, с яркими достоинствами и не менее явственными недостатками. Именно такие машины вызывают желание сесть за руль и рвануть навстречу ветру. К ним относится и третий Ford Focus, хотя и с некоторыми оговорками. Во всяком случае яркие эмоции вызывают не все версии, а только оснащенные старшими моторами из линейки.

Владельцы пишут: «Машина динамичная, дарит эмоции»; «Периодически возникают моменты, когда с радостью вспоминаю те чувства, что вызывал этот автомобиль»; «Просто сказка. Постоянно ищешь повод куда-то смотаться на ней. Хочется просто ехать и ехать». И тут добавить нечего, потому что главными компонентами этой самой эмоциональности стали динамика, управляемость и отменная работа подвески, о которых мы уже рассказали. А еще можно отметить, что Focus III вполне попадает в категорию «пацанских тачек». По крайней мере в отзывах часто пишут именно так: «По характеру Фокус подходит молодым ребятам, желающим погонять».