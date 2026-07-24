Суровый кроссовер Geely Galaxy Cruiser 700 готовится к старту продаж

Новый кроссовер Geely предложат в виде полноприводного гибрида, причем ожидается, что таких версий будет две. На домашний рынок модель выйдет до конца текущего года.

С премьерой брутального кроссовера линейки Galaxy компания Geely подзатянула. Так, в виде концепта модель представили еще в прошлом году. Первые фотографии серийной версии опубликовали в марте года нынешнего, тогда же объявили товарное имя – Geely Galaxy Cruiser 700. В начале июля продемонстрировали интерьер. Ну а сегодня в Китае провели показ для местных журналистов и блогеров, хотя все характеристики производитель так и не раскрыл. Зато опубликованы дополнительные фирменные изображения. К тому же недавно Galaxy Cruiser 700 прошел сертификацию, так что основное представление о модели получить все-таки можно.

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У Cruiser 700 «прямоугольный» кузов, внушительные бамперы, светодиодные полукольца ходовых огней, вертикальные задние фонари и распашная багажная дверь, на которой может быть установлена запаска. Расположенная на радиаторной решетке эмблема имеет подсветку. Разумеется, в списке оборудования значится автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

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Согласно сегодняшней презентации, для Geely Galaxy Cruiser 700 также предусмотрено множество аксессуаров. Среди них – различные накладки, экспедиционный багажник и дополнительные светильники на крыше, кофр на задней стойке.

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Длина Geely Galaxy Cruiser 700 составляет 5085 мм (возможно, с учетом запаски), ширина – 1999 мм, высота в зависимости от исполнения варьируется от 1895 до 1925 мм. Колесная база – 2900 мм. Китайские СМИ также пишут, что паспортный дорожный просвет равен 233 мм.

В пятиместном салоне – встроенный в переднюю панель приборный экран и «парящий» планшет мультимедийной системы. Перед пассажиром есть еще один, узкий, дисплей. На тоннеле расположены массивный рычаг коробки, площадка для зарядки и физические клавиши, в его торце есть сенсорная панель для настроек. А в центральном подлокотнике спрятан бокс с функциями подогрева и охлаждения.

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Galaxy Cruiser 700 представляет собой полноприводный подзаряжаемый гибрид. В документах Минпрома указано, что в начальных версиях в состав силовой установки входит бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 163 л.с., у вариантов подороже – турбомотор 2.0 мощностью 218 л.с.

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Ранее в Geely также сообщили о том, что система гибрида включает три электродвигателя (вероятно, один спереди и два сзади), и что Cruiser 700 имеет блокировку дифференциала и систему динамического управления GVMC собственной разработки компании. Наконец, китайские СМИ прочат новинке режим «краба». По их данным, суммарная мощность топового кроссовера составляет 1128,5 л.с. Предполагается, что кроссовер предложат с батареей емкостью 47,14 кВт*ч.

На домашний рынок брутальный Geely Galaxy Cruiser 700 должен выйти до конца текущего года. В 2027-м новинку, скорее всего, отправят на экспорт, и не исключено, что под другим именем.