Серийный кроссовер Geely Galaxy Cruiser 700: первые официальные фото

20.03.2026 143 0 0
Серийный кроссовер Geely Galaxy Cruiser 700: первые официальные фото

Компания Geely готовится запустить в продажу брутальный кроссовер. Модель почти полностью сохранила дизайн прошлогоднего концепта. Ожидается, что новый SUV будет доступен с гибридной силовой установкой.

Еще в прошлом году Geely представила концепт Galaxy Cruiser с суровым обликом. В начале марта года нынешнего компания распространила фото замаскированного тестового прототипа. Ну а сегодня китайцы опубликовали первые фирменные изображения серийной модели без лоскутка камуфляжа и объявили ее окончательное название. На домашний рынок кроссовер выйдет под именем Geely Galaxy Cruiser 700.

Внешне товарный SUV почти дословно повторил своего предвестника, разница лишь в деталях. Geely Galaxy Cruiser 7 имеет «прямоугольный» кузов, внушительный обвес и распашную багажную дверь с наружной запаской. Кроссоверу также достались прямоугольные фары с интегрированными диодными полукольцами, оптику вдобавок объединяет массивная светящаяся полоска. Эмблема марки – с подсветкой.

Серийный Geely Galaxy Cruiser 700

Geely пока поделилась единственным «фрагментарным» снимком салона. Как и концепт, кроссовер Galaxy Cruiser 7 получил необычный селектор трансмиссии, под ним расположен ряд физических клавиш.

Серийный Geely Galaxy Cruiser 700

Для новинки также заявлены система динамического управления GVMC собственной разработки компании, полный привод на базе искусственного интеллекта и продвинутый автопилот (над лобовым стеклом есть лидар). Вроде бы даже имеется режим «краба». Подробности о силовой установке еще не раскрыты. Раз Cruiser 700 относится к семейству Galaxy, то он точно электрифицирован: скорее всего, кроссовер представляет собой подзаряжаемый гибрид.

По предварительным данным, премьеру серийного Geely Galaxy Cruiser 700 проведут в рамках Пекинского автосалона, который откроется в апреле.

