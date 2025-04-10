Гибридные авто ×

Седан Geely Galaxy Starshine 8 предложен с двумя установками на выбор

10.04.2025 37 0 0

Компания Geely объявила о старте приема заказов на новую большую четырехдверку. Модель представляет собой подзаряжаемый гибрид, причем у нее два варианта силовой установки.

Первый показ этого седана Geely состоялся в Китае в начале марта. А сегодня на родине компании провели еще одну презентацию, в рамках которой были озвучены предварительные цены и открыт прием заявок. Окончательное название модели – Geely Galaxy Starshine 8 (или Xingyao 8; прежде еще была приставка EM). Напомним, пусть четырехдверка и имеет собственное имя, но, по сути, она представляет собой гибридный вариант Geely Galaxy E8, который доступен в виде электрокара. Также добавим, что в Поднебесной Galaxy – это отдельная линейка Geely, созданная специально для электрифицированных машин.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Внешне от электрического седана гибрид Geely Galaxy Starshine 8 отличается в основном оформлением передней части. В бампер вместо «изломанных» светящихся элементов встроены массивные Т-образные детали из хрома, а в нижней его части есть полноценный воздухозаборник. При этом, как и электрокар, гибридная модификация имеет безрамочные двери с выдвижными ручками.

Длина Starshine 8 равна 5018 мм, ширина – 1918 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2928 мм. Для сравнения, габариты актуального электрокара Galaxy E8: 5010/1920/1465 мм, расстояние между осями – 2925 мм. Galaxy Starshine 8 положены 18- или 19-дюймовые колеса.

Салон гибридного седана также оформлен иначе. Если электрокар имеет единое табло во всю ширину передней панели, то Starshine 8 достались два отдельных экрана. Мультимедиа – с операционной системой Flyme Auto от Meizu. В зависимости от комплектации в списке оборудования еще заявлены: аудиосистема Flyme Sound с 23 динамиками (включая встроенные в подголовник водительского кресла), панорамная крыша, проекционный дисплей, подогрев, вентиляция и массажер всех сидений. А еще седан получил комплекс водительских ассистентов, который называется Qianli Haohan: в него входят множество датчиков, камер и лидар.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Переднеприводный Geely Galaxy Starshine 8 предложен с двумя силовыми установками на выбор. Правда, все характеристики пока еще не раскрыты. Версии попроще имеют систему EM-i. Она состоит из бензинового атмосферника 1.5 (112 л.с.) и 218-сильного электромотора. У батареи тоже два варианта. Емкость аккумулятора самого дешевого седана не назвали, в Geely лишь заявили, что только на электротяге базовый автомобиль способен проехать 60 км по китайскому циклу CLTC. В остальных комплектациях Geely Galaxy Starshine 8 EM-i имеет батарею емкостью 18,4 кВт*ч, запас хода в электрическом режиме – 130 км.

Предтоповое и самое дорогое исполнения получили установку EM-P – это бензиновый турбомотор 1.5 мощность. 163 л.с. и тот же 218-сильный электродвигатель. По предварительным данным, такие машины тоже укомплектованы батареей на 18,4 кВт*ч, хотя ранее китайские медиа еще писали об аккумуляторе емкостью 27,69 кВт*ч. Как бы то ни было, Geely Galaxy Starshine 8 EM-P тоже проедет на электротяге 130 км, а с места до 100 км/ч четырехдверка с этой системой разгоняется за 6,49 секунды.

За Geely Galaxy Starshine 8 EM-i сейчас просят 139 800 – 159 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,6 млн – 1,8 млн рублей по текущему курсу. Geely Galaxy Starshine 8 EM-P обойдется в 162 800 – 173 800 юаней (1,9 млн – 2 млн рублей). Не забываем о том, что прайс-лист предварительный. То есть реальные цены наверняка окажутся ниже. Чисто электрический седан Geely Galaxy E8 сегодня стоит от 149 800 юаней (1,7 млн рублей).

Между тем в России недавно тоже стала доступна модель из семейства Galaxy – электрический паркетник. Однако на внешних рынках Geely решила не использовать название своей «зеленой» линейки: у нас кроссовер представлен как Geely EX5. О планах поставлять гибридный седан на экспорт компания пока не сообщала.

седан Китай авторынок новинки гибридные авто Geely Geely Galaxy E8

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты Осторожно, может ужалить: как устроена лучшая советская сигнализация «ОСА» Ретроспективный тест старой советской автосигнализации нас приятно шокировал: эта модель полностью соответствует современным принципам построения автомобильных охранных систем. А ведь выпуск... 366 2 1 10.04.2025
Статьи / Ремонт и обслуживание Есть нюансы: почему керамические тормозные колодки хороши, но нужны не всем Тормозные колодки появились гораздо раньше автомобилей: без них не обходился даже гужевой транспорт. Какие только материалы в них ни использовали! В дело шли даже дерево и кожа… А сейчас кол... 1296 0 1 09.04.2025
Статьи / Шины и диски «Кайдзен» по-русски: знакомство с заводом Gislaved в Ульяновске Далеко не все отечественные шинные заводы смогли быстро вернуться к полноценной жизни после ухода с нашего рынка их иностранных партнёров. Ульяновскому заводу Bridgestone пришлось отправитьс... 4324 1 0 06.04.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 25965 5 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 25650 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 11438 2 3 11.02.2025
Обсуждаемое
34 Чертовски красивый, но никому не нужный: как появился и как провалился...
4 Полтора литра спорта: обзор GAC Empow
3 Старый знакомый с новым паспортом: тест-драйв Xcite X-Cross 8
Новые комментарии
Change privacy settings