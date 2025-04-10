Седан Geely Galaxy Starshine 8 предложен с двумя установками на выбор

Компания Geely объявила о старте приема заказов на новую большую четырехдверку. Модель представляет собой подзаряжаемый гибрид, причем у нее два варианта силовой установки.

Первый показ этого седана Geely состоялся в Китае в начале марта. А сегодня на родине компании провели еще одну презентацию, в рамках которой были озвучены предварительные цены и открыт прием заявок. Окончательное название модели – Geely Galaxy Starshine 8 (или Xingyao 8; прежде еще была приставка EM). Напомним, пусть четырехдверка и имеет собственное имя, но, по сути, она представляет собой гибридный вариант Geely Galaxy E8, который доступен в виде электрокара. Также добавим, что в Поднебесной Galaxy – это отдельная линейка Geely, созданная специально для электрифицированных машин.

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Внешне от электрического седана гибрид Geely Galaxy Starshine 8 отличается в основном оформлением передней части. В бампер вместо «изломанных» светящихся элементов встроены массивные Т-образные детали из хрома, а в нижней его части есть полноценный воздухозаборник. При этом, как и электрокар, гибридная модификация имеет безрамочные двери с выдвижными ручками.

Длина Starshine 8 равна 5018 мм, ширина – 1918 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2928 мм. Для сравнения, габариты актуального электрокара Galaxy E8: 5010/1920/1465 мм, расстояние между осями – 2925 мм. Galaxy Starshine 8 положены 18- или 19-дюймовые колеса.

Салон гибридного седана также оформлен иначе. Если электрокар имеет единое табло во всю ширину передней панели, то Starshine 8 достались два отдельных экрана. Мультимедиа – с операционной системой Flyme Auto от Meizu. В зависимости от комплектации в списке оборудования еще заявлены: аудиосистема Flyme Sound с 23 динамиками (включая встроенные в подголовник водительского кресла), панорамная крыша, проекционный дисплей, подогрев, вентиляция и массажер всех сидений. А еще седан получил комплекс водительских ассистентов, который называется Qianli Haohan: в него входят множество датчиков, камер и лидар.

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Переднеприводный Geely Galaxy Starshine 8 предложен с двумя силовыми установками на выбор. Правда, все характеристики пока еще не раскрыты. Версии попроще имеют систему EM-i. Она состоит из бензинового атмосферника 1.5 (112 л.с.) и 218-сильного электромотора. У батареи тоже два варианта. Емкость аккумулятора самого дешевого седана не назвали, в Geely лишь заявили, что только на электротяге базовый автомобиль способен проехать 60 км по китайскому циклу CLTC. В остальных комплектациях Geely Galaxy Starshine 8 EM-i имеет батарею емкостью 18,4 кВт*ч, запас хода в электрическом режиме – 130 км.

Предтоповое и самое дорогое исполнения получили установку EM-P – это бензиновый турбомотор 1.5 мощность. 163 л.с. и тот же 218-сильный электродвигатель. По предварительным данным, такие машины тоже укомплектованы батареей на 18,4 кВт*ч, хотя ранее китайские медиа еще писали об аккумуляторе емкостью 27,69 кВт*ч. Как бы то ни было, Geely Galaxy Starshine 8 EM-P тоже проедет на электротяге 130 км, а с места до 100 км/ч четырехдверка с этой системой разгоняется за 6,49 секунды.

За Geely Galaxy Starshine 8 EM-i сейчас просят 139 800 – 159 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,6 млн – 1,8 млн рублей по текущему курсу. Geely Galaxy Starshine 8 EM-P обойдется в 162 800 – 173 800 юаней (1,9 млн – 2 млн рублей). Не забываем о том, что прайс-лист предварительный. То есть реальные цены наверняка окажутся ниже. Чисто электрический седан Geely Galaxy E8 сегодня стоит от 149 800 юаней (1,7 млн рублей).

Между тем в России недавно тоже стала доступна модель из семейства Galaxy – электрический паркетник. Однако на внешних рынках Geely решила не использовать название своей «зеленой» линейки: у нас кроссовер представлен как Geely EX5. О планах поставлять гибридный седан на экспорт компания пока не сообщала.