Серийный кроссовер Geely Galaxy Cruiser 700: первые официальные фото

Компания Geely готовится запустить в продажу брутальный кроссовер. Модель почти полностью сохранила дизайн прошлогоднего концепта. Ожидается, что новый SUV будет доступен с гибридной силовой установкой.

Еще в прошлом году Geely представила концепт Galaxy Cruiser с суровым обликом. В начале марта года нынешнего компания распространила фото замаскированного тестового прототипа. Ну а сегодня китайцы опубликовали первые фирменные изображения серийной модели без лоскутка камуфляжа и объявили ее окончательное название. На домашний рынок кроссовер выйдет под именем Geely Galaxy Cruiser 700.

Внешне товарный SUV почти дословно повторил своего предвестника, разница лишь в деталях. Geely Galaxy Cruiser 7 имеет «прямоугольный» кузов, внушительный обвес и распашную багажную дверь с наружной запаской. Кроссоверу также достались прямоугольные фары с интегрированными диодными полукольцами, оптику вдобавок объединяет массивная светящаяся полоска. Эмблема марки – с подсветкой.

Geely пока поделилась единственным «фрагментарным» снимком салона. Как и концепт, кроссовер Galaxy Cruiser 7 получил необычный селектор трансмиссии, под ним расположен ряд физических клавиш.

Для новинки также заявлены система динамического управления GVMC собственной разработки компании, полный привод на базе искусственного интеллекта и продвинутый автопилот (над лобовым стеклом есть лидар). Вроде бы даже имеется режим «краба». Подробности о силовой установке еще не раскрыты. Раз Cruiser 700 относится к семейству Galaxy, то он точно электрифицирован: скорее всего, кроссовер представляет собой подзаряжаемый гибрид.

По предварительным данным, премьеру серийного Geely Galaxy Cruiser 700 проведут в рамках Пекинского автосалона, который откроется в апреле.