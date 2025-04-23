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Geely показала предвестника брутального кроссовера Galaxy Cruiser

23.04.2025 122 0 0

Новинка пока в статусе концепта дебютировала в рамках автомобильной выставки в Шанхае, которая сегодня открыла свои двери для представителей СМИ. Информации о сроках появления серийного варианта пока нет.

В Китае у Geely есть отдельная линейка, созданная специально для электрифицированных машин. Она получила название Galaxy, и под ней на сегодняшний день выпускается несколько моделей, но все они имеют обтекаемый современный дизайн. Тем интереснее посмотреть на очередной концепт, разработанный в рамках этого семейства, ведь он заметно отличается за счёт оформления экстерьера.

На фото: концепт Geely Galaxy Cruiser

Марка Geely в рамках стартовавшего сегодня автосалона в Шанхае показала концепт, который в глобальном офисе называют Galaxy Cruiser, а в «родном» представительстве – Galaxy Battleship. В дальнейшем этот прототип ляжет в основу серийного брутального кроссовера электрифицированной линейки Geely Galaxy.

Шоу-кар получил «оквадраченные» формы, расширенные колёсные арки, массивный обвес по периметру кузова из некрашеного пластика, чёрный верх, аналогичного цвета стойки крыши, глянцевые корпуса наружных зеркал с повторителями поворотников, а также дверные ручки. Ещё модель снабдили двухцветными колёсными дисками большого диаметра, а на багажной двери можно увидеть чехол для запаски, окрашенный в ярко-оранжевый цвет кузова.

Капот Geely Galaxy Cruiser снабдили большим воздуховодом, переднюю часть украсили прямоугольным элементом, который объединяет в себе полукружья фар, соединённых друг с другом светодиодной широкой полосой, а также подсвеченный логотип, состоящий из шести прямоугольников. Ниже располагается сравнительно небольшой воздухозаборник с противотуманками по бокам, а также пара буксировочных проушин.

Салон концептуального брутального кроссовера в компании пока держат в секрете. Не исключено, что его оформление тоже будет отличаться от актуальных серийных моделей семейства Geely Galaxy. В компании назвали будущую новинку «флагманским высокотехнологичным SUV» и отметили, что кроссовер использует «передовую технологию полномасштабного искусственного интеллекта».

Информации о «начинке» пока немного. Известно, что Galaxy Cruiser получил plug-in гибридную установку, причём система умеет сама переключаться между чисто электрическим и гибридным режимами, адаптируясь к различным дорожным условиям. Ещё производитель заявил, что при помощи искусственного интеллекта осуществляется управление системой полного привода.

Известно, что в состав системы входит новый тяговый аккумулятор Geely Golden Short Blade. Кстати, в рамках Шанхайского автосалона поднебесная компания в том числе объявила о запуске собственного бренда батарей. В Джили отметили, что специальные покрытия «защищают аккумулятор от деформации, возгорания или взрыва».

Концепт Galaxy Cruiser снабдили гидролокатором и водным радаром, за счёт которых он способен передвигаться вплавь в течение двух часов со скоростью более 8,5 км/ч (4,6 узла). Максимальная глубина преодолеваемого брода у этого SUV превышает 800 мм. Автомобиль получил функции движения в «режиме краба» и разворота на месте.

Напомним, в первой половине текущего месяца дилеры в Китае начали принимать заказы на седан Geely Galaxy Starshine 8, который предлагается с двумя силовыми установками.

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