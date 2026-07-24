Гибридные авто ×

Суровый кроссовер Geely Galaxy Cruiser 700 готовится к старту продаж

24.07.2026 848 0 0
Суровый кроссовер Geely Galaxy Cruiser 700 готовится к старту продаж

Новый кроссовер Geely предложат в виде полноприводного гибрида, причем ожидается, что таких версий будет две. На домашний рынок модель выйдет до конца текущего года.

С премьерой брутального кроссовера линейки Galaxy компания Geely подзатянула. Так, в виде концепта модель представили еще в прошлом году. Первые фотографии серийной версии опубликовали в марте года нынешнего, тогда же объявили товарное имя – Geely Galaxy Cruiser 700. В начале июля продемонстрировали интерьер. Ну а сегодня в Китае провели показ для местных журналистов и блогеров, хотя все характеристики производитель так и не раскрыл. Зато опубликованы дополнительные фирменные изображения. К тому же недавно Galaxy Cruiser 700 прошел сертификацию, так что основное представление о модели получить все-таки можно.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

У Cruiser 700 «прямоугольный» кузов, внушительные бамперы, светодиодные полукольца ходовых огней, вертикальные задние фонари и распашная багажная дверь, на которой может быть установлена запаска. Расположенная на радиаторной решетке эмблема имеет подсветку. Разумеется, в списке оборудования значится автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

1 / 2
2 / 2

Согласно сегодняшней презентации, для Geely Galaxy Cruiser 700 также предусмотрено множество аксессуаров. Среди них – различные накладки, экспедиционный багажник и дополнительные светильники на крыше, кофр на задней стойке.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Длина Geely Galaxy Cruiser 700 составляет 5085 мм (возможно, с учетом запаски), ширина – 1999 мм, высота в зависимости от исполнения варьируется от 1895 до 1925 мм. Колесная база – 2900 мм. Китайские СМИ также пишут, что паспортный дорожный просвет равен 233 мм.

В пятиместном салоне – встроенный в переднюю панель приборный экран и «парящий» планшет мультимедийной системы. Перед пассажиром есть еще один, узкий, дисплей. На тоннеле расположены массивный рычаг коробки, площадка для зарядки и физические клавиши, в его торце есть сенсорная панель для настроек. А в центральном подлокотнике спрятан бокс с функциями подогрева и охлаждения.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Galaxy Cruiser 700 представляет собой полноприводный подзаряжаемый гибрид. В документах Минпрома указано, что в начальных версиях в состав силовой установки входит бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 163 л.с., у вариантов подороже – турбомотор 2.0 мощностью 218 л.с. 

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Ранее в Geely также сообщили о том, что система гибрида включает три электродвигателя (вероятно, один спереди и два сзади), и что Cruiser 700 имеет блокировку дифференциала и систему динамического управления GVMC собственной разработки компании. Наконец, китайские СМИ прочат новинке режим «краба». По их данным, суммарная мощность топового кроссовера составляет 1128,5 л.с. Предполагается, что кроссовер предложат с батареей емкостью 47,14 кВт*ч.

На домашний рынок брутальный Geely Galaxy Cruiser 700 должен выйти до конца текущего года. В 2027-м новинку, скорее всего, отправят на экспорт, и не исключено, что под другим именем.

кроссовер Китай новинки гибридные авто Geely Geely Galaxy Cruiser 700

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Производство Да будет свет: репортаж с запуска производства светотехники для Lada Azimut в Тольятти В последнее время новости из Тольятти приходят с похвальной регулярностью. Не успели мы рассказать о дебюте нового поколения двигателей и старте серийного производства серьезно обновленной... 458 2 1 24.07.2026
Статьи / Гаджеты Куда исчезла автомобильная акустика 6×9 дюймов? Автомобильная акустика в стандарте 6×9 дюймов – популярнейший сегмент. С помощью пары хороших «овалов» всегда можно было получить достойную озвучку салона автомобиля – заметно выше классом,... 2363 3 0 23.07.2026
Статьи / Интервью Бывший советник Бу Андерссона: доступность российских автомобилей – вопрос политический Наше интервью с Алексеем Агуреевым, экспертом по индустриальным коммуникациям и бывшим советником Бу Андерссона на АВТОВАЗе и на UzAuto Motors, было процитировано рядом профессиональных са... 1310 3 1 23.07.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 46414 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 43960 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 14923 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
13 Нет в жизни счастья: почему любая автомобильная новость вызывает уныни...
5 Китайские координаты, российская сборка и два миллиона рублей: тест-др...
3 Бывший советник Бу Андерссона: доступность российских автомобилей – во...
Новые комментарии
Change privacy settings